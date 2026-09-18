En août, l’électrique est devenue pour la première fois la première motorisation vendue en France, devant l’essence. Model Y en tête du classement électrique, avec 4 622 immatriculations. Mais concrètement, pour un acheteur qui hésite encore avec une essence à succès, qu’est-ce que ce basculement change vraiment ?

Le prix d’achat, un écart qui se réduit

Face aux meilleures ventes essence du moment — Peugeot 308 et 3008, Volkswagen Golf et Tiguan notamment — la Model Y (39 990 €) part avec un ticket d’entrée plus élevé qu’une citadine ou une compacte essence. Mais notre calcul complet du coût sur 5 ans montre que cet écart s’efface, et parfois largement se retourne, une fois intégrés le carburant, l’entretien et l’assurance : jusqu’à 12 790 € d’écart en faveur de la Model Y face à un Volkswagen Tiguan sur cinq ans.

Ce que les chiffres d’août confirment

Avec 36 159 voitures 100 % électriques immatriculées en août (38 % de part de marché, +113 % sur un an), le mouvement n’est plus marginal. Les flottes d’entreprise accélèrent aussi, à 42 % d’électrique en août sous l’effet de la pression fiscale — un signal que la bascule n’est pas seulement portée par des particuliers convaincus, mais par un calcul économique de plus en plus favorable, y compris pour des acheteurs professionnels qui font ce calcul avec rigueur.

Ce qui reste un vrai avantage pour l’essence, honnêtement

La recharge à domicile ou en journée reste indispensable pour profiter pleinement de l’écart de coût : un conducteur sans solution de recharge à domicile, dépendant uniquement de la recharge publique rapide, verra cet écart se réduire. C’est une nuance que notre comparateur permet justement de vérifier au cas par cas, plutôt que de se fier à une moyenne nationale.

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Source : calcul Tesla Mag, AAA Data.