Et si le fournisseur choisissait lui-même l’heure de la recharge ? C’est le principe de la recharge pilotée, que propose Octopus Energy avec son offre Intelligent Octopus. Hanane Hannane, cheffe de projet Flexibilités chez le fournisseur, nous a ouvert ses chiffres : pour un conducteur type, l’électricité de la voiture revient à 164 € par an, quand une voiture thermique équivalente consomme environ 2 000 € d’essence.

Le conducteur fixe l’objectif de sa recharge, le fournisseur choisit les heures

Le principe tient en une consigne. Dans l’application Octopus Energy, le conducteur indique ses préférences de recharge : par exemple, récupérer sa voiture chargée à 80 % à 4 heures du matin. Intelligent Octopus établit alors un planning et répartit la recharge pilotée sur plusieurs créneaux, pour lisser la consommation et choisir les moments où l’électricité est la plus verte. Ce décalage aide aussi à équilibrer le réseau et à éviter les pics de consommation.

Pendant les créneaux où le client lui laisse la main, Octopus facture les kilowattheures pilotés 8 centimes, qu’ils tombent en heures creuses ou en heures pleines. Si le conducteur a besoin de sa voiture tôt, sa recharge est simplement priorisée, et le pilotage veille à atteindre au mieux l’objectif fixé. Octopus recommande d’ailleurs de rester branché en journée le plus souvent possible, pour profiter de l’abondance de l’énergie solaire.

2 000 €, 400 €, 164 € : trois façons de rouler

Pour mesurer l’écart, Octopus a comparé trois situations pour un même conducteur qui parcourt 11 700 km par an, avec une voiture électrique qui consomme 17,5 kWh aux 100 km et une voiture thermique à 7,7 litres aux 100 km :

en voiture thermique, avec un litre d’essence à 2,23 €, le carburant coûte environ 2 000 € par an ;

en électrique, branché sans pilotage au tarif réglementé, la facture est divisée par cinq : environ 400 € par an, l’équivalent d’un carburant à 0,45 € le litre ;

avec la recharge pilotée, elle tombe à 164 € par an, l’équivalent d’un carburant à 0,18 € le litre : plus de dix fois moins que l’essence.

Le cas d’une Tesla Model 3

Octopus a aussi ouvert les chiffres d’un client réel, qui roule en Tesla Model 3 avec une batterie de 73 kWh. Entre janvier et septembre 2026, sa voiture a consommé 2 100 kWh. Au tarif réglementé, cette électricité lui aurait coûté 410 €. Avec Intelligent Octopus, il a payé 169 €, soit 59 % de moins.

Le cas d’un client en Tesla Model 3, de janvier à septembre 2026 : 2 117 kWh, 410,83 € au tarif réglementé, 169,38 € avec Intelligent Octopus. Image : Octopus Energy.

Rapportée à une année, l’économie atteint environ 290 €, selon les calculs d’Octopus. L’offre suppose un véhicule ou une borne compatible, ce qui est le cas de ce conducteur.

Une offre encore peu utilisée

La recharge pilotée reste récente. Selon l’« Enquête comportementale auprès des possesseurs de véhicules électriques » publiée par Enedis en octobre 2025, 45 % des particuliers pilotent leur recharge : 35 % systématiquement, 10 % ponctuellement. Mais ce pilotage reste surtout manuel ou tarifaire, notamment grâce aux heures creuses : seuls 3 % utilisent un gestionnaire d’énergie, précise Hanane Hannane. Octopus affirme que son offre Intelligent Octopus est la seule à proposer une tarification de la recharge indépendante de celle du domicile.

Les heures creuses restent l’argument le plus simple. Octopus Go, son offre de pilotage tarifaire en heures creuses, rassemble environ 65 % de ses clients équipés d’une voiture électrique. Pour passer à la recharge pilotée, il faut un véhicule compatible, et laisser le contrôle de la recharge au fournisseur n’est pas toujours compris, reconnaît Hanane Hannane. Les premiers utilisateurs sont surtout des pionniers, mais le nombre de clients de ses offres de pilotage intelligent, Intelligent Octopus et Drive Pack, a doublé en moins de six mois.

Ce qu’il faut retenir

Programmer ses recharges en heures creuses reste le premier réflexe, et le plus simple.

La recharge pilotée va plus loin : le conducteur fixe un niveau de batterie et une heure, le fournisseur choisit les créneaux.

Rester branché le plus longtemps possible, y compris en journée, laisse plus de marge au pilotage, notamment pour profiter de l’abondance de l’énergie solaire.

Hypothèses de calcul d’Octopus Energy : 11 700 km par an ; voiture thermique à 7,7 litres aux 100 km, avec une essence à 2,23 € le litre ; voiture électrique à 17,5 kWh aux 100 km, soit 2 048 kWh par an ; tarif réglementé de vente (0,1985 € le kWh) pour la recharge sans pilotage ; 8 centimes le kWh en recharge pilotée.

Pour comparer le coût total sur cinq ans, achat compris, consultez notre comparateur Tesla contre thermique. Et si vous roulez en Tesla, enregistrez-la sur Mon Tesla Mag pour suivre ses mises à jour depuis votre tableau de bord.