Tesla publie ce soir, mercredi 21 octobre, ses résultats du troisième trimestre 2026. Les chiffres tombent après la clôture de Wall Street, vers 22 h à Paris. La conférence avec Elon Musk et son équipe commence à 23 h 30, heure de Paris (16 h 30 au Texas), selon le communiqué déposé par Tesla auprès de la SEC. Tesla Mag suit la soirée en direct à partir de 22 h.

Les horaires de la soirée

Vers 22 h : publication des résultats et de la lettre aux actionnaires sur le site investisseurs de Tesla.

: publication des résultats et de la lettre aux actionnaires sur le site investisseurs de Tesla. 23 h 30 : conférence avec questions-réponses, diffusée gratuitement sur le site investisseurs de Tesla, sans inscription.

: conférence avec questions-réponses, diffusée gratuitement sur le site investisseurs de Tesla, sans inscription. Environ deux heures après : la rediffusion est mise en ligne par Tesla.

Ce que l’on sait déjà

Les volumes sont connus depuis le 2 octobre : 486 532 voitures livrées, 464 391 produites et 13,7 GWh de stockage installés au troisième trimestre. Au Texas, le registre public des véhicules autonomes, que Tesla Mag relève, comptait le 18 octobre 803 robotaxis déclarés par Tesla, dont 349 Cybercab.

Les questions de la soirée

La marge sur les voitures, la cadence du Cybercab et les prochaines villes après Austin, le calendrier du FSD en Europe, le prix et la production du Roadster, Optimus, et le remplissage des réservoirs des propulseurs du Roadster, dont Tesla n’a pas tout dit sur scène. Nous avons détaillé ces points dans ce qu’il faut surveiller aux résultats de Tesla et dans notre article sur les propulseurs du Roadster.

Les actionnaires ont aussi posé les leurs. Sur Say, la plateforme de questions retenue par Tesla, 840 questions ont été déposées avant la clôture, mardi 20 octobre à 22 h. En tête, classées par nombre d’actions représentées : comment la flotte de Cybercab s’étendra au-delà d’Austin et hors du Texas (1,2 million d’actions, environ 1 000 votes), quand le FSD sans supervision arrivera dans les voitures des clients (1,1 million d’actions, environ 1 200 votes), quand un particulier pourra acheter un Cybercab (956 800 actions), ce que rapporte un kilomètre de robotaxi payant (695 500 actions), et, pour les propriétaires de voitures équipées du HW3, quand Tesla dira si le passage au nouveau matériel sera gratuit (667 500 actions). Nous verrons à 23 h 30 lesquelles Elon Musk et son équipe retiennent.

Le direct de Tesla Mag ouvre ce soir à 22 h : chiffres clés dès leur publication, puis les annonces de la conférence, traduites et vérifiées. Le lien sera ajouté ici à l’ouverture. Pour retrouver nos analyses et les nouveautés de votre modèle, inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag.

Source : communiqué de Tesla du 2 octobre 2026 (formulaire 8-K, SEC) ; registre public TxMCCS du DMV du Texas, relevé par Tesla Mag le 18 octobre 2026.