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Model 3 et Model Y ne sont pas homologuées pour rouler avec des chaînes sur leurs pneus d’origine (jantes trop proches des passages de roue sur plusieurs versions) : dans les zones montagneuses, le pneu hiver homologué n’est pas une option de confort, c’est souvent la seule solution légale pour respecter l’obligation d’équipement (loi Montagne) sans risquer une contravention.
Quelle taille de pneu pour votre Tesla
La taille se lit directement sur le flanc du pneu monté d’origine. À titre indicatif :
|Modèle
|Jantes d’origine
|Taille de pneu
|Model 3 (Propulsion, Grande Autonomie)
|18″ Photon
|235/45 R18
|Model Y (Propulsion, Grande Autonomie)
|19″ Gemini
|255/45 R19
Les versions Performance, montées en 20″ ou plus, ont des tailles différentes et souvent asymétriques entre l’avant et l’arrière : vérifiez la vôtre directement sur le pneu avant de commander.
Deux pneus vérifiés dans ces tailles
Pour une Model 3 en 235/45 R18 : pneu hiver Superia 235/45 R18 98V, renforcé XL, marqué 3PMSF (adhérence neige certifiée).
Pour une Model Y en 255/45 R19 : pneu hiver Kleber 255/45 R19 104V, marque du groupe Michelin.
Un jeu de pneus hiver se change par quatre, jamais par deux : le déséquilibre d’adhérence entre un train chaussé et l’autre est dangereux, particulièrement sur un véhicule aussi lourd qu’une Tesla.
Faut-il un second train de jantes ?
Deux options : monter les pneus hiver sur vos jantes actuelles (démontage-remontage à chaque saison, environ 40 à 60 € chez un installateur), ou investir dans un second train de jantes dédié aux pneus hiver (permutation en 20 minutes, sans usure supplémentaire des jantes d’été). Pour un usage régulier sur plusieurs hivers, le second train s’amortit vite.
Foire aux questions
Les pneus hiver sont-ils obligatoires pour une Tesla ?
Ils ne sont pas obligatoires partout, mais la loi Montagne impose un équipement hiver (pneus hiver ou chaînes) dans les zones classées, du 1er novembre au 31 mars. Comme les Tesla ne sont pas homologuées chaînes sur leurs jantes d’origine, le pneu hiver y devient la seule option légale.
Les pneus hiver réduisent-ils l’autonomie d’une Tesla ?
Oui, la gomme plus tendre du pneu hiver augmente légèrement la résistance au roulement : comptez une baisse d’autonomie de l’ordre de quelques pourcents par rapport à un pneu été, en plus de l’effet du froid lui-même sur la batterie.
Peut-on garder ses pneus hiver toute l’année ?
Ce n’est pas recommandé : la gomme plus tendre s’use plus vite par temps chaud et perd en tenue de route au-dessus de 7°C environ. Ils sont conçus pour la saison froide, pas pour un usage permanent.