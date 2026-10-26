Monophasé uniquement, jusqu’à 11,04 kW en sortie, 20 kW de panneaux sur trois entrées, et une garantie de dix ans conditionnée à une connexion Internet fiable : la fiche technique française 2026 du Powerwall 3 tient en huit pages. Voici ce qu’un installateur doit en retenir avant de chiffrer un chantier, ligne par ligne, avec ce que Tesla écrit dans ses pages d’assistance.

Les chiffres clés de la fiche technique française du Powerwall 3, édition 2026.

Le raccordement : monophasé, et une puissance à régler

Le Powerwall 3 se raccorde en monophasé, 230 V, 50 Hz. Il stocke 13,5 kWh utilisables, une valeur que Tesla garantit en début de vie à 25 °C avec une charge ou une décharge de 5 kW. Sa puissance de sortie se configure par paliers, et chaque palier impose sa protection contre les surintensités :

Puissance de sortie (kW) Courant continu maximal (A) Protection (A) 4 17,4 25 5 21,7 32 6 26,1 32 7 30,4 40 8 34,8 50 9 39,1 50 10 43,5 63 11,04 48 63 Fiche technique Powerwall 3, version française 2026, page 2.

La recharge continue atteint 5 kW, en alternatif comme en continu, et 8 kW avec trois unités d’extension. Le Powerwall 3 encaisse des appels de courant jusqu’à 185 A au démarrage d’un moteur (« LRA », ampères à rotor bloqué) : de quoi lancer une pompe à chaleur ou un compresseur pendant une coupure. Son courant de défaut en sortie est de 160 A pendant une seconde, et le courant de court-circuit admissible de 10 kA.

Côté panneaux : 20 kW et trois MPPT

L’onduleur photovoltaïque est intégré. La fiche donne une entrée solaire maximale de 20 kW STC, trois MPPT, une plage de tension d’entrée de 60 à 550 V CC (60 à 480 V CC pour le suivi du point de puissance maximale), une tenue de 600 V CC, et 30 A par MPPT en fonctionnement (38 A en court-circuit). Tesla annonce un rendement de 97,5 % quand l’énergie solaire va directement à la maison ou au réseau, selon la méthode européenne pondérée, et de 89 % quand elle passe d’abord par la batterie. Selon les pages d’assistance de Tesla, le Powerwall 3 peut aussi s’ajouter à une installation solaire existante et reste « compatible avec toutes les grandes marques d’onduleurs ».

Un système accepte jusqu’à 4 Powerwall 3 et 3 unités d’extension, soit 7 unités au maximum, pour 44 kW en alternatif continus et 94,5 kWh. L’extension (référence 1807000) apporte 13,5 kWh, travaille entre 52 et 92 V CC, se monte en parallèle et « ne peut être réparée sur place ». Elle pèse 110 kg nue, 118,5 kg avec sa façade en verre et son support. Point de chantier à anticiper : on peut empiler jusqu’à trois extensions derrière un Powerwall 3, mais seulement en pose au sol. Les faisceaux de raccordement existent en 0,5, 2 et 4 m.

La passerelle Backup Gateway 2 : seulement si le client veut du secours

Sans alimentation de secours, la Backup Gateway 2 n’est pas nécessaire. Avec, elle détecte la coupure du réseau, isole la maison et bascule sur la batterie. Elle accepte le monophasé et le triphasé 230/400 V, mais pas le triphasé 230 V entre phases. Sa protection maximale est de 100 A en monophasé et de 80 A en triphasé. Elle fonctionne en schéma TN ou TT, le TT étant pris en charge à partir de la référence 1152100-13-H. Elle loge jusqu’à 9 disjoncteurs unipolaires sur rail DIN, pèse 11,4 kg et mesure 584 x 380 x 127 mm.

La fiche détaille trois schémas avec secours : toute la maison, une partie de la maison avec les charges non secourues en aval de la passerelle, ou en amont avec un transformateur de courant de site de 100 A. Elle détaille aussi deux schémas sans secours, avec le Tesla Remote Meter relié en RS485 jusqu’à 100 m, et des transformateurs de courant à 8,5 m au plus.

Pose et environnement

Dimensions : 1 105 x 609 x 193 mm, pour 130 kg, en pose murale ou au sol.

Intérieur et extérieur : IP55 pour le boîtier et le compartiment de câblage, IP67 pour la batterie et l’électronique de puissance.

Températures : de -20 °C à 50 °C, avec des performances « susceptibles de diminuer » au-delà de 40 °C. Altitude maximale : 2 000 m.

Bruit : moins de 50 dB(A) à 1 m en fonctionnement normal, 62 dB(A) au maximum.

Protections intégrées : disjoncteur à défaut d’arc (AFCI), contrôle d’isolement (IMI), sectionneur CC. Interfaces : relais contact sec 60 V 2 A, arrêt rapide (RSD), RS485.

Espace au sol : selon les pages d’assistance de Tesla, l’espace sous le Powerwall ne doit pas dépasser 1 140 mm.

Ce qu’il faut dire au client avant de signer

La garantie dépend d’Internet. La fiche est explicite : le Powerwall 3 « doit être connecté à Internet de manière fiable pour bénéficier de la garantie complète de 10 ans ». Le réseau cellulaire intégré ne doit pas servir de connexion principale. Il faut prévoir le Wi-Fi (2,4 ou 5 GHz) ou l’Ethernet dès le devis.

Une journée de chantier, et des heures sans électricité. Selon Tesla, la pose prend généralement une journée entière, et la maison est privée d’électricité « pendant environ 4 à 6 heures », 8 heures ou plus si des travaux électriques s’ajoutent, réfrigérateur, chauffage et box Internet compris.

Des réglages qui reviennent à l’installateur. Depuis début 2023, la possibilité de recharger le Powerwall sur le réseau est définie par défaut par l’installateur lors de la mise en service. Si elle est bridée, le client voit « Recharge depuis le réseau limitée » dans l’application. Les options d’export (« Solaire » ou « Tout ») dépendent, elles, du fournisseur d’électricité.

Et la Tesla pendant une coupure ? Le Powerwall recharge la voiture jusqu’à un « seuil de recharge » réglé dans l’application, puis s’arrête pour garder la maison alimentée. Avec du soleil, il continue de partager le surplus solaire avec la voiture. Ce fonctionnement est un argument à présenter aux clients qui roulent en Tesla, avec Powershare, qui fait de la voiture une batterie de secours.

Enfin, Tesla le rappelle sur chaque page : l’installation doit être effectuée par un Installateur Certifié Tesla.

Pour aller plus loin

Comment un installateur du Var a construit son offre autour du Powerwall 3 : notre portrait de HBE, à Sanary-sur-Mer. Et pour savoir à quels clients proposer une batterie : notre guide pour les installateurs solaires.

Vous installez des batteries, des bornes ou du solaire ? L’Espace pro de Tesla Mag présente votre entreprise aux propriétaires de Tesla de votre région.

Sources : fiche technique « Powerwall 3 » de Tesla Energy, version française 2026 (8 pages) ; pages d’assistance Tesla France consacrées au Powerwall (configuration du système, avant et pendant l’installation, recharge d’un véhicule pendant une panne de courant, paramètres avancés), consultées le 24 octobre 2026.