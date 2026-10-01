Ce témoignage nous a été envoyé par Gilles, membre de Mon Tesla Mag. Tout est parti d’un échange avec la rédaction : nous l’avions contacté au sujet de la recharge de sa voiture, une quinzaine de jours après l’achat de sa Model Y d’occasion, et nous lui avons proposé de raconter ses premières semaines aux lecteurs qui hésitent encore. Il nous a adressé son récit le 27 septembre 2026, écrit par lui et mis en forme, nous a-t-il précisé, avec l’aide d’une intelligence artificielle. Ses mots figurent entre guillemets ; tout ce qui les entoure (fiches techniques, extraits du manuel, conseils) a été ajouté par la rédaction à partir des sources officielles de Tesla et de Kia.

Il regardait les Tesla avec envie depuis 2013. Gilles est passé d’une Kia Niro 64 kWh à une Tesla Model Y d’occasion, une Propulsion de 2023 certifiée par Tesla. Autopilot, confort, braquage, consommation, historique : nous avons confronté ses premiers constats aux données officielles de Tesla et de Kia.

Treize ans d’attente, puis une Model Y noire

« J’ai découvert Tesla pour la première fois en Californie en 2013. Depuis, j’ai toujours été attiré par cette marque, avec l’envie, un jour, de franchir le pas. » Gilles

Le pas est franchi avec une Model Y d’occasion : une Propulsion de 2023, passée par le programme d’occasion certifiée de Tesla. Elle est noire, « pas forcément la couleur que j’aurais choisie en premier », mais « un détail face au plaisir de posséder enfin une Tesla ».

Avant elle, la voiture de la maison était déjà électrique : une Kia Niro 64 kWh « qui nous avait donné satisfaction ». Au moment de l’achat, la Model Y affichait environ 400 km d’autonomie restante, de quoi la découvrir rapidement en conditions réelles.

Sur le papier, deux voitures à 455 km

Même autonomie en cycle mixte WLTP pour les deux voitures : 455 km. Mais la Model Y est plus longue de 38 cm, son empattement gagne 19 cm et elle pèse 172 à 180 kg de plus.

Kia e-Niro 64 kWh Tesla Model Y Propulsion 2023 Autonomie WLTP (cycle mixte) 455 km 455 km Consommation WLTP (cycle mixte) 15,9 kWh/100 km 15,7 kWh/100 km Masse en ordre de marche, conducteur compris 1 812 kg 1 984 à 1 992 kg Longueur 4 375 mm 4 751 mm Empattement 2 700 mm 2 890 mm Braquage publié rayon de 5,3 m diamètre de 12,13 m entre trottoirs Tours de volant d’une butée à l’autre 2,57 2,00 0 à 100 km/h 7,8 s 6,9 s Sources : Kia Motors France et Kia Belgique ; Tesla (annonces d’occasion certifiée, manuel Model Y 2020-2024) ; données d’homologation des voitures immatriculées en France, Agence européenne pour l’environnement.

Gilles parle d’une « Kia Niro 64 kWh » : les chiffres retenus ici sont ceux de l’e-Niro 64 kWh, vendue de 2019 à 2022. La Niro EV qui lui a succédé en 2022, avec une batterie de 64,8 kWh, annonce 460 km en cycle mixte WLTP.

Autopilot : « moins intuitif » que sur la Kia, pour l’instant

C’est ce qui l’a d’abord décontenancé : « Je le trouve, pour l’instant, moins pratique et moins intuitif que le système que nous avions sur la Kia Niro. » Gilles compte sur un temps d’adaptation.

L’Autopilot de série réunit, selon Tesla, deux fonctions : le Régulateur de vitesse dynamique, qui tient vitesse et distance avec la voiture de devant, et l’Assistance au maintien de cap, qui garde la voiture dans sa voie. Le manuel en français parle de « Conduite automatique ».

Sur une Model Y 2020-2024, tout passe par le levier de vitesses, à droite du volant : une pression vers le bas pour le régulateur, deux pressions rapides pour l’Assistance au maintien de cap, une fois celle-ci activée dans Contrôles > Conduite automatique. La molette droite du volant règle la vitesse quand on la tourne, la distance quand on la pousse sur le côté. Levier vers le haut ou frein : tout se coupe. Le système détecte les mains à une légère résistance sur le volant ; tourner plus franchement reprend la main.

Un confort ferme, que Tesla a retravaillé depuis

Deuxième surprise : « le confort est assez ferme, voire un peu raide. Ce n’est pas rédhibitoire, mais la différence avec la Niro est bien perceptible. »

D’après le manuel, sa Model Y repose sur une suspension avant à double fourchette et une suspension arrière multibras. Tesla a d’ailleurs fait du confort un chantier de la Model Y restylée de 2025 : caisse plus rigide, géométrie de suspension revue, amortissement repris de la Model 3 restylée, et 22 % de bruits de roulement en moins, selon la marque.

Un braquage qui oblige à anticiper

Troisième remarque, en manœuvre : « J’ai également été surpris par l’angle de braquage particulièrement faible. » Dans certaines manœuvres, il faut « davantage anticiper et parfois s’y reprendre là où la Kia était plus facile ».

Les chiffres vont dans son sens : Tesla publie un diamètre de braquage de 12,13 m entre trottoirs pour la Model Y 2020-2024, Kia un rayon de 5,3 m pour l’e-Niro, soit environ 10,6 m de diamètre (calcul Tesla Mag). Les deux marques ne mesurent pas forcément de la même façon, mais l’écart est net. Son volant fait aussi 2 tours d’une butée à l’autre, contre 2,57 sur la Kia. Aucun réglage ne change ce diamètre ; l’effort au volant, lui, se règle (voir nos astuces).

Consommation : la bonne surprise se confirme

Bonne surprise, en revanche, du côté de la consommation : « malgré son gabarit et son poids, la Model Y affiche une consommation équivalente, voire légèrement inférieure à celle de notre Kia Niro. » Cela « confirme que l’efficience reste l’un des points forts de la Tesla », écrit-il.

Les données d’homologation lui donnent raison : 15,7 kWh/100 km en cycle mixte WLTP pour la Model Y Propulsion de 2023, contre 15,9 kWh/100 km pour l’e-Niro 64 kWh, malgré 172 à 180 kg de plus.

Quant aux 400 km affichés, le manuel précise que l’autonomie indiquée à bord est une estimation fondée sur la consommation nominale américaine (EPA), pas sur le cycle WLTP. Le 1er octobre 2026, les quinze Model Y Propulsion de 2023 en vente sur le site français de Tesla annonçaient de 363 à 407 km d’autonomie estimée. L’application Énergie, elle, calcule une autonomie d’après votre conduite récente.

L’historique d’entretien, sa seule vraie déception

« Une seule vraie déception concernant cet achat : l’historique des interventions et des travaux réalisés sur cette occasion aurait mérité d’être beaucoup plus détaillé et transparent de la part de Tesla. » Gilles

Ce que promet Tesla est précis : des voitures de moins de 150 000 km, inspectées et remises en état par ses techniciens, sans dommages structurels ni airbags déployés. Sa foire aux questions liste quatorze contrôles mécaniques, de la direction aux freins, et précise que les rappels en cours sont traités. Côté garantie : le reste de la garantie d’origine, puis un an ou 20 000 km.

Sur l’historique, en revanche, Tesla ne promet rien de détaillé. Interrogée sur un rapport d’inspection pour une voiture donnée, sa FAQ répond : « Aucun rapport ne peut être fourni pour un véhicule spécifique. » Les annonces signalent seulement, le cas échéant, la mention « Réparé antérieurement ». La transparence que réclame Gilles va donc au-delà de ce que prévoit le programme.

Deux outils officiels aident à compléter : l’outil de recherche de rappels de Tesla fonctionne à partir du numéro de série (VIN), et le service public HistoVec permet au propriétaire de générer gratuitement un rapport tiré du fichier des immatriculations. Pour préparer le même achat, voyez notre relevé du stock d’occasion certifiée de Tesla en France et la prime CEE pour les électriques d’occasion, accordée sous conditions.

« Mais pour le reste, après toutes ces années à regarder les Tesla avec envie, le plaisir de prendre enfin le volant d’une Model Y est bien réel. » Gilles

Nos astuces pour les premières semaines

Gilles se dit « encore dans la phase de découverte », et ce qui compte le plus pour lui, ce sont « les astuces pour mieux utiliser notre Tesla ». Voici les nôtres, vérifiées dans le manuel de la Model Y 2020-2024.

Un profil par conducteur. Contrôles > Profils > Ajouter un profil mémorise siège, volant, rétroviseurs et préférences de conduite. Associé à une clé dans Contrôles > Verrouillages > Clés, il se charge tout seul.

L’Autopilot à votre main. Dans Contrôles > Conduite automatique, « Activation de la Conduite automatique » enclenche tout d’une seule pression (le régulateur seul disparaît alors) et « Vitesse définie » cale le système sur la limitation détectée, avec tolérance, ou sur votre vitesse.

La direction. Contrôles > Dynamique > Souplesse de direction propose Légère, Standard ou Lourde ; selon le manuel, Légère facilite la ville et le stationnement.

La recharge. Vos limites de charge recommandées s’affichent dans Contrôles > Recharge et dans l’application. Le manuel conseille de recharger souvent, de garder le Superchargeur pour les longs trajets et de laisser la voiture branchée quand elle ne roule pas.

L’application. Activez Contrôles > Sécurité > Autoriser l’accès mobile et faites de votre téléphone une clé, en gardant une clé physique pour les zones sans réseau, comme un parking souterrain. Préchauffez-la depuis l’application de préférence quand elle est branchée.

La batterie et les pneus. Selon l’équipement, Contrôles > Entretien > État de santé de la batterie évalue sa capacité (voir aussi notre guide). Pour les pressions à froid, la bonne valeur est sur l’étiquette du montant de porte conducteur, pas sur le pneu.

Vous aussi, partagez votre expérience avec Mon Tesla Mag

Gilles est membre de Mon Tesla Mag, notre espace membre. Le compte est gratuit, sans carte bancaire, et se crée en un clic avec Google ou Apple. Vous placez votre commune, jamais votre adresse, sur la carte des membres, avec les Superchargeurs et les voitures rechargeables immatriculées autour de chez vous, et vous pouvez y écrire un mot de trente caractères. Une fois votre véhicule déclaré, l’espace s’adapte avec les tutoriels, guides et calculateurs qui lui correspondent.

Pour raconter vos premières semaines au volant, ouvrez Mon Tesla Mag, puis écrivez-nous à contact@tesla-mag.com. Comme Gilles, vous relirez votre témoignage avant sa publication.

Vos questions

Quelle est l’autonomie d’une Tesla Model Y Propulsion de 2023 ?

Tesla annonce 455 km en cycle mixte WLTP, pour une consommation d’homologation de 15,7 kWh/100 km. L’autonomie affichée à bord est une estimation fondée sur la consommation EPA.

Tesla fournit-elle l’historique d’une Model Y d’occasion certifiée ?

Pas en détail : Tesla ne fournit pas de rapport d’inspection voiture par voiture. L’annonce signale une réparation antérieure, et les rappels en cours sont traités pendant la remise en état.

Quelle garantie pour une Model Y d’occasion certifiée ?

Le reste de la garantie d’origine (4 ans ou 80 000 km), puis un an ou 20 000 km de garantie occasion. Batterie et unité d’entraînement : 8 ans ou 160 000 km pour une Model Y Propulsion, avec 70 % de capacité minimum.

Sources : témoignage de Gilles adressé à la rédaction ; manuel du conducteur Model Y 2020-2024 ; Tesla, occasion certifiée, FAQ, garantie du véhicule, Autopilot, stock d’occasion Model Y (consulté le 1er octobre 2026), présentation du nouveau Model Y, recherche de rappels ; HistoVec ; Kia Motors France, dossier de presse e-Niro (2018) ; Kia Belgique, fiche e-Niro (2020) ; Agence européenne pour l’environnement, données CO2 des voitures neuves.