Lucid a produit 2 954 voitures entre juillet et septembre 2026. Sur la même période, Tesla en a produit 464 391. Au rythme du trimestre, soit environ 5 048 voitures par jour, Tesla fabrique en 14 heures ce que Lucid produit en trois mois. Les deux chiffres viennent des communiqués que les constructeurs ont déposés auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. Ils disent surtout deux stratégies opposées.

Voitures produites au T3 2026, d’après les communiqués de Tesla et de Lucid. Graphique : Tesla Mag

Les chiffres du troisième trimestre

Tesla Lucid Voitures produites 464 391 2 954 Voitures livrées 486 532 3 806 Date du communiqué 2 octobre 2026 5 octobre 2026

Chez Tesla, les Model 3 et Model Y représentent 457 387 voitures produites et 478 237 livrées. Tesla a aussi installé 13,7 GWh de batteries stationnaires sur le trimestre. Nous avions détaillé ces résultats dans notre article sur les livraisons du T3.

Calcul Tesla Mag : 464 391 voitures sur les 92 jours du trimestre donnent 5 048 voitures par jour. Les 2 954 voitures de Lucid représentent donc 14 heures de production chez Tesla. Sur le trimestre, Tesla produit 157 fois plus.

Lucid livre plus qu’elle ne produit

Chez Lucid, les livraisons dépassent la production de près de 900 voitures. Le constructeur l’explique lui-même : il écoule son stock, dans le cadre d’un plan de redressement qui vise 1,4 milliard de dollars d’amélioration de trésorerie en 2026.

La production baisse aussi parce que Lucid a supprimé en juin une équipe de travail dans son usine AMP-1, en Arizona. Le constructeur affirme que la demande pour son SUV Gravity « continue de reprendre de l’élan ». Il publiera ses résultats financiers le 9 novembre.

Deux façons de construire une marque électrique

Lucid vend une berline, l’Air, et un SUV, le Gravity, positionnés au-dessus d’une Model 3 ou d’une Model Y, et produits en petite série. Tesla a construit l’essentiel de ses volumes sur deux modèles, la Model 3 et la Model Y, fabriqués en très grand nombre dans plusieurs usines, dont celle de Grünheide, près de Berlin, pour l’Europe.

L’écart de volume pèse sur tout le reste : le coût de chaque voiture, la capacité à baisser les prix, la taille du réseau de recharge et de service. Avec moins de 3 000 voitures par trimestre, un constructeur ne peut pas amortir ses usines comme un constructeur qui en produit près d’un demi-million.

Le prochain rendez-vous pour Tesla est la publication de ses résultats financiers du troisième trimestre, le 21 octobre.

Sources : Lucid Group, communiqué « Q3 production and deliveries » du 5 octobre 2026, déposé à la SEC (formulaire 8-K) ; Tesla, communiqué de production, livraisons et déploiements du troisième trimestre 2026, déposé à la SEC (formulaire 8-K). Calculs Tesla Mag.