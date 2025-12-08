FLASH ACTU DU JOUR : Tesla et l’Écosystème Musk au Cœur de l’Innovation

De la production record à Shanghai aux évolutions du Full Self-Driving (FSD) et aux annonces fracassantes d’Elon Musk, l’actualité de Tesla et de son écosystème est plus riche que jamais. Voici un tour d’horizon des informations clés du 8 décembre 2025
🧠 Autonomie et Logiciel : Le FSD en Pleine Mutation
Le système de conduite autonome de Tesla est au centre de toutes les discussions. Après un bilan honnête de trois mois d’usage intensif du FSD, de nouvelles avancées majeures sont annoncées.
- Elon Musk a confirmé l’arrivée du FSD V14.2.1 avec une fonctionnalité SMS révolutionnaire, dont les manœuvres impressionnantes ont été capturées en vidéo.
- En parallèle, l’Europe se rapproche du FSD Supervisé grâce à des amendements à la législation UNECE DCAS.
- Cette évolution s’inscrit dans la perspective du réseau de robotaxi, qu’Elon Musk explique voir évoluer rapidement.
🏭 Tesla : Production, Services et Mises à Jour
Tesla franchit un cap historique et lance de nouveaux services pour ses propriétaires.
- Giga Shanghai a atteint le nouveau cap de 4 millions de véhicules produits.
- En Chine, les stocks des Model S et Model X sont presque totalement écoulés.
- Pour les conducteurs, la marque lance le Charging Passport, un outil pour une vue annuelle complète des recharges.
- Côté divertissement, la mise à jour de Noël 2025 (sans CarPlay) est détaillée, ainsi que le guide complet des « Easter Eggs » Tesla et 5 fonctionnalités méconnues de l’écran central de la Model 3 Standard.
- Enfin, un accessoire utile est mis en lumière : la barre de hub USB Mini pour Tesla Model 3/Y.
🔋 Énergie et Infrastructure : De l’Australie au Québec
L’engagement de l’écosystème Musk s’étend à l’énergie et à la connectivité mondiale.
- Un méga-projet de stockage d’énergie Tesla promet de révolutionner le réseau électrique australien.
- Du côté de Starlink, l’entreprise apporte un soutien crucial dans les zones sinistrées en Indonésie, tandis que les tarifs en Inde éclairent la stratégie globale d’Elon Musk.
- L’infrastructure de recharge s’étoffe avec l’ouverture du nouveau Superchargeur Tesla à Rivière-du-Loup au Québec, un point essentiel pour l’électromobilité.
- Un propriétaire partage son témoignage sur le coût de recharge au Supercharger de Castets.
- Enfin, pour les amateurs de solaire, un article décrypte la réglementation pour l’installation des panneaux photovoltaïques.
🔭 Vision d’Elon Musk et l’Avenir de la Tech
Les déclarations d’Elon Musk continuent de défrayer la chronique, notamment sur l’avenir de la technologie personnelle.
- Musk annonce la « mort du smartphone » et esquisse les contours du téléphone dopé à l’IA, expliquant pourquoi il pourrait redéfinir l’industrie mobile.
- Ses réflexions sur l’avenir des robots et de l’IA lors de l’All-In Summit et sa rencontre avec Abdulla Mohammed Butti Alhamed confirment son rôle de visionnaire.
- Sur le plan personnel, son salaire record en 2025 est analysé, tout comme l’annonce de Donald Trump qui prévoit d’acheter une Tesla pour le soutenir.
🚗 Guides, Essais et Tendances du Véhicule Électrique
Pour les acheteurs et passionnés, de nombreux articles sont disponibles pour guider et informer.
- Un guide ultime aide à choisir entre Model 3 ou Model Y.
- La nouvelle Model 3 Highland fait l’objet d’un avis détaillé sur son innovation et confort et d’un guide complet sur sa recharge.
- Concernant l’autonomie, des tests révèlent les kilomètres réels pour la Model 3 de base en hiver et la vérité sur l’autonomie réelle après 1000 km en Model Y.
- La Model S Plaid est analysée pour sa révolution esthétique et performante, tandis que la Model Y Performance est aperçue sans camouflage.
- Pour l’occasion, un guide complet pour l’achat d’une Model 3 ancienne génération est également disponible.
- Face à la concurrence, des essais sont menés sur la Xpeng G6 (bon rapport qualité-prix mais manque de finesse européenne) et la Xpeng G9 (une expérience qui change la vision de la voiture électrique).
- Le débat continue : quelle est la meilleure marque de voitures électriques? Tandis qu’une étude confirme que les VE réduisent de 73 % les émissions de GES sur leur cycle de vie.
- Enfin, on note l’audace de Mercedes qui intègre un écran de 39 pouces dans son futur GLB EV pour concurrencer les intérieurs minimalistes.