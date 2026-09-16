En août 2026, les voitures électriques sont devenues, pour la première fois, la motorisation la plus vendue en France — devant l’essence. Un basculement historique, et c’est la Model Y qui en profite le plus directement.

38 % de part de marché, une première

Selon AAA DATA, 36 159 voitures neuves 100 % électriques ont été immatriculées en France en août 2026, soit 38 % de part de marché — une progression de 113 % sur un an. Le marché des véhicules particuliers neufs dans son ensemble (VPN) totalise 94 351 immatriculations sur le mois, en hausse de 7 %.

C’est la première fois que l’électrique dépasse l’essence sur un mois entier en France. Le chiffre est signé Marie-Laure Nivot, responsable de l’analyse du marché automobile chez AAA DATA, dans le communiqué du 1er septembre.

La Model Y reprend la tête du classement

Dans le détail du classement électrique du mois, c’est la Model Y qui reprend la première place, avec 4 622 immatriculations sur le seul mois d’août. Côté flottes d’entreprise, la pression fiscale du verdissement continue de payer : l’électrique y atteint désormais 42 % des immatriculations.

Ce n’est pas un pic isolé. Depuis janvier, le cumul atteint 1 078 320 voitures électriques immatriculées en France, en hausse de 3 % sur un an. Le marché électrique français a fini d’être un marché de niche qui grossit vite : en août, il est devenu, un mois durant, le premier marché tout court.

Ce que le chiffre ne dit pas

Avere-France, qui suit ces chiffres mois après mois, y voit la confirmation d’une tendance de fond plutôt qu’un accident statistique. Reste une question que 38 % ne résout pas : qui installe les bornes pour absorber ce rythme, sur les trajets du quotidien comme sur les grands axes.

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Sources : AAA DATA, communiqué de presse du 1er septembre 2026 ; Avere-France.