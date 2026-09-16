Tesla vs Thermique : Le Vrai Coût sur 5 Ans (2026)

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Prix d’achat, énergie, entretien, assurance : nous avons chiffré le coût total réel d’une Tesla Model 3 et Model Y face à 4 modèles thermiques équivalents. Recevez le comparatif complet par e-mail.

Pourquoi ce comparatif ? La rédaction de Tesla Mag a calculé le coût réel d’usage (énergie, entretien, assurance) à partir des prix catalogue constructeurs, des tarifs de carburant et d’électricité, et des données de consommation officielles, à date de septembre 2026 — pas des estimations théoriques. Hypothèse de calcul : 15 000 km parcourus par an.

Un aperçu du coût annuel

Tesla Model 3 face à une Peugeot 308, à 15 000 km/an. Les comparatifs Golf, 3008 et Tiguan, ainsi que le coût total sur 5 ans (achat inclus), sont réservés au comparatif complet envoyé par e-mail.

Poste de coût (par an) Tesla Model 3 Peugeot 308 Énergie (15 000 km/an) ≈ 378 € ≈ 1 960 € Entretien ≈ 600 € ≈ 1 200 € Assurance tous risques ≈ 1 200 € ≈ 900 € Total coût d’usage annuel ≈ 2 178 € ≈ 4 060 €

🔒 Model 3 vs Peugeot 308 Coût total sur 5 ans, achat inclus Débloquer →

🔒 Model Y vs Peugeot 3008 Coût total sur 5 ans, achat inclus Débloquer →

🔒 Model Y vs Volkswagen Tiguan Coût total sur 5 ans, achat inclus Débloquer →

Sur 5 ans, l’écart de coût total peut dépasser 12 000 € selon le modèle thermique comparé. Recevoir le comparatif complet →

Une Tesla reste-t-elle plus chère à l’achat qu’une thermique ? Oui, en général : le prix catalogue d’une Tesla est proche ou supérieur à celui d’un modèle thermique équivalent, et la Model 3 fabriquée en Chine n’est plus éligible au bonus écologique français en 2026. L’écart se comble ensuite grâce au coût d’usage, nettement inférieur. Sur combien de temps l’écart de prix d’achat est-il rentabilisé ? Entre 2 et 4 ans selon le modèle thermique comparé, uniquement grâce à l’écart d’énergie et d’entretien — avant même de tenir compte de la revente. Ce calcul tient-il compte de la décote à la revente ? Non : ce comparatif isole le prix d’achat et le coût d’usage sur 5 ans, sans intégrer la valeur de revente. À titre indicatif, les Tesla décotent aujourd’hui à un rythme comparable aux thermiques (autour de 40 à 50 % sur 3 ans), ce qui ne change pas fondamentalement la conclusion.