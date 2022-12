Recharger sa voiture électrique avec des panneaux solaires: possible ?

Chez Tesla Mag, le sujet de l’indépendance énergétique revient souvent dans les discussions que nous avons avec les utilisateurs qui souhaitent mieux maîtriser leurs consommations d’énergie et recharger sa voiture électrique. Les panneaux solaires sont également plébiscités en ces périodes de lourdes fluctuations sur les tarifs de l’énergie. La question nous semble légitime.

L’équipement de votre maison avec des panneaux solaires est un pré-requis

Pour pouvoir espérer recharger son véhicule électrique avec des panneaux solaires, il vous faudra obligatoirement vivre en maison individuelle. En effet, la solution des panneaux solaires pour balcons dont nous vous avions parlé précédemment est inapplicable pour un tel usage.

Plus votre maison sera vaste, plus vous pourrez toucher du doigt l’autoconsommation de votre véhicule électrique. Encore une fois, de nombreux propriétaires de véhicules électriques font un choix écologique et souhaitent aller au bout de leur démarche en rechargeant leur véhicule avec une énergie produite par leurs panneaux solaires.

Tesla équipe largement les maisons aux USA mais comme la solution n’est pas encore disponible en France, il vous faudra passer par d’autres systèmes avec ou sans batteries de stockage. Nous vous invitons à relire le témoignage d’un des premiers clients Tesla Energie, qui explique très bien sa vision de l’indépendance énergétique.

Il vous faudra choisir un équipement complet de votre toit pour lisser au maximum la production de votre installation. En effet, pour produire il faut du soleil, un propriétaire de véhicule électrique équipé de panneaux solaires nous explique: “En novembre, un jour de pluie, elle n’a produit qu’environ 1 kWh d’électricité toute la journée. C’est une quantité inutile. En août, juste après son installation, par une journée ensoleillée, elle a produit 80 kWh d’électricité… une quantité énorme !”

Stocker de l’énergie pour recharger sa voiture électrique

Vous comprenez désormais pourquoi la vision de SolarCity a séduit Musk. Installer des panneaux solaires sans batterie de stockage ne permet pas d’utiliser “intelligemment” son installation. En effet, cette énergie produite doit être utilisée pour les besoins de son foyer au moment où vous en avez besoin.

C’est ce que permet un bon système de stockage. Dans la vision optimale d’autoconsommation, votre foyer peut même vous aider à rentabiliser plus vite votre investissement grâce à la revente automatique de votre excédent au grid aux tarifs de rachat de l’énergie solaire définies par EDF.

Pour répondre correctement à la question, il est donc indispensable de pouvoir stocker cette énergie de façon intelligente sinon, la seule réponse possible sera, oui c’est possible en fonction de la météo. Il me semble complexe d’imaginer un système de recharge basé sur l’opportunisme de la météo.

La capacité de votre batterie et vos usages entrent en ligne de compte.

Une fois que vous avez fait le choix d’une énergie verte et de l’autoconsommation, il faudra vous pencher sur votre véhicule. La capacité de votre batterie et vos usages déterminent vos besoins en énergie.

Est-il utile de rouler avec une batterie pleine à 100% ? Non et c’est même dommageable pour la fiabilité de certaines batteries. Nous vous invitons à relire nos recommandations pour la recharge de votre véhicule électrique.

Plus votre batterie aura une grande capacité, plus vous devrez repenser la recharge de votre véhicule. Avec des panneaux solaires, la recharge devient davantage une routine qu’il faut savoir anticiper. Le même propriétaire nous explique cette notion avec l’illustration de son propre cas:

“Ma voiture utilise environ 10 kWh pour parcourir 30 km. Mon système d’énergie solaire pourrait fournir cette quantité en une heure, à l’heure du déjeuner, par une journée ensoleillée du mois d’août. À d’autres moments de l’année, cela peut prendre plus d’une heure. (Notez que notre chargeur domestique est de 240 V sur un circuit de 40 A et qu’il peut fournir environ 10 kW. Notre chargeur domestique peut donc fournir 10 kWh en une heure environ).”

Pour aller plus loin sur l’équipement de votre domicile pour la recharge de votre véhicule

Les technologies sur le sujet sont en plein boom. Nous parlons actuellement de véhicules-to-grid, un moyen d’exploiter les grosses batteries des véhicules électriques pour alimenter son foyer durant les pics de consommation. Un cas d’usage qui devrait relativiser les débats sur le poids de ces voitures électriques.

Nous parlons également de bornes de recharge intelligentes qui chargent votre véhicule électrique uniquement lorsque vos panneaux solaires produisent un excédent. C’est une technologie avancée qui permet aux propriétaires de véhicules électriques d’aller au bout d’une démarche écologique mais également de faire des économies d’énergies car le prix de l’énergie que vous allez produire est fixe.

C’est pour ces convergences de technologies que nous allons parler de plus en plus de production solaire sur Tesla Mag. Les sujets sont intimement liés et permettent d’apprécier encore plus la révolution électrique.