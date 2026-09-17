Jusqu’ici, notre rubrique Escales parlait surtout d’hôtels et de restaurants équipés d’une borne. On élargit le terrain de jeu : la gastronomie et l’œnologie françaises, deux univers où le détour vaut toujours le déplacement — et où, bonne nouvelle pour nous, un Supercharger se trouve souvent bien plus près qu’on ne le pense.

On a croisé trois grandes régions viticoles avec la carte des Superchargeurs Tesla. Voici ce qu’on a trouvé.

Bordeaux et le Médoc : la Route des Châteaux à une recharge de distance

Les trois Superchargeurs bordelais — Bordeaux Lac (16 bornes), Mérignac (10 bornes) et Bègles (28 bornes) — encadrent une ville qui est aussi la porte d’entrée du plus grand vignoble de grands crus au monde.

À Pessac, à quelques minutes de Mérignac, Château Pape Clément appartient à Bernard Magrez — un nom qu’on connaît déjà : on avait consacré un article à sa cabane perchée au-dessus de ses vignes. Un peu plus loin, à Martillac (environ 20 minutes de Mérignac), Château Smith Haut Lafitte loge dans son domaine Les Sources de Caudalie, où l’on trouve La Grand’Vigne, deux étoiles au Guide Michelin 2026, la table du chef Nicolas Masse.

Pour qui veut pousser jusqu’au Médoc pur jus, compter environ 35 minutes de route depuis Bordeaux pour rallier Margaux et ses châteaux (Margaux, Palmer, Rauzan-Ségla) le long de la D2, la fameuse Route des Châteaux.

Bourgogne : Beaune, capitale des grands crus, deux Superchargers à l’entrée de ville

Beaune Centre (12 bornes, parking du Mercure) et Beaune Nord (28 bornes, au E.Leclerc) donnent tous les deux un accès direct au centre historique — celui des Hospices de Beaune et des grandes maisons de négoce.

Maison Joseph Drouhin et Maison Louis Jadot, deux noms qui pèsent parmi les plus anciens et les plus reconnus de la Côte, ont pignon sur rue en plein Beaune, à quelques minutes à pied de la borne. Juste à côté, Loiseau des Vignes (groupe Bernard Loiseau) propose une des plus belles sélections de vins de Bourgogne au verre du secteur — quatre caves, jusqu’à 32 références, sous la houlette d’Eric Goettelmann, Meilleur Ouvrier de France sommellerie.

Pour les amateurs qui veulent remonter la Route des Grands Crus vers Nuits-Saint-Georges et Dijon (Clos de Vougeot, Romanée-Conti), Beaune reste le point de départ logique — et le point de recharge avant de reprendre la route.

Champagne : Reims, où les plus grandes maisons et un trois-étoiles partagent la même commune qu’un Supercharger

C’est la coïncidence la plus nette des trois régions. Les Superchargers Reims-Tinqueux (16 bornes) et Reims-Champfleury (26 bornes) desservent une ville où se trouvent, à quelques kilomètres à peine, les maisons Veuve Clicquot, Ruinart, Taittinger et Pommery.

Et à Tinqueux — la commune même du premier Supercharger — se trouve L’Assiette Champenoise, la maison d’Arnaud Lallement, trois étoiles au Guide Michelin. Difficile de trouver un meilleur alignement entre recharge et gastronomie sur toute la carte de France.

Vous possédez un domaine ou une table qui mérite un article dédié ?

Cet article reste volontairement un point de départ : une carte des possibles, pas un banc d’essai. Comme pour nos hôtels et restaurants Escales, un article dédié suppose une visite réelle de l’équipe Tesla Mag — nous ne publions pas de recommandation sans y être allés.

Si vous êtes propriétaire d’un domaine viticole, d’une maison de Champagne ou d’une table gastronomique dans l’une de ces régions (ou ailleurs) et que vous souhaitez faire connaître votre adresse à nos lecteurs, écrivez-nous à contact@tesla-mag.com avec le nom de votre établissement et vos disponibilités : nous répondons sous 48 heures.