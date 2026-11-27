Faut-il recharger sa Tesla à 100 % ? LFP ou NMC, ce que dit Tesla selon votre modèle

Ce que dit le manuel Tesla, mot pour mot : 80 % au quotidien pour les voitures concernées, 100 % pour les longs trajets, et l'écran de recharge comme référence pour les batteries LFP.

Faut-il recharger sa Tesla à 100 % ? La réponse dépend de votre voiture, et c’est elle qui vous la donne. Le manuel du propriétaire fixe une règle pour les Tesla dont la limite quotidienne recommandée est de 80 % : environ 80 % tous les jours, 100 % pour les longs trajets. Pour les autres, dont les batteries LFP (lithium-fer-phosphate), Tesla renvoie à l’écran de recharge de la voiture. Voici ce que dit Tesla, mot pour mot, et ce qu’il faut en retenir pour la recharge quotidienne, les longs trajets et les longues périodes de stationnement.

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La règle écrite par Tesla

Les manuels français des Model 3, Model Y, Model S et Model X contiennent la même phrase, dans le chapitre « Informations sur la batterie haute tension » :

« Pour les véhicules dont la limite de charge quotidienne recommandée est de 80 %, la limite de recharge quotidienne doit être d’environ 80. Réservez la limite de 100 % aux longs déplacements. » Tesla, manuel du propriétaire Model 3 (édition française en ligne, consultée le 27 novembre 2026)

La phrase commence par une condition : elle ne vise que les voitures dont la limite quotidienne recommandée est de 80 %. Tesla ne donne pas de chiffre unique pour toutes ses voitures. Le manuel renvoie ailleurs à l’écran : « Consultez les informations sur l’écran tactile du véhicule (accédez à Contrôles > Recharge) ou sur l’application mobile (appuyez sur l’icône Recharge) pour connaître les limites de recharge quotidiennes et par trajet recommandées. »

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En pratique : ouvrez Contrôles > Recharge. La limite recommandée pour votre voiture y est affichée, pour l’usage quotidien et pour les trajets. C’est la seule valeur qui vaut pour votre batterie.

LFP ou NMC : pourquoi la réponse change

Tesla monte deux grandes familles de batteries : des batteries à base de nickel (NMC ou NCA) et des batteries lithium-fer-phosphate (LFP). Les manuels actuels ne donnent pas de consigne propre aux batteries LFP. La règle des 80 % ne vaut que pour les voitures auxquelles l’écran recommande 80 % ; pour toutes les autres, LFP comprises, c’est la limite affichée par l’écran de recharge qu’il faut suivre.

Un point à connaître : on lit souvent que « Tesla recommande de recharger une batterie LFP à 100 % une fois par semaine ». Nous n’avons pas trouvé cette phrase dans les éditions actuelles des manuels Tesla, en français ou en anglais (vérifié le 27 novembre 2026). Ces manuels renvoient tous à l’écran de recharge. Si votre voiture vous affiche une consigne, c’est elle qui fait foi.

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Comment savoir quelle batterie équipe votre Tesla ? Tesla ne publie pas la chimie de chaque version sur ses fiches techniques françaises. La voiture détaille sa configuration dans Contrôles > Logiciel > Autres informations sur le véhicule. Pour aller plus loin, lisez notre article sur la batterie des Tesla Model 3 et Model Y, sa capacité et sa chimie.

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Ce que dit chaque manuel, modèle par modèle

Modèle Règle des 80 % dans le manuel Où lire la limite de votre voiture Stockage prolongé Model 3 Oui, pour les voitures dont la limite recommandée est de 80 % Contrôles > Recharge, ou icône Recharge de l’application Environ 50 %, branchée si possible Model Y Oui, même phrase Contrôles > Recharge, ou icône Recharge de l’application Environ 50 %, branchée si possible Model S Oui, même phrase Contrôles > Recharge, ou icône Recharge de l’application Voir le manuel Model S Model X Oui, même phrase Contrôles > Recharge, ou icône Recharge de l’application Voir le manuel Model X Source : manuels du propriétaire Tesla en français, chapitre « Informations sur la batterie haute tension », consultés le 27 novembre 2026. La consigne des 50 % est citée dans les manuels Model 3 et Model Y.

Recharger à 100 % pour un long trajet : aucun problème

Le manuel l’écrit noir sur blanc : la limite de 100 % est faite pour les longs déplacements. L’écran de recharge le prévoit : en faisant glisser le curseur au-delà de la limite quotidienne, une option permet de recharger plus « une fois seulement », puis la voiture revient d’elle-même à la limite précédente.

Deux précautions, toutes deux dans le manuel :

Partez peu après la fin de la recharge. « Si possible, ne laissez pas la batterie se maintenir à un niveau de 0 % ou de 100 % pendant de longues périodes. » Le plus simple : programmer la recharge pour qu’elle se termine à l’heure du départ (Planifier, dans l’écran de recharge).

« Si possible, ne laissez pas la batterie se maintenir à un niveau de 0 % ou de 100 % pendant de longues périodes. » Le plus simple : programmer la recharge pour qu’elle se termine à l’heure du départ (Planifier, dans l’écran de recharge). Ne vous inquiétez pas si la voiture recharge encore un peu à 100 %. Tesla précise que la recharge peut se poursuivre à faible puissance alors qu’elle est indiquée comme terminée, et que c’est normal.

Au Superchargeur, la recharge peut être limitée à 80 % sur les stations très fréquentées si vous n’utilisez pas le Planificateur de voyage, selon le manuel. Et la recharge ralentit quand la batterie approche du plein : aller jusqu’à 100 % sur une borne rapide prend plus de temps que s’arrêter avant.

Les questions de nos membres

Quel niveau minimum garder à l’arrivée ?

Tesla ne fixe pas de seuil chiffré, mais donne un repère : « Évitez que la batterie ne soit trop déchargée (l’icône de la batterie devient jaune lorsque la capacité restante de la batterie est inférieure ou égale à 20 %). » La règle absolue est de ne jamais descendre à 0 % : le manuel prévient que cela peut endommager d’autres composants, comme la batterie basse tension, et que ces frais ne sont pas couverts par la garantie. Il n’y a en revanche « aucun avantage à attendre que le niveau de la batterie soit bas avant de la recharger ».

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Je pars plusieurs semaines : que faire ?

Laissez la voiture branchée si vous le pouvez : c’est, selon Tesla, « la meilleure manière de préserver la batterie haute tension ». Pour un stockage long, le manuel conseille de « maintenir un niveau de recharge d’environ 50 % » et de la laisser branchée si possible.

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Si elle reste débranchée, à l’aéroport par exemple, comptez environ 1 % de perte par jour, davantage par temps froid : Tesla donne l’exemple d’environ 14 % en deux semaines. Le Mode Sentinelle, la climatisation à distance et les prises USB laissées alimentées augmentent cette consommation. Enfin, le manuel déconseille d’exposer la voiture plus de 24 heures d’affilée à plus de 60 °C ou à moins de -30 °C.

À partir de quand la batterie s’use-t-elle plus vite ?

Tesla ne publie pas de seuil en pourcentage. Le manuel rappelle que la batterie perd naturellement de son efficacité avec le temps et l’usage, et cite ce qui accélère ce vieillissement :

rester longtemps à 0 % ou à 100 % ;

attendre que la batterie soit basse avant de recharger : « vous risquez d’accélérer son usure au fil du temps » ;

la recharge rapide en courant continu à répétition : la vitesse de recharge maximale « peut diminuer légèrement après de nombreuses sessions de recharge CC rapide ». Tesla conseille de recharger sur prise ou borne à la maison quand c’est possible, et de réserver le Superchargeur aux longs trajets.

Pour recharger à la maison dans de bonnes conditions, voir notre guide prise renforcée ou borne. Et si votre autonomie affichée a baissé depuis la livraison, lisez le témoignage de ce propriétaire passé de 499 à 461 km.

En résumé

Tous les jours : la limite quotidienne recommandée affichée dans Contrôles > Recharge. Si elle est de 80 %, restez autour de 80 %.

la limite quotidienne recommandée affichée dans Contrôles > Recharge. Si elle est de 80 %, restez autour de 80 %. Long trajet : 100 % sans hésiter, en partant peu après la fin de la recharge.

100 % sans hésiter, en partant peu après la fin de la recharge. À l’arrivée : jamais 0 % ; l’icône jaune à 20 % est le signal d’alerte.

jamais 0 % ; l’icône jaune à 20 % est le signal d’alerte. Absence prolongée : branchée si possible, autour de 50 %.

branchée si possible, autour de 50 %. Au quotidien : la recharge lente à la maison plutôt que le Superchargeur.

Ce que vivent les propriétaires au quotidien : 80 % ou 100 % ? nos lecteurs ont répondu. Pour tout le reste, prises, bornes et Superchargeurs : recharger sa Tesla en France, le guide complet. Et pour suivre votre propre voiture, inscrivez-la dans Mon Tesla Mag.

Sources : Tesla, manuels du propriétaire en français, chapitres « Informations sur la batterie haute tension » (Model 3, Model Y, Model S, Model X) et « Instructions de recharge » (Model 3, Model Y), consultés le 27 novembre 2026.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.