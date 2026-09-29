La Direction générale des Entreprises a publié ses recommandations sur l’électrification des dépôts logistiques en février 2026. Sur le terrain, certains transporteurs n’ont pas attendu ce cadrage officiel pour s’équiper. Voici où en sont cinq grands noms du transport routier français, avec des chiffres datés et vérifiés.

Geodis, la barre des 200 bornes franchie

Geodis a annoncé le 11 juin 2026 la mise en service de sa 200e borne de recharge en France, sur le site Distribution & Express de Blois. Le groupe exploite déjà plus de 100 véhicules électriques et vise 700 véhicules électriques d’ici 2030, soit 15 % de sa flotte française. Geodis a par ailleurs codéveloppé avec Renault Trucks un porteur électrique de 16 tonnes dédié à la logistique urbaine.

CEVA Logistics, 541 véhicules électriques et six sites rechargeants

En février 2025, CEVA Logistics a réceptionné 23 camions électriques supplémentaires (21 porteurs de 7,5 à 19 tonnes et deux tracteurs), portant sa flotte électrifiée à 541 véhicules. Pour les recharger, le groupe a déployé 85 nouvelles bornes sur six sites français : Lille, Rouen, Gennevilliers, Bordeaux, Lyon et Avignon. Tesla Mag avait déjà couvert l’expérimentation menée par CEVA avec BMW Group France en Île-de-France.

XPO Logistics, 165 Renault Trucks électriques en commande

XPO a commandé à Renault Trucks 165 poids lourds électriques : 105 tracteurs E-Tech T de 44 tonnes, produits en série à Bourg-en-Bresse, et 60 porteurs E-Tech D et D Wide. Les bornes nécessaires à leur recharge sont réparties dans les agences du groupe, avec une présence renforcée en Île-de-France et dans la métropole lyonnaise. Objectif affiché : 25 % des livraisons françaises en électrique d’ici 2030, pour plus de 26 000 tonnes de CO2 évitées.

Jacky Perrenot, l’objectif des 200 poids lourds électriques pour fin 2026

Le transporteur drômois exploite déjà plus de 40 poids lourds électriques et plus de 100 utilitaires électriques de 20 m³. Début 2025, son réseau comptait plus de 120 bornes (22, 150 et 320 kW), avec un objectif de plus de 250 bornes déployées sur l’ensemble du réseau d’ici fin 2025. Jacky Perrenot vise désormais 200 poids lourds électriques en service d’ici la fin 2026.

Lahaye Global Logistics, la montée en puissance depuis la Bretagne

Interrogé le 29 mai 2026 sur ICI Armorique, le directeur de Lahaye Global Logistics (Vern-sur-Seiche, près de Rennes) indiquait exploiter 25 tracteurs électriques, avec 25 commandes supplémentaires en cours, sur une flotte totale de 700 véhicules. Ces camions, qui roulent à 44 tonnes, peuvent dépasser 600 km d’autonomie en été dans de bonnes conditions. L’entreprise achète encore 2 millions de litres de gasoil par mois : « passer à l’électrique est une vraie révolution pour le transport routier », selon son directeur, mais elle n’en est qu’au début. Le détail de son infrastructure de recharge en dépôt n’a pas été précisé lors de cet entretien.

Et Tesla, dans tout ça ?

Aucun de ces cinq transporteurs n’exploite aujourd’hui de Tesla Semi : le camion électrique de Tesla reste pour l’instant réservé au marché nord-américain, où Tesla a commencé à livrer courant 2026 les premières commandes passées par PepsiCo et pour les usages internes de l’entreprise. Mercedes eActros, Renault E-Tech, Iveco et MAN se partagent donc le terrain en France en attendant une éventuelle arrivée européenne. Reste une question concrète, et directement liée aux dépôts décrits ci-dessus : Tesla vend déjà, directement aux entreprises, ses propres bornes Semi (jusqu’à 1,2 MW en borne rapide, 120 kW en borne de dépôt) — la France fait partie des marchés où ce programme est ouvert. De quoi transformer un dépôt français avant même l’arrivée du premier camion ? On a creusé la question.

Chiffres vérifiés auprès des communications officielles des groupes cités (Renault Trucks, Groupe SNCF/Geodis, Jacky Perrenot), de la presse professionnelle du transport routier (TRM24, FranceRoutes, Auto Infos, Voxlog) et, pour Lahaye Global Logistics, des propos de son directeur sur ICI Armorique — à leur dernière date de publication connue.