Depotcharge, jeune pousse allemande spécialisée dans la recharge des poids lourds électriques, annonce une levée de 2,7 millions d’euros en pre-seed pour construire ce qu’elle appelle « le réseau de recharge du fret électrique », en connectant des infrastructures de recharge de dépôt partagées à travers l’Europe.

Le problème n’est pas celui des voitures

Julius Wilhelm, cofondateur de Depotcharge et passé huit ans chez Digital Charging Solutions sur l’électrification des véhicules particuliers, explique avoir d’abord cru reconnaître le même problème que dans l’automobile : le cercle vicieux entre véhicules et bornes, chacun attendant que l’autre existe en nombre suffisant. La réalité du transport routier s’est révélée différente une fois le travail engagé.

Pour un particulier, une borne en panne ou une session interrompue est une gêne. Pour un transporteur, c’est une tournée qui déraille et un planning à refaire. Cette contrainte change la donne commerciale : contrairement à la voiture électrique, où le choix reste en partie affectif, le calcul économique et environnemental pointe ici dans la même direction pour tous les acteurs de la chaîne logistique.

Le pari du dépôt partagé

Plutôt que de multiplier les bornes propriétaires sur chaque site logistique, Depotcharge mutualise l’infrastructure de recharge de dépôt entre plusieurs transporteurs à l’échelle européenne — une approche qui vise à réduire le coût d’accès à la recharge pour les flottes de poids lourds électriques sans que chaque entreprise ait à financer seule son propre réseau de bornes.

La levée doit servir à construire et élargir ce réseau partagé. Depotcharge n’a pas communiqué de calendrier précis de déploiement ni de liste de sites.

Source : annonce de Julius Wilhelm, cofondateur de Depotcharge, LinkedIn, 15 septembre 2026.