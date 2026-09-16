Véhicule électrique Tesla vs Thermique : Le Vrai Coût sur 5 Ans (2026)
ParTeslam

Tesla vs Thermique : Le Vrai Coût sur 5 Ans (2026)

Comparatif · Coût réel Tesla · 2026

Une Tesla coûte-t-elle vraiment plus cher qu’une thermique ? La réponse sur 5 ans

Prix d’achat, énergie, entretien, assurance : nous avons chiffré le coût total réel d’une Tesla Model 3 et Model Y face à 4 modèles thermiques équivalents. Recevez le comparatif complet par e-mail.

Gratuit par e-mailCalculs vérifiésMis à jour septembre 2026
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Pourquoi ce comparatif ? La rédaction de Tesla Mag a calculé le coût réel d’usage (énergie, entretien, assurance) à partir des prix catalogue constructeurs, des tarifs de carburant et d’électricité, et des données de consommation officielles, à date de septembre 2026 — pas des estimations théoriques. Hypothèse de calcul : 15 000 km parcourus par an.

Un aperçu du coût annuel

Tesla Model 3 face à une Peugeot 308, à 15 000 km/an. Les comparatifs Golf, 3008 et Tiguan, ainsi que le coût total sur 5 ans (achat inclus), sont réservés au comparatif complet envoyé par e-mail.

Poste de coût (par an)Tesla Model 3Peugeot 308
Énergie (15 000 km/an)≈ 378 €≈ 1 960 €
Entretien≈ 600 €≈ 1 200 €
Assurance tous risques≈ 1 200 €≈ 900 €
Total coût d’usage annuel≈ 2 178 €≈ 4 060 €
🔒 Model 3 vs Peugeot 308

Coût total sur 5 ans, achat inclus

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🔒 Model 3 vs Volkswagen Golf
Lire également :  Le Tesla Cybertruck domine le marché des pickups électriques en juillet 2024

Coût total sur 5 ans, achat inclus

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🔒 Model Y vs Peugeot 3008

Coût total sur 5 ans, achat inclus

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🔒 Model Y vs Volkswagen Tiguan

Coût total sur 5 ans, achat inclus

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Sur 5 ans, l’écart de coût total peut dépasser 12 000 € selon le modèle thermique comparé.

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Une Tesla reste-t-elle plus chère à l’achat qu’une thermique ?

Oui, en général : le prix catalogue d’une Tesla est proche ou supérieur à celui d’un modèle thermique équivalent, et la Model 3 fabriquée en Chine n’est plus éligible au bonus écologique français en 2026. L’écart se comble ensuite grâce au coût d’usage, nettement inférieur.

Sur combien de temps l’écart de prix d’achat est-il rentabilisé ?

Entre 2 et 4 ans selon le modèle thermique comparé, uniquement grâce à l’écart d’énergie et d’entretien — avant même de tenir compte de la revente.

Ce calcul tient-il compte de la décote à la revente ?

Non : ce comparatif isole le prix d’achat et le coût d’usage sur 5 ans, sans intégrer la valeur de revente. À titre indicatif, les Tesla décotent aujourd’hui à un rythme comparable aux thermiques (autour de 40 à 50 % sur 3 ans), ce qui ne change pas fondamentalement la conclusion.

Sources : prix catalogue constructeurs (Tesla, Peugeot, Volkswagen France, septembre 2026), prix moyens des carburants en France (septembre 2026), tarifs Tarif Bleu EDF, données de consommation WLTP et essais de presse spécialisée. Hypothèse de calcul : 15 000 km/an. Calculs et méthodologie Tesla Mag — voir aussi notre comparateur du coût de recharge par réseau.
Tesla Mag — Comparatif vérifié par la rédaction, mis à jour en septembre 2026. Basé sur une hypothèse standard de 15 000 km/an ; votre coût réel dépend de votre usage.
Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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