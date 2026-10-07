Tesla a ouvert mardi soir Powershare aux Model 3 et Model Y. Branchée sur son Wall Connector, la voiture prolonge l’alimentation de secours d’une maison équipée d’un Powerwall 3 : « plus de deux jours » de plus pendant une coupure, selon la marque. La fonction concerne les voitures commandées depuis le 1er octobre 2026, aux États-Unis seulement pour l’instant.

Ce que Tesla a annoncé

« Powershare Home Backup est désormais disponible pour les nouvelles Model 3 et Model Y avec Powerwall 3 » : le message a été publié mardi 6 octobre à 18 h 05, heure de Paris, par le compte Tesla Energy, avec une courte vidéo. Il approchait les 400 000 vues moins de trois heures plus tard.

Jusqu’ici, seul le Cybertruck pouvait alimenter une maison. Sur sa page Powershare, Tesla précise que toutes les Model 3 et Model Y neuves commandées aux États-Unis et à Porto Rico à partir du 1er octobre 2026 en sont capables. Certaines voitures produites avant cette date le sont aussi, mais pas toutes. Pour le vérifier, Tesla renvoie au menu Logiciel de l’écran central, où doit apparaître la mention « Powershare Support: Enabled ».

La différence tient à l’électronique de puissance : les Model 3 et Model Y concernées reçoivent un onduleur bidirectionnel baptisé « PCS2 Lite », quand le Cybertruck utilise un « PCS2 ». Fin 2025, nous racontions le report de Powershare avec le Powerwall : c’est désormais chose faite.

Pendant une coupure, le Powerwall 3 alimente la maison. Branchée sur un Wall Connector de troisième génération ou sur un Universal Wall Connector, la voiture prolonge cette alimentation de secours avec l’énergie de sa propre batterie. Tesla est clair sur l’installation : pour une maison déjà équipée d’un Powerwall et d’un Wall Connector, « aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire », et la compatibilité s’active par une mise à jour à distance.

Dans cette configuration, la puissance continue atteint 11,52 kW, en 240 volts, la tension domestique américaine. Côté durée, Tesla annonce plus de deux jours de secours supplémentaires avec une Model 3 ou une Model Y, et plus de trois jours avec un Cybertruck. Le calcul part d’une maison américaine moyenne qui consomme 30 kWh par jour, avec une voiture chargée à 100 %.

Avec un Powerwall 3 et un Wall Connector, aucun boîtier supplémentaire n’est nécessaire, selon Tesla. Photo : Tesla

Ce que Powershare ne fait pas encore

Le Powerwall 2 et le Powerwall+ ne sont pas encore compatibles. Tesla les annonce « bientôt », par mise à jour à distance.

ne sont pas encore compatibles. Tesla les annonce « bientôt », par mise à jour à distance. Sans Powerwall , seul le Cybertruck peut alimenter la maison, avec un boîtier Powershare Gateway et un Universal Wall Connector. Tesla chiffre ce matériel à environ 1 950 dollars, et la pose entre 2 000 et 4 000 dollars.

, seul le Cybertruck peut alimenter la maison, avec un boîtier Powershare Gateway et un Universal Wall Connector. Tesla chiffre ce matériel à environ 1 950 dollars, et la pose entre 2 000 et 4 000 dollars. La revente d’électricité au réseau, baptisée Powershare Grid Support, reste réservée au Cybertruck, dans quelques marchés. Tesla l’écrit noir sur blanc : la fonction n’est pas disponible pour la Model 3 et la Model Y.

Et en France ?

Rien n’est annoncé. Tesla France n’a pas de page Powershare, et la page américaine limite explicitement la fonction aux États-Unis et à Porto Rico. Le Powerwall 3, lui, est vendu chez nous par les installateurs certifiés Tesla : 13,5 kWh de capacité, et jusqu’à 11,04 kW en secours « en fonction des conditions locales », selon la page de Tesla France. Pour savoir si une batterie domestique vaut le coup chez vous, lisez notre analyse du Powerwall et notre article sur le duo panneaux solaires et Tesla.

Reste la question du matériel. Tesla n’a pas dit si les Model 3 et Model Y livrées en Europe embarquent le même onduleur bidirectionnel que les voitures américaines. Si la mention Powershare apparaît dans le menu Logiciel de votre Tesla, dites-le-nous sur X, à @MagazineTesla : ce sera le premier indice.

La recharge bidirectionnelle avance aussi chez les fabricants de bornes. Jeudi, nous publions notre entretien avec Vianney Devienne, CEO de Zaptec France, sur la borne connectée et le V2G.

Vous roulez en Tesla ? Ajoutez votre voiture à la carte de Mon Tesla Mag : les offres négociées pour les membres y sont réunies, dont 40 € sur la recharge pilotée d’Octopus Energy. Vous installez des Powerwall ou des bornes ? Présentez votre entreprise à nos lecteurs depuis l’Espace pro.

Questions fréquentes

Powershare fonctionne-t-il en France ?

Non, pas au 7 octobre 2026. Tesla réserve la fonction aux voitures commandées aux États-Unis et à Porto Rico.

Quelles Tesla peuvent alimenter une maison ?

Le Cybertruck, et les Model 3 et Model Y neuves commandées à partir du 1er octobre 2026 aux États-Unis et à Porto Rico. Certaines Model 3 et Model Y produites avant cette date sont aussi compatibles.

Faut-il un Powerwall pour utiliser Powershare avec une Model 3 ou une Model Y ?

Oui, pour alimenter la maison : un Powerwall 3 aujourd’hui, avec un Wall Connector de troisième génération ou un Universal Wall Connector. Le Powerwall 2 et le Powerwall+ suivront, selon Tesla.

Combien de temps une Model Y peut-elle alimenter une maison ?

Tesla annonce plus de deux jours de secours en plus du Powerwall, pour une maison qui consomme 30 kWh par jour et une voiture chargée à 100 %.

Sources : Tesla Energy sur X (6 octobre 2026) ; Tesla, page Powershare (consultée le 6 octobre 2026) ; Tesla France, page Powerwall (consultée le 6 octobre 2026).