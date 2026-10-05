En 2026, le marché des bornes de recharge se concentre sur quatre chantiers : parkings tertiaires, copropriétés, flottes d’entreprise et recharge publique. Pour la recharge des voitures, les copropriétés sont le segment le mieux aidé : Advenir finance la moitié de l’infrastructure collective, jusqu’à 12 500 € HT pour 100 places. Dans le commerce, 482 zones commerciales sur 1 295 n’avaient encore aucun point de recharge public déclaré au 1er octobre 2026.

Parkings de plus de 20 places : l’échéance de 2025 est passée

L’article L. 113-13 du Code de la construction et de l’habitation vise les bâtiments non résidentiels dont le parking dépasse 20 places. Depuis le 1er janvier 2025, ils doivent disposer d’au moins un point de recharge, sur une place accessible aux personnes à mobilité réduite. Il faut ensuite un point par tranche de 20 places supplémentaires : un parking de 200 places en compte donc dix.

Ce nombre peut être réduit si les travaux en amont du tableau général basse tension coûtent plus que ceux en aval. Les parkings des bâtiments possédés et occupés par des PME sont exemptés (art. L. 113-14). La règle découle de l’article 64 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.

Pour le neuf et les rénovations importantes, l’article L. 113-12 impose le prééquipement au-delà de 10 places. En non résidentiel, une place sur cinq est prééquipée et au moins une est équipée ; en résidentiel, toutes le sont. Le décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020 fixe les caractéristiques minimales de ce prééquipement.

Zones commerciales : 482 parkings sans recharge publique

Notre palmarès de la recharge en zone commerciale, publié le 2 octobre 2026, couvre 1 295 zones adossées aux sept premiers distributeurs alimentaires. Au 1er octobre 2026, 482 d’entre elles, soit 37 %, n’avaient aucun point de recharge public déclaré dans la base nationale.

Les 813 autres zones totalisaient 8 279 points. Ce constat ne prouve pas une infraction : l’article L. 113-13 n’exige pas que les points soient ouverts au public. Pour le marché des bornes de recharge, chacun de ces 482 parkings reste un projet potentiel.

Lidl France prévoit 8 millions d’euros en 2026 pour équiper ses supermarchés sans bornes, selon le ministère. Depuis le 30 juin 2023, Advenir ne finance plus les points ouverts au public sur parking privé, sauf exceptions, dont les poids lourds. Le financement repose donc sur l’enseigne, un opérateur tiers investisseur ou un réseau en marque blanche.

Copropriétés : le segment le mieux financé

Avec le droit à la prise (CCH, art. L. 113-16), un locataire ou occupant de bonne foi peut équiper sa place à ses frais. Le propriétaire ou le syndicat ne peut s’y opposer sans « motif sérieux et légitime ».

La loi Climat et résilience (art. L. 353-12 du Code de l’énergie) permet de confier l’infrastructure collective au gestionnaire du réseau. Enedis préfinance alors les travaux ; chaque résident qui se raccorde paie ensuite une quote-part. En 2026, elle va de 456 à 2 267 € TTC, hors amiante, selon Enedis.

La loi impose d’avoir demandé au moins un devis à un opérateur privé ; Enedis le demande avant le vote en assemblée générale. Chaque projet Enedis passe donc par un devis concurrent. Chaque résident achète ensuite sa borne auprès de l’installateur de son choix.

Advenir a relevé ses barèmes au 1er avril 2026 pour mieux couvrir les parkings extérieurs. L’infrastructure collective est aidée à 50 %, jusqu’à 12 500 € HT pour 100 places, puis 125 € par place supplémentaire. S’y ajoutent jusqu’à 8 000 € HT pour la VRD et les cheminements de câbles extérieurs.

Le point individuel est aidé à 50 %, dans la limite de 1 000 € HT, et le point partagé jusqu’à 1 660 € HT. Pour l’infrastructure collective, le nouveau barème suppose un vote en assemblée générale à partir du 1er avril 2026. Le projet doit couvrir toutes les places et être validé avant travaux.

Les immeubles dont le permis a été déposé après le 10 mars 2021 sont exclus, car déjà soumis au prééquipement. Les acteurs de la recharge visent 400 000 bornes en copropriété en 2030 et un million en 2035, selon le ministère.

Flottes : la taxe incitative a remplacé les quotas

La loi de finances pour 2025 a supprimé les quotas de verdissement imposés aux flottes d’entreprise de plus de 100 véhicules légers. Depuis le 1er mars 2025, une taxe annuelle incitative les remplace, dès 100 véhicules légers. L’objectif de véhicules à faibles émissions passe de 18 % en 2026 à 25 % en 2027, puis 48 % en 2030.

Le tarif passe de 2 000 € en 2025 à 4 000 € en 2026, puis 5 000 € à partir de 2027. Le montant dépend aussi de l’écart à l’objectif et du renouvellement de la flotte. Chaque véhicule électrique ajouté pose la question de sa recharge en entreprise : au dépôt, au bureau ou chez le salarié.

En 2026, Advenir ne finance plus les points pour flottes de voitures ou parkings de salariés. Les poids lourds et autocars font exception : 50 % des coûts, avec des plafonds de 2 200 à 960 000 € HT. Depuis le 15 janvier 2026, ces primes sont ouvertes aux projets avec tiers investisseur de moins de 500 kVA.

Recharge publique : 200 926 points, objectif 400 000

Selon le baromètre de l’Avere-France et du ministère, la France comptait 200 926 points ouverts au public au 31 août 2026. C’est 13 % de plus en un an ; en août, 881 points se sont ajoutés. L’État vise 400 000 points en 2030, dont 50 000 à haute puissance : il en manque près de 199 000.

Les signataires du pacte de la recharge visent 60 000 nouveaux points rapides et ultra-rapides publics d’ici 2030, pour 3,5 milliards d’euros. Enedis promet des forfaits pour les raccordements simples, notamment en résidentiel collectif, et des délais réduits de 30 %.

Advenir dispose de 520 millions d’euros jusqu’en 2027 et vise 250 000 points financés ; il en comptait 150 000 en octobre 2025. Sur la voirie, les collectivités restent aidées à 30 %, avec des plafonds de 1 000 à 9 000 € HT par point.

Le marché des bornes de recharge en un tableau

Pour accéder au marché des bornes de recharge, la qualification IRVE est la règle. Imposée depuis 2017, elle figure depuis le 1er juillet 2024 à l’article D. 353-2 du Code de l’énergie. Seule exception : les points de 3,7 kW ou moins en habitation privée, non ouverts au public.

Elle est délivrée par un organisme agréé ; Advenir cite Qualifelec, AFNOR et Qualit’EnR. Pour la prime, Advenir exige ce justificatif au-delà de 3,7 kW et une offre commerciale labellisée. Notre guide pour devenir installateur certifié IRVE détaille les niveaux P1, P2 et P3.

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Sources : Legifrance, Code de la construction et de l’habitation, art. L. 113-12, L. 113-13, L. 113-14 et L. 113-16 ; loi d’orientation des mobilités, art. 64 ; décret n° 2020-1696 ; Code de l’énergie, art. L. 353-12 et D. 353-2 ; CIBS, art. L. 421-132-3 et L. 421-132-4 ; CGI, art. 200 quater C. Ministère de la Transition écologique : verdissement du parc, bornes de recharge, dossier de presse du 26 mai 2026. Avere-France, baromètre fin août 2026. Advenir : barèmes 2026, infrastructure collective, poids lourds, programme, qualification IRVE. Enedis : préfinancement, modèles économiques. impots.gouv.fr.