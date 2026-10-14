XPeng présente ce jeudi 15 octobre en Chine le Mona L05, un SUV de cinq places, et ouvre ses précommandes. La présentation commence à 19 h, heure de Pékin, soit 13 h à Paris, selon l’annonce publiée le 13 octobre par He Xiaopeng, le fondateur de XPeng, sur son compte Weibo. Tesla Mag la suit en direct : prix, versions, autonomie et premières images, au fil des annonces.
Ce que XPeng a déjà dit du Mona L05
- XPeng le présente comme le premier « grand SUV cinq places » pensé pour les jeunes acheteurs, au-dessus de la Mona L03.
- Il sera proposé en 100 % électrique et en version à prolongateur d’autonomie.
- Les prix et les versions seront annoncés pendant la présentation.
- Les voitures d’exposition arrivent dans les magasins XPeng en Chine à partir du 14 octobre.
Le Mona L05 arrive trois jours après le lancement européen du XPeng G9L au Mondial de l’Auto, que nous avons suivi en direct. XPeng n’a annoncé ni date ni prix pour l’Europe à ce stade.