Le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a lancé le mercredi 30 septembre 2026 « Project Meridian », une étude du département de la Guerre (le Pentagone) sur la guerre du futur, co-dirigée par Elon Musk, par Palmer Luckey, fondateur d’Anduril, et par l’ancien président de la Chambre des représentants Newt Gingrich. Annoncée à la base des Marines de Quantico, en Virginie, l’étude doit rendre ses conclusions au plus tard le 28 janvier 2027, 120 jours après son annonce.

Pete Hegseth l’a présentée lors de son discours « State of the Force », devant 600 officiers subalternes et sous-officiers. C’est l’une des six initiatives dévoilées ce jour-là par le département de la Guerre, nom que le département de la Défense peut employer comme titre secondaire depuis un décret présidentiel du 5 septembre 2025. Une autre prévoit la création d’un commandement consacré à la guerre autonome.

Ce que prévoit Project Meridian

Le mémorandum signé le 30 septembre charge Emil Michael, directeur de la technologie du département, de commander l’étude par l’intermédiaire d’une organisation partenaire. Sa mission : « étudier les champs de bataille du futur, identifier les armes et les technologies que les combattants devront maîtriser pour y dominer, et proposer des solutions concrètes pour commencer à développer, tester et déployer ces capacités ».

Le texte cite, entre autres, cinq domaines appelés à transformer la guerre : l’intelligence artificielle, l’autonomie, l’énergie dirigée, la robotique et les biotechnologies. Selon le communiqué du département, l’étude examinera tous les futurs domaines de combat, « des profondeurs souterraines jusqu’à la frontière cislunaire », c’est-à-dire jusqu’à l’espace qui sépare la Terre de la Lune.

Le projet ne vise pas à élaborer de nouvelles stratégies ou politiques, a précisé Pete Hegseth. « Son but est plutôt de regarder l’avenir avec créativité et d’identifier les domaines que nous devons conquérir et les capacités que nous devons maîtriser […] pour obtenir la domination technologique et militaire sur le champ de bataille pour les décennies à venir ; c’est futuriste, et c’est voulu », a-t-il déclaré, selon le compte rendu du département.

Qui fait quoi : Musk, Luckey, Gingrich et Emil Michael

D’après le communiqué, Emil Michael, sous-secrétaire à la Guerre chargé de la recherche et de l’ingénierie et ancien directeur commercial d’Uber, organise la commande de l’étude pour le département. Elon Musk, Palmer Luckey et Newt Gingrich la co-dirigeront, « avec le soutien d’une équipe d’experts de haut niveau issus de l’université, des politiques publiques et de l’industrie ».

Elon Musk dirige notamment SpaceX et Tesla. Palmer Luckey, concepteur du casque de réalité virtuelle Oculus Rift, a fondé Anduril en 2017 pour transformer les capacités de défense des États-Unis et de leurs alliés en alliant l’IA et le matériel de pointe. Newt Gingrich a présidé la Chambre des représentants de 1995 à 1999.

Il ne s’agit pas d’une nomination soumise au Sénat : les documents publiés ne créent aucun poste et ne précisent ni le statut des co-directeurs ni une éventuelle rémunération. Pour Elon Musk, c’est un retour dans un projet officiel de l’administration Trump, seize mois après la fin de sa mission d’« employé spécial du gouvernement » au DOGE, annoncée sur X le 28 mai 2025 (lire aussi notre point complet sur Elon Musk en 2026).

Date Étape 14 juillet 2025 Contrats d’IA du Pentagone (CDAO) plafonnés à 200 millions de dollars chacun pour xAI, Anthropic, Google et OpenAI 12 janvier 2026 Pete Hegseth visite SpaceX à Brownsville (Texas) 31 août 2026 « Grok for Government », de Starshield AI, arrive sur GenAI.mil 30 septembre 2026 Annonce de Project Meridian à Quantico et signature du mémorandum 28 janvier 2027 Date limite de remise des conclusions

Pourquoi Elon Musk ?

Project Meridian recoupe plusieurs activités d’Elon Musk. SpaceX présente Starshield comme une déclinaison de la technologie Starlink et de ses capacités de lancement au service de la sécurité nationale (voir notre dossier de fond sur SpaceX), et Pete Hegseth avait fait étape en janvier dans ses installations de Brownsville. Le compte X officiel du directeur de la technologie du Pentagone a d’ailleurs insisté sur l’espace : « PROJECT MERIDIAN étudiera comment nous maintenons l’avantage américain dans l’ultime frontière ».

En intelligence artificielle, xAI a obtenu en juillet 2025 un contrat plafonné à 200 millions de dollars du bureau du numérique et de l’IA du Pentagone (CDAO) et lancé le même jour son offre « Grok for Government ». SpaceX a racheté xAI en février 2026, et le département de la Guerre a mis en service le 31 août « Grok for Government » de Starshield AI sur GenAI.mil, sa plateforme d’IA générative, qui compte plus de 1,7 million d’utilisateurs.

Tesla, enfin, développe la conduite autonome et Optimus, que le constructeur décrit comme un « robot humanoïde polyvalent, bipède et autonome, capable d’effectuer des tâches dangereuses, répétitives ou ennuyeuses ». Ni le mémorandum ni le communiqué ne mentionnent toutefois ces entreprises.

Et maintenant ?

Les conclusions de Project Meridian sont attendues au cabinet du secrétaire à la Guerre au plus tard le 28 janvier 2027. Le projet doit aboutir à un rapport final non classifié, rendu public, accompagné d’une annexe classifiée. Restent à connaître le nom de l’organisation partenaire, la composition de l’équipe d’experts et la date de publication du rapport. Tesla Mag suivra le dossier sur sa page consacrée à l’actualité d’Elon Musk.

À lire aussi : la veille, Elon Musk signait à la Maison-Blanche l’accord sur la superintelligence.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que Project Meridian ?

Une étude de 120 jours, commandée par Pete Hegseth, sur les armes et les technologies nécessaires pour dominer les futurs champs de bataille, et sur les moyens de les développer, de les tester et de les déployer.

Elon Musk rejoint-il le gouvernement américain ?

Pas au sens d’une nomination : aucun poste soumis au Sénat n’est prévu. Il co-dirige une étude commandée par l’intermédiaire d’une organisation partenaire, et son statut n’est pas précisé.

Quand les conclusions seront-elles connues ?

Elles doivent être remises au plus tard le 28 janvier 2027. Un rapport non classifié sera rendu public, avec une annexe classifiée ; sa date de publication n’est pas annoncée.

Sources : département de la Guerre (communiqué du 30 septembre 2026, mémorandum de commande de Project Meridian, compte rendu du discours, biographie d’Emil Michael, communiqué du CDAO du 14 juillet 2025, communiqué du 31 août 2026) ; DVIDS (vidéo du discours de Quantico, vidéo de la visite chez SpaceX) ; directeur de la technologie du département sur X ; Maison-Blanche (décret du 5 septembre 2025) ; Elon Musk sur X (28 mai 2025) ; xAI (annonce de Grok for Government, rachat par SpaceX) ; SpaceX (Starshield) ; Tesla (IA et robotique, rapport annuel 10-K/A) ; Anduril ; Chambre des représentants (fiche de Newt Gingrich). Informations vérifiées le 1er octobre 2026 à 17h.