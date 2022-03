« Conduire avec mon pied droit », mon essai de la KIA EV6

J’ai eu le plaisir d’essayer la KIA EV6 et je souhaite vous faire part de quelques réflexions sans filtre (contenu bonus à la fin). J’espère que cela vous donnera envie de choisir une voiture électrique, comme toujours vous pouvez nous contacter si vous avez la moindre question. J’en essayerai d’autres dans les prochaines semaines pour Tesla Mag.

Contexte

Je vis dans le sud de la France et mon véhicule quotidien est une Fiat 500 (voiture exotique par ici) mais j’hésite à l’échanger contre une Toyota Aygo. Je n’ai jamais conduit de véhicule électrique auparavant et, comme j’ai une famille, j’ai besoin d’une voiture spacieuse qui me plaise avec un design sympa.

Le design de la KIA EV6

Le premier véhicule électrique que je vais tester est l’EV6 LR RWD GT-line, j’adore l’esthétique de la voiture, elle est tout simplement magnifique, même l’arrière l’est ! Après avoir vu plusieurs vidéos sur Youtube, se tenir enfin devant la voiture était excitant. Je la trouve d’ailleurs plus grande que ce que l’on pouvait attendre des vidéos et des images que j’avais vues auparavant.

En s’installant dans le siège du conducteur, la position assise est bonne, aucun problème pour voir tout l’écran du conducteur après avoir ajusté le siège et le volant. Les sièges sont une sorte de cuir bicolore/alcantara apparemment fabriqué à partir de bouteilles en plastique, plutôt cool, et confortable !

Le volant est propre et possède de vrais boutons (Pas comme sur l’ID.4 !) et un sélecteur de mode de conduite (comme dans une Ferrari, sympa !). J’aurais aimé qu’il y ait un vrai bouton pour passer d’un mode à l’autre.

Avant de sortir en marche arrière du parking du concessionnaire, je vérifie les différents réglages de la caméra dont la voiture est équipée. En tant que personne capable de garer un Peugeot Expert de 6 m de long les yeux bandés, j’étais un peu hésitant à faire confiance à la caméra 360.

En effet, la lunette arrière est pour le moins minuscule, mais la caméra vous offre différents angles et vous pouvez passer à une caméra de vue avant ou arrière uniquement. Vous aurez une très bonne résolution pour un rendu aussi nette que celle de la BMW de ma femme.

La conduite

Maintenant, la première chose que je veux vérifier est la conduite avec une pédale, donc je déclenche le bouton « start » mais je suis accueilli avec une erreur disant que le frein régénératif ne peut pas être commuté. Je ne suis pas sûr de ce que c’était, mais après avoir appuyé sur le bouton du mode de conduite, ça marche.

ET MON DIEU, c’est la meilleure chose qui soit dans une voiture, qu’ai-je manqué ? Conduire la voiture avec mon seul pied droit est la chose la plus naturelle du monde et m’y habituer m’a pris 5 minutes. Vous pouvez choisir entre 5 modes, du freinage puissant à la régénération jusqu’à l’absence totale de freinage, alors j’ai commencé à les changer à la volée en conduisant en ville.

Les commandes vocales

J’ai ensuite essayé les commandes vocales, car c’est une fonction que j’utilise rarement et qui n’a jamais fonctionné de manière fiable dans aucune des voitures que j’ai conduites jusqu’à présent. J’ai d’abord prononcé la phrase suivante pour démarrer la navigation: « Choisir la destination » qui n’a pas été reconnu. Mais le deuxième essai « Me conduire à la mairie de ma ville » a fonctionné, donc c’est une victoire et cela n’a pris que 10 secondes jusqu’à ce que l’itinéraire soit défini.

Le confort

Je sors de la ville, je mets le pied au plancher et… il ne se passe pas grand-chose, la réponse de l’accélérateur est vraiment molle et l’accélération n’est pas impressionnante. Je me suis demandé ce que j’avais raté, mais j’ai remarqué que j’étais en mode ECO (j’avais dû appuyer sur le bouton mode auparavant), alors je suis passé en mode Sport et j’ai remis les gaz.

La KIA atteint les 100kmh (limite légale en Allemagne) sans faire de bruit et assez rapidement à mon goût, c’est ce que j’espérais voir/ressentir, juste fun-tastique ! La suspension est relativement rigide, vous ne remarquez donc pas trop de roulis pour une voiture d’environ deux tonnes, vous avez l’impression d’être assis dans une berline BMW.

Après un peu plus de conduite, j’entre dans une section à 130 sur l’autoroute et je mets à nouveau le pied au plancher, et la voiture se comporte sans effort. La voiture est limitée à 185 km/h et le bruit du vent devient audible vers 120 et assez fort à 150. Je dirais donc qu’elle est juste un peu plus silencieuse à la vitesse maximale par rapport à ma Fiat 500 à environ 140kmh (ma vitesse normale de déplacement).

En retournant chez le concessionnaire, je suis vraiment impressionné, je ne me serais jamais attendu à ce qu’une KIA me plaise. Pour finir, l’affichage tête haute est vraiment agréable et un gros plus, comme dans toutes les voitures où il est disponible.

Verdict

Excellente voiture que j’achèterais probablement immédiatement… si seulement je n’avais pas à tester de nombreux véhicules électriques. Le design et la souplesse de conduite surprennent. Le seul bémol serait a priori les délais de livraison car comme tous les constructeurs, si vous voulez vous équiper avec des options très précises, il faudra être patient.

