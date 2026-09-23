Poids lourds électriques : ce que recommande officiellement l’État sur la recharge en dépôt

Le 20 février 2026, la Direction générale des entreprises (DGE) a publié les conclusions d’un groupe de travail réunissant transporteurs, assureurs et experts techniques entre juillet et décembre 2025, consacré à l’électrification des poids lourds. Objectif : donner aux entreprises un cadre clair pour équiper leurs dépôts en recharge, plutôt que de laisser chacun avancer à tâtons.

Trois livrables concrets

Le groupe de travail produit trois documents : des lignes directrices pour la recharge au dépôt ou à destination, une clarification du rôle de chaque partie prenante (transporteur, assureur, gestionnaire de site, distributeur d’électricité), et des propositions de suites à donner au niveau réglementaire.

Le risque incendie, nuancé plutôt que nié

Point souvent soulevé par les exploitants d’entrepôts : le risque incendie. La DGE tranche, mais avec nuance : les véhicules électriques « ne présentent pas de risques supplémentaires d’occurrence de feu par rapport aux véhicules thermiques ». Le document précise toutefois que les données spécifiques aux poids lourds restent limitées à ce stade, et qu’un incendie à proximité immédiate d’un entrepôt — quelle que soit sa cause — peut avoir des conséquences graves en cas de propagation au bâtiment. La recommandation porte donc moins sur le risque d’occurrence que sur l’implantation et la conception des zones de recharge.

Ce travail s’accompagne d’un document plus détaillé, le Thema n°39 de la DGE (avril 2026), consacré à l’électrification des poids lourds et à ce qu’elle implique pour les transporteurs.

Pour les entreprises qui hésitent encore à équiper leurs dépôts, ce cadrage officiel change la donne : l’incertitude réglementaire et assurantielle, souvent citée comme frein, reçoit ici une réponse écrite et sourcée par l’État plutôt qu’un simple discours d’intention.

Source : Direction générale des entreprises (20 février 2026).

Sur le terrain, plusieurs grands transporteurs français n’ont pas attendu ce cadrage pour s’équiper : voici notre point sur les dépôts de Geodis, CEVA, XPO, Jacky Perrenot et Lahaye Global Logistics.