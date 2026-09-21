Cybercab : Tesla lance les courses payantes à Austin, la NHTSA ouvre une enquête de routine

Le 3 septembre 2026, Tesla franchissait une étape que peu de constructeurs peuvent revendiquer : proposer, en conditions réelles, des courses payantes à bord d’un véhicule sans volant ni pédales. Dès le lendemain du lancement à Austin, les premiers clients montaient à bord du Cybercab via le service Robotaxi — une avancée concrète dans une course au robotaxi où Tesla est désormais l’un des seuls acteurs à opérer un véhicule aussi radicalement dépouillé de commandes humaines.

Une semaine chargée, un marché prudent

L’action Tesla a pourtant terminé la semaine en repli de 6 %. Rien d’inhabituel pour un titre aussi suivi : le marché réagit souvent davantage au rythme de communication qu’au fond d’une annonce, et l’événement de lancement — sur invitation, sans intervention d’Elon Musk, sans le direct vidéo initialement attendu — a laissé les investisseurs sur leur faim en termes de mise en scène, sans remettre en cause l’avancée technique elle-même.

Dans la foulée, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête sur l’auto-certification par Tesla de la conformité du Cybercab aux normes fédérales de sécurité — une procédure de routine pour ce type de véhicule inédit, qui porte sur le respect des standards réglementaires et non sur un incident signalé à ce stade.

Ce dossier sera à suivre dans les prochaines semaines, au même titre que le rythme d’extension du service au-delà d’Austin. Mais l’essentiel reste acquis : le Cybercab n’est plus un concept, il transporte déjà des passagers payants.

Sources : CNBC (4 septembre 2026) ; Zonebourse/MarketWatch.