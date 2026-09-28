Tesla a lancé le 24 septembre au soir, heure de Californie, la production en série du Semi, son poids lourd électrique. L’usine qui lui est dédiée, dans le Nevada, peut en sortir 50 000 par an, et les premières livraisons commencent aux États-Unis. En Europe, Tesla annonce une version capable de 550 km à 40 tonnes, livrée à partir de 2027. Pour un gestionnaire de flotte, la question n’est plus de savoir si le Semi arrivera, mais comment s’y préparer : recharge du dépôt, coût réel, aides disponibles et comparaison avec les camions électriques déjà en vente. Voici le dossier complet.

Le Tesla Semi en chiffres

Version européenne Standard Range (États-Unis) Long Range (États-Unis) Autonomie annoncée 550 km (est.) 523 km (325 miles) 805 km (500 miles) Conditions de mesure 40 t, 80 km/h, 20 °C, terrain plat 37,2 t, 88 km/h, 20 °C, terrain plat 37,2 t, 88 km/h, 20 °C, terrain plat Consommation annoncée 1,0 kWh/km 1,06 kWh/km (1,7 kWh/mile) 1,06 kWh/km (1,7 kWh/mile) Poids à vide moins de 9 100 kg moins de 9 070 kg (20 000 lb) 10 430 kg (23 000 lb) Recharge rapide 60 % en 30 min, jusqu’à 800 kW (est.) 60 % en 30 min, jusqu’à 1,2 MW 60 % en 30 min, jusqu’à 1,2 MW Livraisons à partir de 2027 depuis le 24 septembre 2026 depuis le 24 septembre 2026 Chiffres constructeur relevés sur tesla.com (pages française et américaine du Semi) le 25 septembre 2026. Conversions Tesla Mag.

Tesla ne publie pas la capacité de la batterie. Le certificat délivré en avril 2026 par le régulateur californien de l’air (CARB) indique 548 kWh utiles pour la version Standard Range et 822 kWh pour la Long Range. Les chiffres européens (550 km à 1,0 kWh/km, moins de 9,1 tonnes à vide) sont cohérents avec la batterie de la Standard Range, mais Tesla ne l’a pas confirmé.

Le lancement officiel : ce que Tesla a annoncé

Le message est tombé le 25 septembre à 3 h 04, heure de Paris, sur le compte officiel du camion : « Semi is here » (« le Semi est là »), suivi de l’annonce du lancement de la production en grande série. Dans la foulée, Tesla a détaillé son usine et ses premiers engagements :

une usine construite pour le seul Semi, accolée à la Gigafactory Nevada, de 1,8 million de pieds carrés, soit environ 167 000 m² ;

une capacité de 50 000 camions par an ;

une seule ligne de production pour toutes les versions : Standard, Long Range et version européenne ;

des livraisons qui commencent immédiatement, et Tesla qui sera aussi son propre client, avec des Semi transportant son fret ;

le passage aux cellules 4680 fabriquées par Tesla, qui allège la batterie sans perte d’autonomie selon le constructeur ;

une direction électrique, une première sur un poids lourd selon Tesla.

Tesla met aussi en avant la disponibilité de ses camions déjà en service : plus de 95 % en 2025, avec trois interventions sur quatre bouclées en moins de 24 heures, et plus de 98 % depuis le début de 2026. Trois jours plus tôt, le 22 septembre, l’alliance de chargeurs ZET SCALE, lancée par Catalyst Mobility et le Smart Freight Centre, et dont Microsoft et PepsiCo sont membres fondateurs, avait retenu Tesla comme constructeur principal pour ses 2 500 premiers camions.

Ce qu’a dit Elon Musk

Dans la vidéo du lancement publiée par Tesla, Elon Musk salue le début de la production d’un camion qu’il présente comme révolutionnaire : capable de tirer les charges les plus lourdes sur de très longues distances, et rechargeable en mégawatt. Il insiste sur le conducteur, qui profitera d’une accélération hors norme, « presque une voiture de sport en forme de camion ». Il annonce l’arrivée prochaine des fonctions de conduite autonome, présentées comme un gain de sécurité et de confort sur les longs trajets. Il défend enfin l’argument économique : l’électricité coûte bien moins cher au kilomètre que le gazole. Il conclut en rappelant que la liste d’attente est déjà longue, et en félicitant les équipes d’ingénierie et de production. La vidéo est à voir sur le compte X de Tesla.

Ce qui est annoncé pour l’Europe

Le Tesla Semi sur route. Photo : Tesla.

Tesla a exposé le Semi au salon IAA Transportation de Hanovre, du 15 au 20 septembre, avec des essais sur route. Sa page française l’écrit désormais noir sur blanc : « Les livraisons débutent en 2027 ». La version européenne est unique, en autonomie standard :

550 km d’autonomie estimée, mesurée à 40 tonnes de poids total roulant, 80 km/h, 20 °C, sur terrain plat, avec une semi-remorque fourgon ;

une consommation annoncée de 1,0 kWh/km ;

jusqu’à 800 kW de puissance de traction ;

moins de 9 100 kg à vide, pour 40 tonnes de poids total roulant ;

une prise de force électrique (ePTO) jusqu’à 25 kW, pour alimenter un groupe froid ou une benne.

Plusieurs points restent ouverts : le prix, le mois de livraison et le site de fabrication des camions européens. Tesla indique que toutes les versions, européenne comprise, sortent de la même ligne du Nevada. Cette précision compte pour les aides, on le verra plus bas. Nous faisons le point régulièrement dans ce que l’on sait du Tesla Semi en Europe.

Autonomie : ce que disent les chiffres réels

Les autonomies de Tesla sont des estimations, tirées de simulations internes. Le constructeur prévient lui-même que les pneus, le déflecteur de toit et la remorque pèsent lourd dans la consommation réelle. Les meilleures données indépendantes viennent de l’essai Run on Less organisé fin 2023 par le NACFE, un organisme américain d’efficacité du transport.

Chez PepsiCo, à Sacramento, les Semi ont parcouru jusqu’à 660 km sur une seule charge, et 1 732 km en 24 heures avec des recharges rapides de 750 kW en cours de journée et deux conducteurs qui se relaient. Le NACFE a mesuré des tournées de 400 à 720 km par jour, à un poids total roulant allant jusqu’à 37 tonnes. Deux réserves : PepsiCo parrainait l’essai, et les camions ont été conduits délibérément pour aller le plus loin possible. PepsiCo a par ailleurs achevé en 2025 le déploiement de 50 Semi sur son site de Fresno.

Pour une flotte française, la lecture est simple. Avec 550 km annoncés à 40 tonnes, le Semi couvre la plupart des tournées régionales en une charge, avec une recharge de nuit au dépôt. La longue distance, elle, dépendra de la recharge rapide en route, encore absente en Europe.

Recharger un Semi : Mégachargeur, Basechargeur et norme MCS

Le Mégachargeur, la borne de recharge rapide de Tesla pour le Semi. Photo : Tesla.

Tesla vend deux bornes pour le Semi. Le Mégachargeur récupère 60 % d’autonomie en 30 minutes, le temps d’une pause réglementaire. La page européenne l’annonce jusqu’à 800 kW, la page américaine jusqu’à 1,2 MW. Sa fiche technique précise qu’une armoire de 1 200 kW alimente deux bornes, avec plus de 96 % de rendement, et que chaque borne délivre jusqu’à 1 500 ampères à la norme MCS. Le Basechargeur, lui, délivre 120 kW et récupère 60 % d’autonomie en quatre heures : c’est la borne de la recharge de nuit au dépôt. Tesla vend au moins deux bornes par commande et annonce une garantie de disponibilité de 97 %.

Depuis le 14 septembre, ces bornes se commandent en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni, dans le cadre de l’offre Semi Charging for Business. Les premières livraisons sont prévues mi-2027, la même année que les camions. Notre article sur le Mégachargeur Tesla détaille les deux solutions.

Sur la route, le réseau reste à construire. D’après la carte de Tesla, consultée le 25 septembre, deux Mégachargeurs publics sont ouverts, tous deux en Californie, et 89 sites sont annoncés aux États-Unis. Aucun n’est encore annoncé en Europe. Le règlement européen AFIR impose en revanche une recharge pour poids lourds le long des grands axes :

Échéance Couverture exigée Puissance minimale par station 31 décembre 2025 15 % du réseau routier transeuropéen, dans chaque sens 1 400 kW, dont une borne d’au moins 350 kW 31 décembre 2027 50 % du réseau 2 800 kW sur le réseau central, 1 400 kW sur le réseau global 31 décembre 2030 une station tous les 60 km sur le réseau central, tous les 100 km sur le réseau global 3 600 kW sur le réseau central, 1 500 kW sur le réseau global Source : règlement (UE) 2023/1804, article 4.

La norme de recharge en mégawatt, MCS, progresse aussi : la spécification du connecteur a été publiée en janvier 2026 par la Commission électrotechnique internationale, et la norme des bornes en août 2026. L’Europe n’impose pas encore de connecteur pour les camions. Renault Trucks, Mercedes-Benz et MAN proposent déjà la prise MCS sur leurs camions.

Équiper son dépôt

Pour la plupart des flottes, la recharge se jouera au dépôt, la nuit. Le 20 février 2026, la Direction générale des entreprises a publié ses recommandations, établies avec des transporteurs et des assureurs. Le principe : 10 mètres de distance entre les bornes et les bâtiments, ou à défaut des équipements de protection contre l’incendie, avec une analyse au cas par cas menée avec l’assureur. Selon ce rapport, équiper un dépôt pour 10 camions à environ 200 kW coûte de 350 000 à 500 000 €, hors équipements de prévention. Au-delà de 600 kW, un site fermé au public relève de la réglementation des installations classées (rubrique 2925-2).

Le programme Advenir finance 50 % de l’installation. Le plafond va de 2 200 € par point de charge en courant alternatif à 15 000 € au-delà de 140 kW en courant continu. Les sites raccordés à plus de 500 kVA peuvent toucher un forfait de 100 000 € à 960 000 €, selon la puissance, sous conditions. Le délai de raccordement reste souvent le poste le plus long d’un projet : notre guide pour électrifier un site logistique détaille les étapes.

Vous préparez l’équipement d’un site ? Décrivez votre projet de recharge poids lourds : Tesla Mag l’étudie et vous recontacte.

Le coût total : énergie, aides et fiscalité

Tesla ne publie aucun prix pour le Semi, ni aux États-Unis ni en Europe. L’écart avec le diesel se joue donc d’abord sur l’énergie. Au dépôt, un poids lourd électrique revient à 15 à 25 € aux 100 km, contre 35 à 45 € pour un diesel équivalent, selon l’étude de l’IRU que nous avons détaillée dans notre article sur le coût total de possession. Tesla affirme de son côté qu’un diesel comparable consomme environ trois fois plus d’énergie que le Semi.

Côté aides, trois dispositifs s’additionnent, chacun sur une dépense différente. Pour le Semi, le premier comporte une limite importante.

La prime CEE (fiche TRA-EQ-129) finance l’achat ou la location longue durée du camion. Pour un tracteur routier, le forfait de base est de 1 918 500 kWh cumac. Il est multiplié par 7 jusqu’au 30 juin 2029, mais seulement pour un véhicule assemblé dans l’Espace économique européen et inscrit sur la liste de l’ADEME.

(fiche TRA-EQ-129) finance l’achat ou la location longue durée du camion. Pour un tracteur routier, le forfait de base est de 1 918 500 kWh cumac. Il est multiplié par 7 jusqu’au 30 juin 2029, mais seulement pour un véhicule assemblé dans l’Espace économique européen et inscrit sur la liste de l’ADEME. Le suramortissement (article 39 decies A du Code général des impôts) permet de déduire 75 % du surcoût par rapport à un diesel équivalent pour un camion de plus de 16 tonnes acheté entre 2025 et 2030. La déduction porte sur la différence de prix, pas sur le prix total.

(article 39 decies A du Code général des impôts) permet de déduire 75 % du surcoût par rapport à un diesel équivalent pour un camion de plus de 16 tonnes acheté entre 2025 et 2030. La déduction porte sur la différence de prix, pas sur le prix total. La prime Advenir finance les bornes, comme vu plus haut.

Tant que le Semi européen sort de l’usine du Nevada, il n’a droit qu’au forfait de base. Au prix moyen des certificats relevé en août 2026 sur le registre national Emmy (8,71 € le MWh cumac), cela représente environ 16 700 € de certificats, contre environ 117 000 € pour un tracteur assemblé en Europe. La prime réellement versée se négocie avec le fournisseur d’énergie qui rachète les certificats, et elle reste inférieure à ces montants (calcul Tesla Mag).

Pour chiffrer votre cas : simulez la prime CEE de votre flotte selon le tonnage et l’origine de fabrication. Le détail des montants est dans notre article sur la prime CEE pour camion électrique, et l’ensemble des dispositifs dans notre guide des aides 2026.

Deux idées reçues à corriger. Sur la plupart des autoroutes françaises, un camion électrique paie le même péage qu’un diesel. La modulation du péage selon le CO 2 ne s’applique qu’aux concessions attribuées après mars 2022, et la France n’a pas prolongé au-delà du 31 mars 2025 la possibilité d’exonérer les camions à zéro émission, alors que l’Europe l’autorise jusqu’en 2031. Côté poids, le droit européen accorde jusqu’à 2 tonnes de plus aux camions à zéro émission pour compenser les batteries : un ensemble à cinq essieux passe ainsi de 40 à 42 tonnes en trafic international.

Ce qui pousse les flottes vers l’électrique

La pression vient d’abord des constructeurs. Le règlement européen leur impose de réduire les émissions moyennes de leurs camions neufs de 45 % dès 2030, de 65 % dès 2035 et de 90 % à partir de 2040, sous peine d’amendes. Selon la Direction générale des entreprises, l’objectif de 2030 revient à vendre 30 à 35 % de camions électriques. Ils représentaient environ 2 % des ventes en 2025.

Elle vient aussi des villes. Les zones à faibles émissions n’ont pas été supprimées : le Conseil constitutionnel a censuré, le 21 mai 2026, l’article de loi qui les abolissait. Les restrictions visant les poids lourds sont fixées localement. Un camion électrique y est classé Crit’Air E, quand un diesel Euro VI reste en catégorie 2. D’après la Direction générale des entreprises, électrifier le transport routier de marchandises éviterait environ 9 millions de tonnes de CO 2 par an, près de 30 % des émissions du secteur.

Le Semi face aux camions électriques déjà en vente

Sept constructeurs vendent déjà des camions électriques en France. Le Semi arrivera avec deux atouts, sa légèreté et sa sobriété annoncées, et avec deux handicaps : un réseau de recharge rapide encore absent en Europe, et une prime CEE réduite tant qu’il est assemblé hors d’Europe.

Modèle Autonomie annoncée Recharge rapide Fabrication Tesla Semi (version européenne) 550 km à 40 t (est.) jusqu’à 800 kW (Mégachargeur) États-Unis (Nevada) Renault Trucks E-Tech T jusqu’à 660 km jusqu’à 720 kW (MCS) France Mercedes-Benz eActros 600 environ 500 km à pleine charge jusqu’à 1 MW (MCS) Allemagne Volvo FH Aero Electric jusqu’à 700 km 350 kW (FH Electric standard) Belgique MAN eTGX jusqu’à 720 km MCS, 20 à 80 % en 30 min environ Allemagne Iveco S-eWay jusqu’à 600 km 350 kW, 20 à 80 % en 60 min environ Allemagne et Italie Chiffres constructeurs relevés en septembre 2026. Les autonomies ne sont pas mesurées dans les mêmes conditions et ne se comparent pas terme à terme.

Le tableau complet, avec les batteries et les modèles de Scania et DAF, est dans notre comparatif des camions électriques disponibles en France.

Se préparer dès maintenant

Le Semi n’arrivera pas en Europe avant 2027, et c’est à peu près le délai d’un projet d’électrification de dépôt. Voici les étapes, dans l’ordre :

Mesurer vos tournées : kilomètres par jour, poids transporté, temps d’arrêt au dépôt. Ce relevé dit si la recharge de nuit suffit ou s’il faut recharger en journée. Interroger le gestionnaire de réseau sur la puissance disponible et le délai de raccordement : c’est souvent le poste le plus long. Chiffrer les aides : prime CEE selon l’origine du camion, Advenir pour les bornes, suramortissement. Comparer les modèles et les calendriers : un camion disponible aujourd’hui ou un Semi en 2027. Consulter l’assureur sur l’implantation des bornes, comme le recommande l’État.

Tous nos outils pour les transporteurs sont réunis dans l’espace pro Transporteurs : comparatif, simulateur de prime CEE et étude de votre projet de recharge.

Foire aux questions

Quand le Tesla Semi arrive-t-il en France ?

Tesla annonce des livraisons en Europe à partir de 2027, sans mois précis. La production en série a commencé le 24 septembre 2026 dans le Nevada, et les premières livraisons ont lieu aux États-Unis.

Quelle est l’autonomie du Tesla Semi européen ?

Jusqu’à 550 km selon l’estimation de Tesla, à 40 tonnes de poids total roulant, 80 km/h et 20 °C, sur terrain plat.

Combien coûte le Tesla Semi ?

Tesla n’a publié aucun prix, ni aux États-Unis ni en Europe.

Le Tesla Semi a-t-il droit à la prime CEE bonifiée ?

Pas tant qu’il est assemblé aux États-Unis : la bonification (forfait multiplié par 7) est réservée aux camions assemblés dans l’Espace économique européen. Il reste éligible au forfait de base.

Où recharger un Tesla Semi en France ?

Au dépôt, avec les bornes Mégachargeur et Basechargeur que Tesla commercialise en France depuis septembre 2026, avec des livraisons prévues mi-2027. Aucun Mégachargeur public n’est encore annoncé en Europe.

Un Tesla Semi pourra-t-il rouler à 44 tonnes en France ?

Tesla annonce pour l’Europe un poids total roulant de 40 tonnes. Le Code de la route autorise 44 tonnes en trafic national pour les ensembles de plus de quatre essieux, et accorde aux camions à zéro émission jusqu’à 2 tonnes de plus, dans la limite du poids des batteries. Tesla n’a pas encore dit si le Semi serait homologué au-delà de 40 tonnes.

Des entreprises roulent-elles déjà en Tesla Semi ?

Oui, aux États-Unis. PepsiCo exploite des Semi depuis plusieurs années et a achevé en 2025 le déploiement de 50 camions sur son site de Fresno. En septembre 2026, l’alliance de chargeurs ZET SCALE a retenu Tesla comme constructeur principal pour ses 2 500 premiers camions.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. Sources : pages du Semi sur tesla.com (versions française et américaine) et comptes X officiels de Tesla, relevés le 25 septembre 2026 ; certificat CARB A-374-0095 du 15 avril 2026 ; NACFE, résultats du Run on Less Electric DEPOT (8 novembre 2023) ; règlements (UE) 2019/1242, 2024/1610 et 2023/1804 ; arrêté du 18 mai 2026 (fiche TRA-EQ-129) ; article 39 decies A du CGI ; article L119-11 du Code de la voirie routière ; programme Advenir ; Direction générale des entreprises, rapport du 20 février 2026 et Théma n° 39 ; Conseil constitutionnel, décision 2026-903 DC ; registre Emmy, prix moyen d’août 2026.