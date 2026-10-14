Clermont-Ferrand compte 446 points de recharge publics, dont 212 rapides. Pourtant, la métropole ne pilote presque pas leur déploiement. Elle a confié en 2019 sa compétence à un syndicat départemental, dont les bornes sont aujourd’hui facturées cher. Elle prépare une feuille de route pour ses 21 communes et compte reprendre un schéma directeur courant 2027. Voici qui fait quoi, ce que coûte une recharge, et ce qui va changer, d’après les services de Clermont Auvergne Métropole, interrogés par Tesla Mag le 8 octobre 2026.

Qui installe les bornes à Clermont

Sur la voirie, Territoire d’énergie Puy-de-Dôme (TE63).

La métropole lui a délégué sa compétence en 2019.

Le programme prévoyait alors 34 bornes à charge normale et 2 bornes rapides sur la métropole, dont 11 à Clermont-Ferrand, pour près de 1,3 million d’euros d’investissement.

En échange, la métropole verse environ 27 000 € par an à TE63 pendant dix ans, selon la métropole elle-même.

Le réseau départemental s’appelle aujourd’hui Chargezy. Il compte une centaine de bornes et il est géré par Orios by SPIE.

Dans ses propres parkings, la métropole. Selon ses services, elle installe en ce moment des bornes dans trois parkings relais et sur le parking du stade Gabriel-Montpied. Elle n’a pas encore publié de calendrier pour ces installations.

Pour le reste, d’autres opérateurs. Les services de la métropole le disent : l’offre privée est active, et la puissance publique ne déploie pas de bornes au-delà de ce réseau délégué et de ses parkings. Les 11 bornes publiques prévues à Clermont-Ferrand en 2019 comptent deux points de charge chacune, soit 22 points. C’est peu face aux 446 points publics que la base nationale des bornes recense dans la ville, dont 27 mis en service en un an.

Combien coûte une recharge sur le réseau public

La grille de Chargezy, publiée par TE63 :

Recharge normale Recharge rapide (jusqu’à 50 kW) Abonné (25 € par an) 2 € par charge + 0,49 €/kWh 2 € par charge + 0,64 €/kWh Non abonné 2 € par charge + 0,59 €/kWh 2 € par charge + 0,69 €/kWh

S’y ajoute un supplément à la minute au-delà d’une certaine durée : 0,20 € par minute après 45 minutes en recharge rapide.

Exemple, calcul Tesla Mag : 30 kWh en recharge rapide, sans abonnement, coûtent 22,70 €, soit 0,76 € le kWh. Les mêmes 30 kWh coûtent 4,77 € à la maison en heures creuses, au Tarif Bleu d’EDF, près de cinq fois moins. Les services de la métropole reconnaissent eux-mêmes une « facturation haute » sur ces bornes.

Avant de brancher, comparez les tarifs : notre article sur les écarts de prix de la recharge publique montre qu’une même recharge peut coûter deux fois plus cher selon le badge utilisé.

Aucune aide locale pour les propriétaires

La ville et la métropole ne proposent aucune aide propre aux propriétaires de voitures électriques, ni pour l’achat ni pour une borne à domicile, confirment leurs services. Restent les aides nationales :

la prime pour une borne à domicile, détaillée dans notre point sur les aides de 2026 ;

pour l’achat, la prime CEE, jusqu’à 7 700 € pour les « gros rouleurs ».

Ce qui va changer

La métropole a changé de direction générale. Ses services indiquent qu’une feuille de route sur la recharge doit s’ouvrir dans les prochains mois, pour les 21 communes de la métropole. Le schéma directeur doit ensuite être repris courant 2027, pour faire le point sur le réseau existant.

Copropriétés et entreprises : par où passer

Pour une borne dans une copropriété, un parking d’entreprise ou un commerce, le dossier passe par le service urbanisme, qui dépend de la métropole. Les entreprises peuvent aussi entrer par le service économie. Selon la métropole, des demandes sont en cours de ce côté.

Pour un particulier, notre guide Installer une borne de recharge à Clermont-Ferrand donne les prix, les aides et des installateurs certifiés.

Vous êtes installateur de bornes ou de panneaux solaires dans le Puy-de-Dôme ? Les projets des copropriétés et des entreprises clermontoises arrivent sur votre bureau, pas sur celui de la métropole. Découvrez comment Tesla Mag accompagne les professionnels dans son Espace Pro.

Clermont en chiffres

446 points de recharge publics, dont 212 de 50 kW ou plus, et 27 mis en service en un an (base nationale des bornes, fichier du 19/09/2026) ;

points de recharge publics, dont de 50 kW ou plus, et 27 mis en service en un an (base nationale des bornes, fichier du 19/09/2026) ; 3 263 voitures rechargeables immatriculées fin septembre 2025, soit +13,7 % en un an (Agence ORE) ;

voitures rechargeables immatriculées fin septembre 2025, soit +13,7 % en un an (Agence ORE) ; 552 petites installations de production ou de stockage d’électricité de moins de 36 kW fin 2025, soit +16,2 % en un an (ODRÉ).

Sources : services de Clermont Auvergne Métropole, entretien avec Tesla Mag, 8 octobre 2026 ; Clermont Auvergne Métropole, « Inauguration des bornes de recharge pour véhicules électriques à Clermont-Ferrand », 19 septembre 2022 ; Territoire d’énergie Puy-de-Dôme, page « Mobilité électrique » et grille Chargezy, consultées le 8 octobre 2026 ; EDF, grille du Tarif Bleu au 1er août 2026 ; base nationale des IRVE (data.gouv.fr), Agence ORE, ODRÉ.