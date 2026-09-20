Tesla a annoncé le 14 septembre le lancement de Semi Charging for Business en Europe, son programme de recharge pour flottes de Semi dédié aux entreprises. Le service est disponible en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France et au Royaume-Uni.

Deux types de bornes, deux usages

Le programme propose deux types de stations, sur le même principe que Supercharger for Business côté véhicules particuliers :

Megacharger 1,2 MW , pour les arrêts courts sur les grands axes

, pour les arrêts courts sur les grands axes Basecharger 125 kW, pour les recharges longues, typiquement sur un site logistique ou un dépôt

L’ensemble est géré directement par Tesla, comme pour Supercharger for Business : facturation centralisée pour l’entreprise cliente, sans que chaque conducteur n’ait à gérer son propre compte de recharge.

Ce que ça change pour les flottes

L’arrivée de ce programme en France s’inscrit dans un mouvement plus large : la recharge des poids lourds électriques passe d’une logique de bornes isolées à des réseaux dédiés et facturés à l’entreprise, que ce soit chez des opérateurs spécialisés comme Depotcharge ou, ici, directement chez le constructeur. Tesla n’a pas communiqué de tarification publique ni de nombre de sites disponibles à date en France.

Source : Tesla Charging (@TeslaCharging), 14 septembre 2026.