Tesla a confirmé, samedi 10 octobre 2026, que plus de 300 Cybercab circulent à Austin, au Texas, un mois après le lancement des courses. C’est la première fois que la marque donne un chiffre officiel pour sa flotte de robotaxis sans volant ni pédales. Et le registre public de l’État du Texas, que Tesla Mag relève chaque jour, va dans le même sens : 319 Cybercab y sont déclarés.

Huit fois plus de Cybercab en trente jours

Le message vient du compte officiel Robotaxi de Tesla : « Un mois après le lancement, nous sommes passés à plus de 300 Cybercab au service d’Austin, soit huit fois plus en 30 jours. » Autrement dit, un peu moins de 40 Cybercab roulaient un mois plus tôt (calcul Tesla Mag). Les premières courses payantes avaient commencé le 3 septembre.

Sur le terrain, cette montée en puissance se voit dans les temps d’attente. Pendant le week-end de l’X Takeover, le rassemblement de fans de Tesla organisé à Austin, les temps d’attente pour un Cybercab sont restés courts, même le samedi soir, d’après Sawyer Merritt, investisseur et figure de la communauté Tesla, présent sur place.

Ce que dit le registre du Texas

Au Texas, chaque véhicule autonome doit être déclaré par son exploitant auprès du DMV, l’administration des véhicules de l’État. La société Tesla Robotaxi LLC y est autorisée depuis le 14 mai 2026. Son registre est public : nous le relevons chaque jour depuis le 9 octobre.

Ce dimanche 11 octobre à midi, il recense 739 véhicules autonomes :

319 Cybercab , le biplace sans volant ni pédales ;

, le biplace sans volant ni pédales ; 420 Model Y, qui assurent le service depuis juin 2025.

Plus de quatre véhicules sur dix de la flotte déclarée sont donc déjà des Cybercab. Le chiffre du registre (319) et celui de Tesla (« plus de 300 ») concordent. Le registre n’a pas bougé entre le 9 et le 11 octobre.

Dallas, prochaine étape

Le même jour, Ashok Elluswamy, qui dirige l’intelligence artificielle de Tesla, a annoncé la suite : « Deux ans après l’événement We, Robot du 10/10, les Cybercab sont partout à Austin. Dallas bientôt. » Le service Robotaxi fonctionne déjà à Dallas avec des Model Y ; ce sont les courses en Cybercab qui doivent y arriver. Tesla n’a pas donné de date.

Et en France ?

Les Français pourront voir un Cybercab de près dès cette semaine : Tesla en expose un, venu de sa flotte américaine, sur son stand du Mondial de l’Auto, du 13 au 18 octobre à Paris. L’application Tesla Robotaxi est déjà téléchargeable en France, mais pour réserver une course, il faut être aux États-Unis. Quant à un service en Europe, il dépend d’une homologation que nous détaillons dans notre article sur ce qu’il faudrait pour que le Cybercab arrive en Europe.

Tesla Mag continue de relever le registre du Texas chaque jour. Pour suivre la flotte dans le temps, voir notre état des lieux de la flotte robotaxi Tesla.

Sources : compte officiel Robotaxi de Tesla (10 octobre 2026) ; compte d’Ashok Elluswamy (10 octobre 2026) ; registre TxMCCS du DMV du Texas, Tesla Robotaxi LLC, autorisation AV8313426653583, relevé du 11 octobre 2026 à 12 h 07.