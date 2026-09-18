« Puis-je importer une Tesla d’occasion des États-Unis et garder l’Autopilot ? » La question revient sans cesse chez les acheteurs français tentés par les annonces américaines. Depuis le 1er juillet 2026, l’opération coûte moins cher : l’Union européenne ne prélève plus de droits de douane sur les voitures électriques d’origine américaine. Mais la douane n’est qu’une ligne de la facture. Garantie, prise de recharge, homologation : voici ce que disent les sources officielles, avant de signer quoi que ce soit.

Droits de douane : zéro depuis le 1er juillet 2026

Le tarif douanier européen, consultable dans la base TARIC de la Commission, applique depuis le 1er juillet 2026 un droit de 0 % aux voitures électriques d’origine américaine, neuves comme d’occasion. Pour les autres origines, le droit reste de 10 %. La condition compte : la voiture doit être d’origine américaine, c’est-à-dire fabriquée aux États-Unis. Une Tesla sortie de Fremont ou d’Austin en fait partie ; son numéro VIN commence en principe par 5YJ ou 7SA. Une voiture fabriquée ailleurs, même achetée aux États-Unis, reste taxée à 10 %.

La TVA, elle, ne disparaît pas. Elle est de 20 %, calculée sur la valeur de la voiture augmentée des frais annexes (transport, options) et, le cas échéant, des droits de douane. Vous la payez à un bureau de douane, qui vous remet le certificat de dédouanement n° 846 A, indispensable pour la carte grise.

Exemple : voiture achetée 30 000 €, transport 2 000 € Avant le 1er juillet 2026 Depuis le 1er juillet 2026 Droits de douane 3 200 € (10 %) 0 € TVA (20 %) 7 040 € 6 400 € Total des taxes à l’import 10 240 € 6 400 € Calcul Tesla Mag d’après les règles de la douane et la base TARIC, pour une voiture d’origine américaine. Valeurs d’exemple, hors frais d’homologation.

Deux bonnes nouvelles de plus : une voiture 100 % électrique est exonérée du malus au poids et n’émet pas de CO2 à l’échappement, donc pas de malus CO2. En revanche, n’attendez pas de prime : le Coup de pouce véhicules particuliers électriques est réservé aux voitures neuves dont la version figure sur la liste de l’ADEME, vendues par un professionnel partenaire du dispositif. Nous détaillons ces règles dans notre article sur le bonus écologique Tesla en 2026.

Homologation : le passage par la DREAL

Une Tesla américaine n’a pas de certificat de conformité européen. Sans ce document, ou sans attestation d’identification à un type européen, il faut obtenir un procès-verbal de réception à titre isolé auprès de la DREAL de votre région (la DRIEAT en Île-de-France). La douane le rappelle : avant la mise en circulation, la conformité aux normes doit être vérifiée, ce qui peut imposer des adaptations. La demande de carte grise se fait ensuite en ligne, sur le site de l’ANTS, avec le certificat 846 A et le procès-verbal.

Autre piège, plus terre à terre : à son entrée en France, la voiture doit porter des plaques d’immatriculation valides, sous peine d’immobilisation. Quand les plaques d’origine ne sont plus valables, il faut circuler avec un certificat d’immatriculation spécial WW. Le Cybertruck a montré à quel point l’homologation d’une Tesla américaine en Europe peut devenir un parcours d’obstacles.

Garantie : elle reste aux États-Unis

C’est le point que les annonces oublient. Le manuel d’atelier de la Model Y est explicite : les ateliers Tesla acceptent toutes les voitures, d’où qu’elles viennent, mais la garantie n’est valable que dans la région d’achat d’origine. Une réparation faite ailleurs est à la charge du client, avec parfois des frais en plus pour faire venir des pièces ou un technicien.

Tesla précise aussi qu’une voiture nord-américaine qui se trouve en Europe est réparée selon ses spécifications nord-américaines, sans pièces venues d’une autre région. Sur une voiture récente, rouler sans garantie change complètement le calcul.

Recharge : une prise nord-américaine

Les Tesla vendues en Amérique du Nord ont une prise NACS, le standard nord-américain, comme l’indique leur manuel du propriétaire. Les bornes et les Superchargeurs européens utilisent les connecteurs Type 2 et CCS2. Et puisque Tesla répare une voiture importée selon ses spécifications d’origine, ne comptez pas sur ses ateliers pour installer une prise européenne. Avant d’acheter, faites confirmer par Tesla France comment la voiture pourra se recharger en Europe, et avec quel adaptateur.

Autopilot et FSD : aucune règle publiée

Reste la question qui fait rêver : le FSD acheté aux États-Unis. Nous n’avons trouvé aucune règle publiée par Tesla sur le devenir des aides à la conduite d’une voiture nord-américaine importée en Europe. Côté réglementation, le FSD supervisé n’est homologué qu’aux Pays-Bas depuis le 10 avril 2026, et reconnu par cinq autres pays en attendant l’examen européen du 6 octobre. Nous suivons la conquête réglementaire du FSD pays par pays. Avant tout achat, demandez par écrit ce qui restera actif une fois la voiture en France.

Le calcul qui compte

La suppression des droits de douane rend l’import plus tentant, mais l’écart de prix doit couvrir beaucoup de choses :

20 % de TVA sur la voiture et le transport ;

le transport lui-même, puis la réception à titre isolé et les éventuelles adaptations ;

une voiture sans garantie en Europe ;

une prise de recharge à adapter ;

des aides à la conduite dont le sort n’est pas garanti.

Le marché français, lui, ne manque pas de Tesla. De décembre 2025 à juillet 2026, la Model 3 a été six mois sur huit la troisième voiture électrique d’occasion la plus immatriculée en France métropolitaine, selon l’Avere-France. Avant de regarder outre-Atlantique, lisez nos guides pour choisir une Model Y d’occasion et éviter les pièges d’une Tesla d’occasion.

Vous avez déjà franchi le pas, ou vous roulez en Tesla achetée en France ? Enregistrez votre voiture sur Mon Tesla Mag pour suivre chaque mise à jour logicielle depuis votre tableau de bord personnel. C’est gratuit et ça prend trente secondes.

Sources : Commission européenne, base TARIC (codes 8703 80 10 et 8703 80 90, origine États-Unis, consultée le 16 septembre 2026) ; douane.gouv.fr, fiche « Achat d’un véhicule à l’étranger ou dans un DOM-COM » ; service-public.gouv.fr, fiches sur l’immatriculation d’un véhicule acheté à l’étranger et sur le malus au poids ; Tesla, manuel d’atelier de la Model Y (« Warranty Service Regions ») et manuel du propriétaire de la Model Y pour l’Amérique du Nord ; Avere-France, baromètres mensuels.