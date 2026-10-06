Octopus Energy offre 40 € aux membres de Mon Tesla Mag qui souscrivent à Intelligent Octopus, son offre de recharge pilotée. Le lien qui déclenche la remise se trouve dans l’espace membre, rubrique Offres partenaires : passez bien par lui, car saisir le code seul sur le site d’Octopus ne suffit pas. Il suffit d’un compte, gratuit, pour y accéder.

Tesla Mag ne perçoit aucune rémunération sur cette offre : l’avantage est entièrement pour vous.

Ce que fait Intelligent Octopus

Le principe tient en une consigne. Dans l’application d’Octopus Energy, vous indiquez le niveau de charge voulu et l’heure à laquelle vous reprenez la voiture, par exemple 80 % à 4 heures du matin. Intelligent Octopus répartit ensuite la recharge sur plusieurs créneaux, choisis aux moments où l’électricité est la plus verte, ce qui soulage aussi le réseau.

Pendant ces créneaux pilotés, Octopus facture le kilowattheure 8 centimes, qu’il tombe en heures creuses ou en heures pleines. Pour un de ses clients en Model 3, le fournisseur a chiffré l’écart de janvier à septembre 2026 : 169 € de recharge au lieu de 410 € au tarif réglementé. Le détail est dans notre article sur la recharge pilotée d’Octopus Energy.

Pas besoin de borne

C’est le point qui intéresse le plus les propriétaires de Tesla. Le pilotage passe par la voiture elle-même : Octopus se connecte directement au véhicule, même s’il est branché sur une prise normale ou renforcée, nous a confirmé Hanane Hannane, cheffe de projet Flexibilités chez Octopus Energy. La borne n’est donc pas obligatoire. Si vous hésitez, notre guide prise renforcée ou borne de recharge fait le point sur le matériel.

L’offre fonctionne avec douze marques de voitures : Audi, BMW, Cupra, Ford, Mini, Polestar, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Tesla et Volkswagen. Côté bornes, quatre marques sont compatibles : Go-e, Enphase, V2C et Wallbox. Selon Octopus, ces marques représentent 60 % du marché français.

Et les heures creuses ?

À partir de décembre, Enedis va déplacer les heures creuses de 9,3 millions de foyers, avec des plages différentes l’été et l’hiver : nous avons détaillé ce qui change pour la recharge. Avec Intelligent Octopus, la recharge est facturée à part du reste de la maison, et le tarif piloté reste le même à toute heure.

Créez votre compte gratuit sur Mon Tesla Mag, ou connectez-vous. Ouvrez la rubrique Offres de votre espace : le code et le lien de souscription y sont. Souscrivez à Intelligent Octopus depuis ce lien pour obtenir la remise de 40 €.

Les autres offres négociées pour les membres sont dans la même rubrique de votre espace.