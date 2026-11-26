Enedis fait rouler plus de 9 500 véhicules électriques et vise 100 % en 2030 ; DHL Express France veut 450 utilitaires électriques avant la fin de 2026. Premier numéro de notre rendez-vous flottes du jeudi.

Plus de 9 500 véhicules électriques chez Enedis, 87 % d’utilitaires électriques chez DHL Express France : deux des flottes les plus visibles du pays sont déjà à moitié, ou presque entièrement, passées à l’électrique. Premier numéro de notre rendez-vous du jeudi, consacré aux entreprises et aux collectivités qui changent de motorisation, chiffres à l’appui.

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Enedis : 9 500 véhicules électriques, la moitié du parc à la fin de l’année

Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité fait rouler aujourd’hui « plus de 9 500 véhicules électriques » sur tout le territoire, soit plus de 48,7 % de sa flotte, selon le point publié par Enedis le 12 octobre. La barre des 50 % doit être franchie d’ici la fin de 2026. Enedis revendique ainsi la deuxième flotte électrique de France, derrière celle de La Poste.

L’objectif suivant est écrit noir sur blanc : une flotte de véhicules légers et d’utilitaires légers 100 % électrique à l’horizon 2030. Seuls les véhicules d’intervention réservés aux aléas climatiques en sont exclus, ceux qui doivent repartir à n’importe quelle heure après une tempête.

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Pour recharger tout cela, l’entreprise a installé plus de 10 000 points de charge sur ses sites, dont 3 000 en recharge décalée, programmés pour tirer sur le réseau en dehors des heures de pointe. C’est le même principe que la recharge de nuit d’une Tesla à domicile, appliqué à l’échelle d’un parc national.

Ce que l’électrique a déjà rapporté à Enedis en 2025

Enedis chiffre ce que son parc électrique lui a fait économiser sur la seule année 2025 :

13 500 tonnes équivalent CO 2 ;

; 5 millions de litres de carburant ;

118 000 passages à la pompe ;

près de 9 euros tous les 100 km, à l’usage.

Le dernier chiffre est celui qui parle aux gestionnaires de flotte. Neuf euros tous les 100 km, sur des véhicules qui roulent toute l’année, c’est un écart qui pèse vite dans le coût total de possession. Enedis met en avant un autre point, moins visible : dans chacune de ses 25 directions régionales, un relais accompagne les techniciens pour changer leurs habitudes de recharge sans dégrader les délais d’intervention.

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DHL Express France : 87 % d’électriques, et l’objectif de 100 % avant la fin de l’année

L’expressiste a fixé une échéance encore plus courte. Selon le communiqué publié le 9 mars 2026 par Mercedes-Benz France, son fournisseur d’utilitaires, DHL Express France s’est donné pour mission de rouler à 100 % en électrique d’ici la fin de l’année avec sa flotte en propre, soit 450 utilitaires légers. Le groupe DHL, lui, vise les deux tiers à l’échelle mondiale en 2030.

Au moment de ce communiqué, DHL Express France comptait déjà 87 % de véhicules électriques. Le lot de Mercedes-Benz en cours de livraison comprenait 52 eCitan, 104 eSprinter fourgons et 5 eSprinter châssis. Huit des eSprinter ont été commandés avec la batterie de 113 kWh, qui permet de dépasser 400 km sur une tournée (jusqu’à 446 km en cycle mixte WLTP).

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DHL Express France Chiffre annoncé le 9 mars 2026 Utilitaires de la flotte en propre 450 Part de véhicules électriques 87 % Objectif 100 % électrique fin 2026 Points de recharge plus de 700, plus de 1 000 visés fin 2026 Voitures de société électriques 75 % en un an, 100 % fin 2027

DHL ne s’arrête pas aux utilitaires : l’entreprise prévoit plus de 100 bornes au domicile de ses collaborateurs pour leurs voitures de fonction. Sur sa plateforme de Créteil, elle teste aussi des batteries de seconde vie qui stockent l’électricité pour recharger jusqu’à 20 véhicules en même temps, sans dépasser la puissance disponible du site. L’échéance de fin d’année tombe dans cinq semaines ; DHL n’a pas encore publié de bilan, nous le relirons dès qu’il paraîtra.

Le chiffre de la semaine : de 67 à 95 % de véhicules propres visés par l’Europe

Ces deux entreprises sont en avance sur ce que l’Union européenne prépare. Le 4 novembre, les commissions de l’Environnement et des Transports du Parlement européen ont adopté, par 89 voix contre 29, des objectifs de 67 % à 95 % de véhicules à zéro ou à faibles émissions dans les immatriculations des grandes entreprises, en 2030 puis en 2035. Nous avions détaillé ce que prévoit le texte, entreprise par entreprise. Il doit encore passer en séance plénière, puis être négocié avec les États.

Pour une entreprise française, la fiscalité pousse déjà dans le même sens : nous avons fait le point sur la taxe incitative, la recharge et les avantages en nature en 2026. Le marché suit : en octobre, la France a immatriculé 41,5 % de voitures électriques, selon les chiffres européens de l’ACEA.

Votre flotte passe à l’électrique ? Racontez-la

Chaque jeudi, ce rendez-vous suit une entreprise ou une collectivité qui bascule, avec ses chiffres, et donne la parole à un gestionnaire de flotte ou à un dirigeant. Si votre parc change de motorisation, les membres de Mon Tesla Mag, le réseau social gratuit de Tesla Mag, sont aussi des conducteurs de voitures de fonction : leurs retours d’usage valent tous les tableaux de coûts.

Sources : Enedis, « Avec 50 % de véhicules électriques à fin 2026, Enedis accélère sa transition vers une flotte 100 % électrique », 12 octobre 2026 ; Mercedes-Benz France, communiqué « De l’hyperurbain aux tournées de 400 km : plus de 160 eCitan et eSprinter pour DHL », 9 mars 2026 ; Parlement européen, communiqué du 4 novembre 2026.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.