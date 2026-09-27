Trois dispositifs coexistent pour un projet de poids lourd électrique en 2026, chacun sur un poste de dépense différent : la prime CEE sur l’achat ou la location du véhicule, la prime Advenir sur l’installation du point de recharge, et une déduction fiscale exceptionnelle (le « suramortissement ») sur l’écart de prix avec un diesel équivalent. Un quatrième levier, les appels à projets ADEME dédiés, n’est en revanche plus d’actualité — voici l’état exact de chacun.

La prime CEE (TRA-EQ-129) : jusqu’à ×9 le forfait de base

Pour un poids lourd électrique neuf, le forfait de base (de 222 300 à 1 918 500 kWh cumac selon le tonnage) est multiplié par 7 ou par 9 si le véhicule est fabriqué dans l’Espace économique européen et inscrit sur la liste ADEME, pour un engagement au plus tard le 30 juin 2029. Le détail complet, avec le tableau des montants, est dans notre article prime CEE pour camion électrique.

La prime Advenir pour l’infrastructure de recharge

Distincte de la prime CEE sur le véhicule, la prime Advenir « Poids lourds et autocars » finance l’installation des bornes elles-mêmes : 50 % du coût, plafonné entre 2 200 € et 960 000 € par point de recharge selon la puissance installée, pour un parking privé dédié à une flotte ou un point ouvert au public près d’une zone logistique.

Le suramortissement : une déduction sur l’écart de prix, pas sur le prix total

Depuis la loi de finances pour 2025, le dispositif de déduction fiscale exceptionnelle pour poids lourds « propres » (20 à 60 % selon le tonnage) ne s’applique plus à l’électrique et à l’hydrogène pour un véhicule acquis à partir du 1er janvier 2025. Il a été remplacé par un dispositif dédié aux véhicules à émission nulle (article 39 decies A, I ter du CGI), actif du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030, avec des taux plus élevés :

PTAC Taux de déduction exceptionnelle 2,6 à moins de 3,5 t 40 % 3,5 à 16 t 115 % plus de 16 t 75 %

Point souvent mal compris : cette déduction ne porte pas sur le prix total du véhicule électrique, mais sur le surcoût par rapport à un véhicule diesel équivalent de même catégorie de PTAC — la différence entre les deux prix d’achat. Elle est par ailleurs plafonnée à 30 % du montant de l’investissement éligible, au titre de l’encadrement européen des aides d’État.

Appels à projets ADEME : rien d’ouvert actuellement

Contrairement à ce qu’on lit parfois, aucun appel à projets ADEME dédié aux poids lourds électriques n’est ouvert en ce moment. L’appel « Écosystèmes des véhicules lourds électriques » s’est clos après sa première relève de juin 2022 et n’a pas été reconduit. Le second, « Véhicules lourds électriques 2024 » du programme CEE E-Trans, s’est refermé en octobre 2024. L’ADEME relance périodiquement ce type de dispositif : à surveiller pour un futur projet, mais rien à déposer aujourd’hui.

Pour chiffrer la partie la plus significative de cet ensemble d’aides — la prime CEE sur le véhicule — sur votre propre dossier, notre simulateur de prime CEE reste le point de départ.

Foire aux questions

Quelles aides existent pour un projet de poids lourd électrique en 2026 ? Trois dispositifs distincts, chacun sur un poste différent : la prime CEE sur l’achat ou la location du véhicule (TRA-EQ-129), la prime Advenir sur l’installation du point de recharge (50 %, plafonnée selon la puissance), et une déduction fiscale exceptionnelle sur l’écart de prix avec un diesel équivalent. Le suramortissement s’applique-t-il au prix total du camion électrique ? Non, uniquement au surcoût par rapport à un véhicule diesel équivalent de même PTAC, et il est plafonné à 30 % de l’investissement éligible. Y a-t-il un appel à projets ADEME ouvert pour les poids lourds électriques ? Non, aucun n’est ouvert actuellement. Les deux derniers appels dédiés se sont clos en 2022 et 2024, sans reconduction annoncée à ce jour.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. Sources : arrêté du 18 mai 2026 (CEE), advenir.mobi, article 39 decies A du CGI (BOI-BIC-BASE-100-20, BOFiP, version du 30 juillet 2025), agirpourlatransition.ademe.fr. Vérifié le 19 septembre 2026.