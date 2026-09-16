Le 14 septembre, à Paris, Ford Pro a confié à Beev la recharge de ses clients professionnels en France. Domicile, concession, dépôt : un seul prestataire, retenu après appel d’offres, pour équiper les flottes de voitures et d’utilitaires électriques. L’annonce ressemble à un partenariat de plus. Elle dit surtout que la recharge n’est plus un accessoire qu’on achète après le véhicule, mais une ligne du contrat qu’on signe avec le constructeur.

Ce que Ford Pro a signé

Beev a été retenu par Ford à l’issue d’un appel d’offres pour installer les points de recharge dans les concessions Ford et chez leurs clients professionnels en France, et pour superviser le réseau déjà déployé. L’offre s’adresse aux gestionnaires de flotte, pour leurs véhicules particuliers comme utilitaires, et vise les entreprises de toutes tailles.

Beev n’est pas un nouvel entrant. La société revendique plus de 6 000 bornes déployées et 20 millions d’euros de volume d’affaires en 2025, année où elle a aussi obtenu sa certification B Corp et intégré l’indice Impact 40/120. Elle s’appuie sur une équipe nationale de 350 techniciens IRVE certifiés et de 40 experts mobilité dédiés à l’accompagnement et à la supervision.

Domicile, concession, dépôt : les trois lieux d’une flotte électrique

C’est le point le plus intéressant du contrat. Une flotte thermique se ravitaille dans une station-service : un lieu, un carburant, une facture. Une flotte électrique se recharge à trois endroits, avec trois logiques différentes.

Au dépôt, la recharge est lente, nocturne, et sa contrainte est le raccordement : vingt utilitaires branchés en même temps, ce n’est plus une borne, c’est un poste de transformation. En concession, elle sert l’appoint et la démonstration. Au domicile du salarié, elle est la moins chère et la plus pratique, et c’est là que tout se complique administrativement : l’électricité est achetée par le collaborateur, sur son compteur, et l’entreprise doit la lui rembourser au réel si elle ne veut pas que l’URSSAF y voie un avantage en nature.

Ford Pro couvre désormais les trois. Le constructeur ne vend plus un véhicule à une entreprise, il lui vend une capacité à rouler.

Dix jours ouvrés et une supervision aux couleurs de Ford Pro

Deux engagements sortent du lot. Beev garantit aux clients Ford Pro un processus d’installation en moins de dix jours ouvrés, ce qui, dans un métier où les délais de raccordement se comptent souvent en semaines, revient à prendre le sujet à bras-le-corps. Et l’accès à une plateforme de supervision en temps réel, dotée d’une interface adaptée au réseau Ford Pro.

Cette deuxième brique est celle qui verrouille la relation. Une fois que le gestionnaire de flotte pilote ses bornes depuis une interface estampillée par son constructeur, changer de prestataire de recharge revient à changer d’outil de gestion. C’est la même mécanique que Tesla a installée dès le départ avec le Supercharger et l’application unique : la recharge fait partie du produit, pas du service après-vente.

Pourquoi les constructeurs s’y mettent maintenant

La recharge des flottes attise les convoitises parce que c’est le seul segment où les volumes sont garantis. Une entreprise qui électrifie n’a pas le choix : les obligations de verdissement des flottes montent, et chaque véhicule commandé appelle une borne, parfois deux. Là où le marché grand public dépend de la confiance et du pouvoir d’achat, le marché professionnel dépend d’un calendrier réglementaire.

Pour un constructeur, capter cette ligne budgétaire a un double intérêt : la marge, et surtout la donnée. Qui recharge, où, quand, à quel coût. C’est la matière première de tout ce qui suivra, du pilotage de charge à la revente de la flotte d’occasion.

Ce que ça change pour les installateurs indépendants

Le message envoyé aux installateurs IRVE est clair : les grands comptes passeront de plus en plus par des contrats-cadres signés au niveau du constructeur. Deux positions restent tenables. Devenir sous-traitant d’un acteur comme Beev, avec le volume et la pression sur les prix que ça suppose. Ou se placer sur ce que les contrats-cadres traitent mal : les flottes de dix à cinquante véhicules, les copropriétés, les cas de raccordement compliqués, et l’installation au domicile des salariés, qui reste un chantier unitaire chez un particulier.

Les installateurs qui se positionnent tôt sur la recharge à domicile des collaborateurs prennent l’avantage, parce que c’est le poste que les constructeurs sous-traitent le plus volontiers et celui qui se répète le plus souvent.

La question que le communiqué ne traite pas

Installer la borne chez le salarié est le problème facile. Le difficile arrive le mois suivant : combien de kilowattheures sont réellement entrés dans la batterie du véhicule de fonction, à quel prix, et comment le prouver à un contrôleur. Sur ce point, ni Ford Pro ni Beev ne s’avancent, et ils ne sont pas les seuls. Nous y consacrons prochainement un entretien avec un éditeur spécialisé sur le sujet.

Il reste aussi deux inconnues sur l’offre elle-même : les tarifs, et les premiers clients signés. Nous mettrons cet article à jour dès que Ford Pro les communiquera.

Pour aller plus loin : notre entretien avec Ludovic Coutant, directeur du programme Advenir, la recharge sur les parkings d’entreprise vue par Rossini Energy, et les 34,5 millions de sessions du baromètre Advenir.

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