Gigafactory de Berlin : les ambitions d’Elon Musk

- Publicité -

Samedi 9 octobre 2021, près de 9 000 visiteurs se sont rendus à la Gigafactory de Berlin, lors de l’événement baptisé “County Fair”. Tesla a ainsi organisé une foire régionale pour l’ouverture officielle de l’usine, ainsi qu’une visite pour les résidents de Berlin et du Brandebourg. Ce fut un succès, de par le monde présent, mais également la motivation montrée par Tesla, qui a ainsi redoré son image, suite aux différents scandales l’ayant ternis.

Après les très nombreuses polémiques qui ont émaillé le chantier de construction, entre les défauts d’autorisation ou l’opposition des associations environnementales, quelle meilleure façon de rappeler au monde l’importance de la durabilité que de lancer une foire et une rave party ?

Au pied de la Gigafactory de Berlin, une fête foraine avec sa grande roue, sa scène musicale, des jeux pour les enfants, des stands de street food, des essais de voitures Tesla, la visite d’une partie de l’usine, et un peu du discours d’Elon Musk en allemand, il n’en fallait pas plus pour séduire la foule !

Dans cette série de quatre articles, on vous explique pourquoi c’est une victoire pour l’énergie propre et comment l’usine berlinoise va révolutionner l’industrie automobile…

C’est parti pour un tour !

Le discours d’Elon Musk

Tesla est devenu le leader de l’industrie automobile, et il est remarquable de constater que l’entreprise a ouvert sa nouvelle usine au cœur de Berlin, près de l’industrie automobile qui a longtemps ri de Tesla et a présumé qu’elle allait échouer.

Devant une foule nombreuse, venue voir la Gigafactory de Berlin, le PDG de Tesla, Elon Musk, a pris la parole et a prononcé un discours qui a commencé par : « Tesla a pour mission d’accélérer la transition mondiale vers l’énergie durable. »

Une mission qui se concrétise indéniablement, à la lumière des cours en bourse de Tesla Inc., comme on peut le voir ici :

Ainsi, Tesla a atteint un trillion (soit 1000 milliards) de dollars en valorisation. Soit un plus haut historique qui démontre la confiance des marchés en la capacité de Tesla à transformer l’industrie auto mondiale.

Comme pour illustrer que le chemin à parcourir est encore loin d’être une ligne droite, il y a eu un petit souci technique. Loin de se démonter, Elon Musk a poursuivi sa présentation en allemand pendant un moment. La foule, bien sûr, a adoré. Il a ensuite poursuivi en anglais :

« Nous devons mettre à l’honneur, de façon spectaculaire, les véhicules électriques. Cette usine vise donc à créer des voitures électriques abordables et en grande quantité. Et avec un peu de chance aussi des batteries. Peut-être solaire.

Mais, de façon générale, l’objectif primordial est d’accélérer la transition vers l’énergie durable. C’est le but de tout cet endroit et nous avons l’intention d’avoir une belle usine qui soit en harmonie avec l’environnement et qui aide à accélérer la transition du monde vers un avenir énergétique durable, ce que nous voulons tous.

Et c’est pourquoi nous construisons la Model Y. C’est une excellente voiture. Évidemment, nous l’avons essayée. »

Produits intéressants

Elon Musk a également dit que Tesla avait beaucoup de produits intéressants à venir. Quelqu’un a posé une question sur un Cybertruck européen et il a mentionné quelques défis, y compris les permis. Mais il a ajouté que, peut-être, une version plus petite pourrait être faite pour l’Europe. Il a ajouté que les citoyens pourraient demander aux organismes de réglementation de l’autoriser et que si cela était permis, Tesla pourrait apporter le Cybertruck en Europe.

Des nouveautés à venir : « Il y aura d’autres véhicules et produits intéressants de Tesla qui, à mon avis, sont vraiment passionnants. » …

Importance de la peinture multicouche

Le patron de Tesla pense que le modèle S Plaid devrait venir en Europe d’ici le prochain trimestre, et a également donné quelques informations sur les couleurs spéciales.

« Il va y avoir un cramoisi spécial, mais la façon dont vous faites les couleurs, je pense, est assez importante. Vous devez avoir un système de peinture multicouche qui va être conçu dans la peinture. L’atelier de peinture doit l’intégrer de sorte qu’il s’agit d’une peinture multicouche. C’est plus que simplement la couleur, essentiellement. Vous voulez la dimensionnalité de la peinture, que vous ne pouvez obtenir que si vous avez plusieurs couches. »

Recyclage des batteries et emplois

Elon Musk a ajouté que Tesla mettra en place le recyclage des batteries, mais qu’il s’attend à ce que les batteries durent très longtemps.

« En fin de compte, les matériaux peuvent être recyclés, essentiellement à l’infini. »

La Gigafactory de Berlin créera au moins 12000 emplois

« J’ai un peu peur que nous ne puissions pas embaucher suffisamment de gens. Nous avons donc vraiment besoin de grands talents pour venir ici de toute l’Europe ou de n’importe où et nous aider à créer le nouvel avenir. »

Elon Musk a également promis de replanter plus d’arbres — bien au-delà de ce que Tesla a enlevé — et d’utiliser une quantité minimale d’eau. Il a noté que l’usine en utilise très peu.

Enfin , pour faciliter la venue au travail des employés, Tesla construira une gare pour les personnes venant de Berlin à l’usine, ce qui donnera aux travailleurs vivant à Berlin la possibilité de conduire ou de prendre le train.

Sources :

https://twitter.com/gigafactory_4?s=21

https://cleantechnica.com/2021/10/09/elon-musk-at-giga-berlin-teslas-mission-is-to-accelerate-the-world-to-sustainable-energy/

https://twitter.com/gf4tesla/status/1447215573839007754?s=21

https://twitter.com/alex_avoigt/status/1447150698844590087?s=21