À une semaine de la fin du trimestre, Tesla Mag a relevé, mercredi 23 septembre au soir, toutes les voitures que Tesla propose à la livraison immédiate en France sur son propre site, neuves et d’occasion certifiées. Premier constat : les versions Propulsion, les plus vendues, ont disparu du stock neuf. Deuxième constat : l’occasion certifiée démarre à 26 800 € pour une Model 3 et à 29 200 € pour un Model Y.

En neuf, il ne reste que des Performance

Sur tout le territoire, l’inventaire neuf de Tesla ne compte que trois Model Y, toutes en version Performance : une voiture de démonstration de 351 km à 62 760 €, et deux voitures neuves à 65 090 € et 65 140 €. Le Model Y Performance démarre à 62 990 € dans le configurateur, l’écart vient des options.

Côté Model 3, 13 voitures sont disponibles, là encore toutes en Performance : huit neuves, de 57 090 € à 60 290 €, et cinq de démonstration, de 55 130 € à 58 640 €, avec 50 à 8 585 km au compteur. Sur ces dernières, Tesla affiche jusqu’à 4 860 € d’« avantages et ajustement de prix ».

Pour une Propulsion, il faut donc passer par le configurateur. Tesla y affiche le Model Y Propulsion à 40 990 € et la Model 3 Propulsion à 36 990 €. Pour le Model Y, la marque précise que ce prix n’inclut pas la prime CEE « Coup de pouce » de 3 600 € (de 3 600 à 5 700 € selon les conditions), ni son bonus de reprise de 5 000 €. Pour la Model 3, Tesla n’affiche aucune prime CEE, et un bonus de reprise de 3 000 €.

En occasion certifiée, 96 voitures de 26 800 à 37 600 €

Tesla présente ses occasions certifiées comme des véhicules « entièrement inspectés, reconditionnés et prêts à prendre la route avec une garantie prolongée d’un an ». Au moment de notre relevé, la marque en proposait 96 en France : 72 Model Y et 24 Model 3.

Modèle Voitures Prix le plus bas Prix médian Prix le plus haut Kilométrage médian Model Y 72 29 200 € 34 550 € 37 600 € 39 500 km Model 3 24 26 800 € 29 150 € 29 900 € 57 600 km Occasions certifiées Tesla livrables en France, relevé Tesla Mag du 23 septembre 2026.

Chez le Model Y, 62 exemplaires sur 72 sont des Propulsion. Les modèles 2024, les plus nombreux (41), se vendent 35 300 € en prix médian, avec environ 30 000 km ; les 2023 (24 exemplaires) tombent à 31 900 €, avec 55 000 km. Huit Grande Autonomie à transmission intégrale complètent l’offre, de 31 200 à 37 200 €.

Les 24 Model 3 affichent toutes moins de 30 000 €. La moins chère, une Autonomie Standard Plus de 2021 avec 78 402 km, est à 26 800 € (retrait à Mérignac). Pour les entreprises, 19 Model Y et 2 Model 3 sont vendues avec TVA récupérable.

Neuf ou occasion : l’écart se resserre

Le calcul mérite d’être fait. Un Model Y de 2024 d’occasion certifiée coûte 35 300 € en prix médian. Neuf, le Model Y Propulsion revient à 37 390 € une fois déduite la prime « Coup de pouce » minimale de 3 600 € affichée par Tesla, pour les acheteurs qui y ont droit. L’écart tombe alors à environ 2 100 € pour une voiture sortie d’usine (calculs Tesla Mag).

L’occasion garde ses propres arguments : une électrique d’occasion peut ouvrir droit, sous conditions, à la prime CEE de 3 500 à 5 500 € en vigueur depuis le 1er septembre, et nous avons détaillé quelles Tesla y ont droit. Avant de signer, relisez aussi ce qu’un acheteur aurait dû vérifier sur sa Tesla d’occasion.

Vous revendez ou vous surveillez la valeur de votre Tesla ? Notre comparateur de décote reprend les prix réels de la Model 3 et du Model Y, et Mon Tesla Mag vous permet d’enregistrer votre voiture dans votre tableau de bord personnel.

Sources : relevé Tesla Mag de l’inventaire officiel de Tesla France (tesla.com, neuf et occasion certifiée, tous les véhicules livrables), mercredi 23 septembre 2026 au soir ; configurateurs Model Y et Model 3 sur tesla.com, le même jour. Prix TTC affichés par Tesla, qui peuvent évoluer à tout moment. Statistiques et calculs Tesla Mag.