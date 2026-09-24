À une semaine de la fin du trimestre, Tesla Mag a relevé, mercredi 23 septembre au soir, toutes les voitures que Tesla propose à la livraison immédiate en France sur son propre site, neuves et d’occasion certifiées. Premier constat : les versions Propulsion, les plus vendues, ont disparu du stock neuf. Deuxième constat : l’occasion certifiée démarre à 26 800 € pour une Model 3 et à 29 200 € pour un Model Y.
En neuf, il ne reste que des Performance
Sur tout le territoire, l’inventaire neuf de Tesla ne compte que trois Model Y, toutes en version Performance : une voiture de démonstration de 351 km à 62 760 €, et deux voitures neuves à 65 090 € et 65 140 €. Le Model Y Performance démarre à 62 990 € dans le configurateur, l’écart vient des options.
Côté Model 3, 13 voitures sont disponibles, là encore toutes en Performance : huit neuves, de 57 090 € à 60 290 €, et cinq de démonstration, de 55 130 € à 58 640 €, avec 50 à 8 585 km au compteur. Sur ces dernières, Tesla affiche jusqu’à 4 860 € d’« avantages et ajustement de prix ».
Pour une Propulsion, il faut donc passer par le configurateur. Tesla y affiche le Model Y Propulsion à 40 990 € et la Model 3 Propulsion à 36 990 €. Pour le Model Y, la marque précise que ce prix n’inclut pas la prime CEE « Coup de pouce » de 3 600 € (de 3 600 à 5 700 € selon les conditions), ni son bonus de reprise de 5 000 €. Pour la Model 3, Tesla n’affiche aucune prime CEE, et un bonus de reprise de 3 000 €.
En occasion certifiée, 96 voitures de 26 800 à 37 600 €
Tesla présente ses occasions certifiées comme des véhicules « entièrement inspectés, reconditionnés et prêts à prendre la route avec une garantie prolongée d’un an ». Au moment de notre relevé, la marque en proposait 96 en France : 72 Model Y et 24 Model 3.
|Modèle
|Voitures
|Prix le plus bas
|Prix médian
|Prix le plus haut
|Kilométrage médian
|Model Y
|72
|29 200 €
|34 550 €
|37 600 €
|39 500 km
|Model 3
|24
|26 800 €
|29 150 €
|29 900 €
|57 600 km
Chez le Model Y, 62 exemplaires sur 72 sont des Propulsion. Les modèles 2024, les plus nombreux (41), se vendent 35 300 € en prix médian, avec environ 30 000 km ; les 2023 (24 exemplaires) tombent à 31 900 €, avec 55 000 km. Huit Grande Autonomie à transmission intégrale complètent l’offre, de 31 200 à 37 200 €.
Les 24 Model 3 affichent toutes moins de 30 000 €. La moins chère, une Autonomie Standard Plus de 2021 avec 78 402 km, est à 26 800 € (retrait à Mérignac). Pour les entreprises, 19 Model Y et 2 Model 3 sont vendues avec TVA récupérable.
Neuf ou occasion : l’écart se resserre
Le calcul mérite d’être fait. Un Model Y de 2024 d’occasion certifiée coûte 35 300 € en prix médian. Neuf, le Model Y Propulsion revient à 37 390 € une fois déduite la prime « Coup de pouce » minimale de 3 600 € affichée par Tesla, pour les acheteurs qui y ont droit. L’écart tombe alors à environ 2 100 € pour une voiture sortie d’usine (calculs Tesla Mag).
L’occasion garde ses propres arguments : une électrique d’occasion peut ouvrir droit, sous conditions, à la prime CEE de 3 500 à 5 500 € en vigueur depuis le 1er septembre, et nous avons détaillé quelles Tesla y ont droit. Avant de signer, relisez aussi ce qu’un acheteur aurait dû vérifier sur sa Tesla d’occasion.
Vous revendez ou vous surveillez la valeur de votre Tesla ? Notre comparateur de décote reprend les prix réels de la Model 3 et du Model Y, et Mon Tesla Mag vous permet d’enregistrer votre voiture dans votre tableau de bord personnel.
Sources : relevé Tesla Mag de l’inventaire officiel de Tesla France (tesla.com, neuf et occasion certifiée, tous les véhicules livrables), mercredi 23 septembre 2026 au soir ; configurateurs Model Y et Model 3 sur tesla.com, le même jour. Prix TTC affichés par Tesla, qui peuvent évoluer à tout moment. Statistiques et calculs Tesla Mag.