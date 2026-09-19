Un bol de popcorn posé sur une table en marbre veiné, une carte de cocktails illustrée qui tient plus du fanzine que du menu classique, et un patron qui vient s’asseoir cinq minutes à la table pour raconter son histoire : voilà à quoi ressemble une soirée au Lennon Bastille. Le bar, ouvert au printemps à deux pas de la place éponyme, ne cache pas son ambition : figurer un jour parmi les meilleurs bars du monde.

De Beyrouth à Bastille

L’histoire commence à Beyrouth, dans le quartier de Badaro, où Martial Bresse, Raymond Bou Nader et Antoine Nakad ont ouvert un premier Lennon devenu une adresse de référence de la vie nocturne libanaise. Paris est le deuxième chapitre : à 8 minutes à pied de la Bastille, au 31 boulevard Henri IV, les trois associés ont voulu transposer la même énergie plutôt que copier un concept parisien de plus. Le décor le raconte lui-même : murs en pierre et plâtre bruts, banquettes vert profond, figurines pop-culture (Star Wars, Game of Thrones) posées sur les tables, et une affiche en arabe qui n’a rien d’un décor de façade.

Ça se sent dès l’entrée. Pas de vigile à l’air blasé ni de carte des cocktails qu’on feuillette seul dans son coin : ici, le service prend le temps d’expliquer chaque verre, et Martial fait lui-même le tour des tables. Une hospitalité directement importée du Liban, où recevoir n’est jamais un service accessoire.

Ce qu’on a goûté

La carte de cocktails du Lennon Bastille et le popcorn en libre-service. Photo : Tesla Mag.

La carte de cocktails change chaque mois. Ce soir-là : Le Rock Bey Français (13 €), gin, citron et thym rehaussés de myrtille ; Peachy Music (12 €), vodka, cranberry, citron et pêche, très rafraîchissant ; et The Tea Party (13 €), rhum et thé tempérés par la pêche. Un classique façon old fashioned, servi avec deux cerises et un gros glaçon taillé, complète la carte pour ceux qui préfèrent rester sur des bases plus sobres. Côté houblon, le bar sert aussi des bières d’une brasserie locale, la Brasserie du Grand Paris — dont une blonde servie dans un verre à l’illustration de soucoupe volante qui détonne agréablement avec le reste du décor.

Trois verres, trois registres, et surtout des cocktails qui ne goûtent pas le sirop industriel — on sent le travail sur les infusions et les macérations maison.

Côté assiette, le clin d’œil à Beyrouth est direct : un plateau de mezze avec labné, moutabal, olives, tomates cerises et torshi (les légumes marinés libanais, ici en betterave et en chou-fleur), avec du pain pita chaud à volonté. Le bar propose aussi des options plus classiques de bar à cocktails, comme des nachos au guacamole, pour ceux qui veulent picorer sans faire un repas. En dessert, des boules de banane frite arrosées de chocolat et couvertes d’éclats de cacahuète, à partager — la note la plus généreuse de la soirée. Le popcorn, servi en libre-service, est le genre de détail qui ne coûte rien et change tout : on picore en discutant plutôt qu’en attendant sagement sa commande.

Le plateau de mezze du Lennon Bastille : labné, moutabal, olives, tomates cerises et torshi. Photo : Tesla Mag.

Bananes frites, chocolat et éclats de cacahuète : le dessert à partager du Lennon Bastille. Photo : Tesla Mag.

Viser le top mondial

Martial Bresse ne s’en cache pas : l’objectif est de faire entrer le Lennon dans le classement des meilleurs bars du monde, la référence du secteur étant le World’s 50 Best Bars. Un objectif ambitieux pour une adresse ouverte depuis quelques mois seulement, mais qui s’appuie sur une méthode déjà rodée à Beyrouth : une carte renouvelée en permanence, un vrai travail de mixologie sur chaque verre, et cette hospitalité qui ne se décrète pas dans un cahier des charges. À voir si Paris, déjà dense en bonnes adresses à cocktails, laisse sa chance à ce nouvel arrivant — mais l’essai est réussi.

Bornes de recharge à proximité

Pour les lecteurs qui viennent en voiture électrique, le Supercharger Tesla le plus proche est celui de Bercy, au 48 bis boulevard de Bercy (75012) — à environ 15-20 minutes à pied du Lennon, ou quelques minutes en voiture le long de la Seine. La station est ouverte aux véhicules non-Tesla compatibles CCS.

Informations pratiques

Adresse : 31 boulevard Henri IV, 75004 Paris

31 boulevard Henri IV, 75004 Paris Métro : Bastille (lignes 1, 5, 8)

Bastille (lignes 1, 5, 8) Cocktails : environ 12-13 €

environ 12-13 € Supercharger le plus proche : Bercy, 48 bis boulevard de Bercy, 75012

Visite réalisée à l’invitation de l’établissement. Source Supercharger : liste officielle Tesla, tesla.com/findus.