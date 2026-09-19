Le 11 septembre, le relevé hebdomadaire de la DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat) a affiché 2,2907 €/litre pour le gazole, soit +45,1 % en un an. Une hausse que Sylvain Waserman, président de l’Ademe, a rattachée cette semaine à la situation internationale : dans une tribune publiée dans Les Echos, il cite une envolée de +30 % du gaz sur les marchés internationaux depuis le début de l’année, et un fioul domestique en hausse de 180 % en dix ans. Sa conclusion : « électrifier pour ne plus subir ».

Concrètement, pour un conducteur, qu’est-ce que ça change de rouler à l’électricité plutôt qu’au gazole, un an après l’autre ?

Le calcul, sur un an

Base de calcul : 12 000 km parcourus dans l’année, une consommation moyenne de 6 L/100 km pour un diesel compact, et 17 kWh/100 km pour une électrique de gabarit comparable.

Poste Diesel Électrique (heures creuses) Consommation annuelle 720 litres 2 040 kWh Prix unitaire (11/09/2026) 2,2907 €/L (DGEC) 0,1589 €/kWh (EDF Tempo/HC) Coût annuel 1 649 € 324 €

Écart : 1 325 € sur l’année, pour un usage identique. Il y a un an, au tarif gazole d’alors (environ 1,58 €/L, en retirant les 45,1 % de hausse), le même trajet en diesel coûtait déjà environ 1 137 € — l’écart avec l’électrique existait donc déjà, la hausse de cette année ne fait que le creuser.

Pourquoi l’écart continue de se creuser

Le gazole est indexé sur un marché mondial du pétrole, exposé aux mêmes tensions que celles évoquées par Sylvain Waserman : approvisionnement, zones de transit, devise. Le tarif heures creuses de l’électricité domestique suit une autre logique, régulée au niveau national. Ce n’est pas une promesse d’immunité totale — l’électricité peut aussi augmenter — mais c’est une exposition différente, moins directement branchée sur les mêmes chocs.

Sur cette base, un conducteur qui roule beaucoup — 20 000 km par an plutôt que 12 000 — verrait l’écart annuel dépasser 2 200 €.

Calcul Tesla Mag. Sources : relevé hebdomadaire des prix des carburants, DGEC, 11 septembre 2026 ; grille tarifaire heures creuses EDF ; tribune de Sylvain Waserman, Les Echos, 18 septembre 2026.