Puget fait de l’huile d’olive depuis 1857. Sa vierge extra, en bouteille de verre, reste l’une des plus connues des cuisines françaises. Pour les repas de fêtes, c’est l’huile de base des marinades, des légumes rôtis et des assaisonnements.

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Ce que c’est

Une huile d’olive vierge extra, extraite à froid : selon la marque, à moins de 27 °C, dans les 24 heures qui suivent la récolte. La Classique, la plus connue de la gamme, assemble des olives vertes cueillies tôt et des olives noires plus mûres, pour un goût que Puget dit « équilibré ».

D’où viennent les olives

Puget est une maison fondée à Marseille en 1857 par Adolphe Puget. Elle appartient aujourd’hui à Lesieur, filiale du groupe Avril, qui l’a rachetée en 2004. Elle sélectionne depuis plus de cent ans des huiles d’Espagne, d’Italie, de Grèce, du Maroc, de Tunisie, du Portugal et de France. Les huiles sont assemblées et mises en bouteille à Vitrolles, près de Marseille, où un oléologue dirige un panel de dégustation. La Classique est d’origine Union européenne.

Huile d’olive Puget : ce que veulent dire « vierge extra » et « extraite à froid »

Les catégories d’huile d’olive sont fixées par la réglementation européenne, aujourd’hui le règlement délégué 2022/2104. Une huile vierge extra doit avoir une acidité libre d’au plus 0,8 g pour 100 g ; au-delà de 2 g, elle n’est plus vierge mais lampante, impropre à la consommation en l’état. L’étiquette d’une vierge extra doit porter la mention « huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques ».

La mention extraite à froid est elle aussi encadrée : elle est réservée aux huiles vierges ou vierges extra obtenues à moins de 27 °C, par percolation ou centrifugation de la pâte d’olive. « Première pression à froid » est une autre mention, qui suppose en plus des presses hydrauliques traditionnelles. Puget revendique la première : une extraction à froid, dans les 24 heures après la récolte.

Une gamme au-delà de la Classique

La Classique n’est qu’une des huiles de la maison. Puget vend aussi une Bio Puissante, un Fruité mûr, des sélections au fruité vert et, depuis 2023, une vierge extra « zéro résidu de pesticides » : selon Lesieur, sa teneur est inférieure à 0,01 mg/kg pour 176 pesticides, contrôlée par un laboratoire accrédité Cofrac. La marque décline aussi ses huiles en tartinables, marinades et vinaigrettes. La Classique existe en bouteilles de 47,5 cl, 50 cl, 75 cl, 1 l et 1,5 l.

En assaisonnement, sur une salade ou des légumes grillés.

En marinade pour un poisson au four.

En cuisson : Puget rappelle que l’huile d’olive se cuit.

En fin de cuisson, un filet sur une soupe ou une purée.

La conserver

À l’abri de la chaleur et de la lumière, ce que facilite la bouteille teintée. Au froid, l’huile peut se figer en partie : selon la marque, cela n’enlève rien à sa qualité.

Pourquoi Puget est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus, ouverts et photographiés. Lesieur nous a envoyé des bouteilles de Puget. Une huile d’olive n’est pas un cadeau qu’on emballe seul, et nous l’avons gardée pour une autre raison : à Noël, une grande partie de l’effort se passe en cuisine, et une bonne huile de base sert à presque tout, de la marinade du poisson au filet sur la purée.

Elle a aussi sa place dans un panier gourmand, à côté d’un paquet de pâtes et d’un pot de sauce, ou comme petit cadeau pour ceux qui reçoivent la famille pendant les fêtes.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Nous avons pensé ce guide pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag. Beaucoup passent les fêtes chez des proches ou dans une location, et arrivent avec quelques courses dans le coffre : une bouteille d’huile d’olive fait partie de ce qu’on n’est jamais sûr de trouver sur place. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Puget a été élue « Marque préférée des Français » dans la catégorie des huiles en 2024, selon un sondage OpinionWay de mars 2024 cité par la marque. Sur Amazon, la vierge extra de 75 cl est vendue par lot de trois bouteilles.

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Questions fréquentes

L’huile d’olive Puget est-elle française ?

Puget est une maison marseillaise, et ses huiles sont assemblées et mises en bouteille à Vitrolles. Les olives viennent de plusieurs pays : Espagne, Italie, Grèce, Maroc, Tunisie, Portugal et France ; la Classique est d’origine Union européenne.

Que veut dire « vierge extra » ?

C’est la catégorie supérieure de l’huile d’olive : une acidité libre d’au plus 0,8 g pour 100 g, et une huile obtenue uniquement par des procédés mécaniques, selon la réglementation européenne.

Peut-on cuire l’huile d’olive Puget ?

Oui. Puget la recommande en cuisson comme en assaisonnement et en marinade.

À l’abri de la chaleur et de la lumière. Au froid, elle peut se figer en partie, sans que sa qualité en souffre, selon la marque.

À qui appartient Puget ?

À Lesieur, filiale du groupe Avril, qui a racheté la marque en 2004.

Dans notre guide de Noël, voir aussi

Lesieur nous a envoyé ce produit pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé cet article.

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