Le plan à 1 000 milliards de dollars d’Elon Musk : ce qu’il faudrait à Tesla pour qu’il le touche en entier

Le plan de rémunération d’Elon Musk approuvé par les actionnaires Tesla — le plus important jamais accordé à un dirigeant d’entreprise — se découpe en 12 tranches d’options d’achat d’actions, soit environ 424 millions d’actions au total. Chaque tranche est conditionnée à la fois à un jalon opérationnel et à un seuil de capitalisation boursière.

Une capitalisation multipliée par 7,7

Pour toucher l’intégralité du plan, Tesla devrait faire passer sa capitalisation de son niveau actuel (environ 1 100 milliards de dollars) à 8 500 milliards de dollars. Musk dispose, selon les termes du plan, jusqu’en septembre 2035 pour atteindre ces objectifs.

Côté jalons opérationnels, le plus accessible porte sur les livraisons cumulées de véhicules : 20 millions d’unités sur toute l’histoire de l’entreprise. Tesla a franchi les 10 millions de véhicules livrés au troisième trimestre 2026 — déjà la moitié du chemin sur ce seul critère.

Si l’ensemble des tranches était débloqué, Elon Musk détiendrait environ 25 % du capital de Tesla.

Source : The Motley Fool, « Elon Musk’s \$1 Trillion Pay Package Needs Tesla to Hit an \$8.5 Trillion Market Cap » (15 septembre 2026).