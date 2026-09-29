Qui paie l’électricité quand un salarié recharge sa voiture de fonction chez lui ? La start-up stéphanoise Ewera part des données de la voiture elle-même pour rembourser chaque kilowattheure, sans rien installer au domicile. Son fondateur, Sylvain Bruyas, nous a détaillé la méthode.

Un casse-tête né de l’électrification des flottes

Pour rembourser la recharge à domicile de leurs salariés, les entreprises s’appuient souvent sur un forfait ou sur les relevés de la borne, sans être certaines que c’est bien la voiture de fonction qui est branchée. Et entre le salarié, son propriétaire s’il est locataire et l’employeur, la question de savoir qui gère quoi revient souvent, nous explique Sylvain Bruyas.

L’enjeu est pourtant réel : recharger chez soi est plus confortable pour le salarié, et bien moins cher pour l’entreprise.

« Quand on sait qu’une recharge complète à domicile coûte 12 €, contre plus de 36 € à l’extérieur, c’est dans l’intérêt des employeurs de tout mettre en œuvre pour inciter leurs salariés à privilégier les recharges à la maison. Y compris quand ils n’ont qu’une simple prise. » Sylvain Bruyas, fondateur d’Ewera

La recharge à domicile peut aussi compenser l’absence de bornes sur un site, ajoute-t-il.

Partir de la voiture, pas du compteur

Ewera prend le problème à l’envers. Son application récupère les données de recharge transmises par le constructeur du véhicule et calcule l’énergie réellement consommée par la voiture de fonction. Le salarié et l’entreprise retrouvent les notes de frais en un clic.

Rien n’est installé chez le salarié : l’application fonctionne avec une prise classique, une prise renforcée ou une borne, sans accès au compteur Linky et sans investissement de départ. Le salarié garde l’usage de sa borne comme il l’entend.

Le remboursement se calcule sur un tarif choisi par l’entreprise ou par son CSE, le plus souvent le tarif réglementé d’EDF, autour de 20 centimes le kilowattheure selon Sylvain Bruyas. Un salarié équipé de panneaux solaires est dédommagé sur la même base. Pour une entreprise frontalière, avec des salariés en Belgique par exemple, seul le prix du kilowattheure change.

Environ 18 euros par semaine et par voiture

Les premiers chiffres donnent une idée des montants en jeu.

« Sur les véhicules 100 % électriques, nous observons en moyenne environ 2 recharges par semaine par véhicule, avec une recharge type de l’ordre de 45 kWh, soit environ 18 € par semaine. » Ewera

Sur une année, cela représente près de 940 euros par voiture (calcul Tesla Mag). Le service, lui, est facturé « une dizaine d’euros par véhicule et par mois », selon le nombre de véhicules, précise Ewera. Testée depuis juillet dans une dizaine d’entreprises, l’application franchit ces jours-ci le cap des 300 conducteurs connectés. Ewera vise 1 000 véhicules d’ici 2027.

Une jeune entreprise soutenue par Bpifrance

Sylvain Bruyas a créé Ewera en 2024, à Saint-Étienne. L’entreprise est accompagnée par Bpifrance et par le dispositif MIND. Elle travaille surtout avec des ETI, comme ce groupe industriel qui compte 12 sites en France et 80 bornes : ses cinq collaborateurs éloignés des sites rechargeaient à l’extérieur, autour de 60 centimes le kilowattheure.

Le remboursement n’est qu’une partie de son activité. Ewera forme aussi les salariés qui passent à l’électrique (formations certifiées Qualiopi, finançables par les OPCO) et supervise les bornes installées sur les sites des entreprises. Elle en gère les accès : gratuits pour les voitures de fonction, payants pour les visiteurs et les véhicules personnels.

Tesla, un atout pour convaincre

Selon Sylvain Bruyas, les entreprises qui hésitaient à passer à l’électrique pour des raisons d’image y reviennent. Pour un conducteur qui découvre l’électrique, Tesla aide beaucoup, estime-t-il, et la marque a bonne image.

Tesla Mag a déjà présenté une autre approche de ce remboursement, avec l’entretien d’Arnaud Tran, de Voltaback. Pour le cadre fiscal, notre guide de la voiture de société électrique en 2026 fait le point sur l’avantage en nature et les taxes.

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