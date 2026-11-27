BYD vise les aides françaises avec ses voitures fabriquées en Europe : la réponse de BYD France à Tesla Mag

Interrogé par Tesla Mag, BYD France confirme la Dolphin Surf et l'Atto 2 dans son usine hongroise et dit espérer que ses voitures produites en Europe ouvriront droit aux aides françaises. Sur Hambach, pas de commentaire.

Interrogé par Tesla Mag après l’annonce de la reprise envisagée de l’usine Ineos de Hambach, BYD France ne dira rien de la Moselle tant que la négociation dure. Mais la marque chinoise confirme ses deux premiers modèles fabriqués en Europe, et elle affiche clairement son objectif : que ces voitures, et peut-être demain celles produites en France, ouvrent droit aux aides françaises.

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Hambach : pas un mot de plus avant la fin des négociations

Le 24 novembre, BYD a annoncé être entré en négociations exclusives avec Ineos Automotive pour racheter son usine de Hambach, en Moselle. Le soir même, nous avons détaillé ce que l’on sait de ce projet et posé six questions à BYD : modèles, volumes, calendrier, emplois, part de composants européens, rôle de l’usine hongroise.

La réponse est arrivée ce jeudi, signée Michaël Martinez, responsable marketing et relations presse de BYD France. Sur Hambach, la porte reste fermée : « Notre communication se limite aux éléments figurant dans le communiqué de presse que nous avons diffusé. Les négociations étant toujours en cours, nous souhaitons en respecter le bon déroulement et ne ferons aucun commentaire supplémentaire tant que le processus n’aura pas abouti. »

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Le prix, l’investissement, les modèles et la date de démarrage de Hambach restent donc inconnus. Le rendez-vous est fixé au sommet Choose France du 18 janvier, où l’Élysée promet des annonces détaillées.

Szeged : la Dolphin Surf et l’Atto 2 d’abord

Sur la Hongrie, BYD France est plus disert. L’usine de Szeged « est notre premier site de production automobile en Europe », nous écrit Michaël Martinez. Elle « devrait prochainement débuter la fabrication de véhicules à destination des marchés européens ».

Les deux premiers modèles dont la production y est confirmée sont la BYD Dolphin Surf, la petite citadine électrique de la marque, et la BYD Atto 2 dans sa version 100 % électrique. Dans sa première phase, l’usine aura une capacité d’environ 150 000 véhicules par an.

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Le vrai enjeu : le score environnemental

C’est la phrase la plus intéressante de la réponse. Interrogé sur l’éligibilité au Coup de pouce voiture électrique, BYD France écrit : « nous espérons effectivement que les modèles produits en Hongrie, ainsi que ceux qui pourraient être produits en France si le projet d’Hambach se concrétise, satisferont aux critères d’éligibilité en vigueur. »

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En France, l’aide à l’achat d’une voiture électrique est réservée aux modèles qui obtiennent au moins 60 points au score environnemental. Ce calcul pèse le transport de la voiture jusqu’en France et l’énergie utilisée pour la fabriquer, ce qui pénalise les modèles importés d’Asie. Fabriquer en Europe est la condition pour que BYD tente sa chance. Nous détaillons les règles dans notre guide des aides à la voiture électrique en 2026, cas par cas.

BYD ne promet rien : la marque « espère ». C’est l’administration qui attribue le score, modèle par modèle, et aucun chiffre n’est encore publié pour une BYD produite en Hongrie.

Ce que cela change pour Tesla

Tesla produit le Model Y à Grünheide, près de Berlin, depuis 2022. En s’installant en Hongrie puis peut-être en Moselle, BYD fait le même calcul : produire au plus près de ses clients européens pour éviter les droits de douane et viser les aides nationales. La différence tient aux gammes. La Dolphin Surf et l’Atto 2 visent un segment plus petit et moins cher que celui des Tesla actuelles.

Nous suivrons la suite du dossier jusqu’au 18 janvier. BYD nous a assuré qu’il communiquerait « le moment venu ».

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.