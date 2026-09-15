Depuis le 1er septembre 2026, une nouvelle prime aide à acheter ou louer une voiture électrique d’occasion. Elle est financée par les certificats d’économies d’énergie (CEE), pas par l’État — et elle concerne directement les Model 3 et Model Y de 2017 à 2023, qui pèsent lourd sur le marché de l’occasion électrique.

Ce que dit le texte

L’arrêté du 10 août 2026 crée la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-133, « Achat ou location d’une voiture particulière électrique d’occasion », entrée en vigueur le 1er septembre. Trois conditions cumulatives : le véhicule doit avoir été immatriculé pour la première fois en France entre 2017 et 2023 (les véhicules d’abord immatriculés à l’étranger puis importés sont exclus) ; sa batterie doit afficher un état de santé d’au moins 80 %, ou à défaut une autonomie résiduelle d’au moins 200 km ; l’achat ou la location doit se faire auprès d’un professionnel, avec une durée de conservation d’au moins 36 mois.

Aucun critère de lieu de fabrication ni d’éco-score n’intervient ici — contrairement au bonus écologique classique, qui distingue les Model Y assemblées à Berlin des Model 3 venues de Shanghai. Pour cette prime CEE, seule compte la date de première immatriculation française.

Pourquoi personne ne peut vous dire le montant exact

C’est le point qui perd les acheteurs : il n’existe pas de montant national unique. La prime est versée par l’opérateur CEE choisi — un fournisseur d’énergie ou l’un de ses partenaires — et chacun fixe sa propre grille. Le dispositif général ne prévoit aucune condition de revenus, contrairement à d’autres aides. Un même dossier peut donc donner des montants très différents selon le guichet utilisé, ce qui explique la fourchette large qui circule déjà sur les comparateurs.

Le calcul a du sens pour Tesla en particulier : selon l’Argus, la décote moyenne d’une électrique atteint 59 % sur cinq ans, et une Model 3 de 2020 se négocie autour de 23 180 € d’occasion contre 52 136 € neuve à l’époque. Sur ce segment de prix, même une prime modeste change la décision d’achat.

Le point faible : personne ne connaît le taux de réussite au test batterie

Le critère des 80 % d’état de santé suppose un test technique, réalisé par les organismes de certification de batterie. Combien de Model 3 et Model Y d’occasion passent réellement cette barre ? Aucun chiffre public ne répond à cette question aujourd’hui. Nous avons sollicité un acteur du secteur pour l’obtenir ; en l’absence de réponse à l’heure de la publication, nous complèterons cet article dès que nous l’aurons.

La fenêtre pour engager l’opération se referme le 31 décembre 2026. Une prolongation n’est pas exclue, comme cela a déjà été le cas pour d’autres dispositifs CEE, mais rien n’est annoncé à ce stade.

Pour aller plus loin : les 7 pièges à éviter en achetant une Tesla d’occasion, le guide complet Model Y d’occasion, et combien coûte réellement une Tesla d’occasion.

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