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Model 3 et Model Y ne sont pas homologuées pour rouler avec des chaînes sur leurs pneus d’origine (jantes trop proches des passages de roue sur plusieurs versions) : dans les zones montagneuses, le pneu hiver homologué n’est pas une option de confort, c’est souvent la seule solution légale pour respecter l’obligation d’équipement (loi Montagne) sans risquer une contravention.

Quelle taille de pneu pour votre Tesla

La taille se lit directement sur le flanc du pneu monté d’origine. À titre indicatif :

Modèle Jantes d’origine Taille de pneu Model 3 (Propulsion, Grande Autonomie) 18″ Photon 235/45 R18 Model Y (Propulsion, Grande Autonomie) 19″ Gemini 255/45 R19

Les versions Performance, montées en 20″ ou plus, ont des tailles différentes et souvent asymétriques entre l’avant et l’arrière : vérifiez la vôtre directement sur le pneu avant de commander.

Deux pneus vérifiés dans ces tailles

Pour une Model 3 en 235/45 R18 : pneu hiver Superia 235/45 R18 98V, renforcé XL, marqué 3PMSF (adhérence neige certifiée).

Pour une Model Y en 255/45 R19 : pneu hiver Kleber 255/45 R19 104V, marque du groupe Michelin.

Un jeu de pneus hiver se change par quatre, jamais par deux : le déséquilibre d’adhérence entre un train chaussé et l’autre est dangereux, particulièrement sur un véhicule aussi lourd qu’une Tesla.

Faut-il un second train de jantes ?

Deux options : monter les pneus hiver sur vos jantes actuelles (démontage-remontage à chaque saison, environ 40 à 60 € chez un installateur), ou investir dans un second train de jantes dédié aux pneus hiver (permutation en 20 minutes, sans usure supplémentaire des jantes d’été). Pour un usage régulier sur plusieurs hivers, le second train s’amortit vite.

Foire aux questions