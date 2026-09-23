Noël 2026 chez Smyths Toys : plus de 70 jouets exclusifs, notre sélection

Tesla Mag était invité au brunch de présentation de Smyths Toys, le 11 septembre à Paris, pour découvrir en avant-première la sélection de Noël 2026 de l’enseigne. Plus de 70 jouets exclusifs, une progression des ventes de jouets de 9 % depuis le début de l’année en France, et un catalogue qui arrive dès le 25 septembre dans les 50 magasins Smyths Toys et en ligne.

Peluche Tigre Derpy Bondissant 45 cm, K-pop Demon Hunters. Crédit : Smyths Toys

« La liste des meilleurs jouets de cette année a été soigneusement sélectionnée pour mettre en valeur le meilleur du jeu, en privilégiant l’imagination, la créativité et, surtout, le plaisir », résume Elise Huré, directrice marketing France de Smyths Toys Superstores. Des icônes du petit écran comme Woody, Buzz ou la Pat’ Patrouille aux animaux interactifs comme Kiki le Koala, l’enseigne mise sur les licences qui ont marqué l’année.

Les figurines et peluches qui font l’actualité

Les Figurines Interactives Ultimate Woody & Buzz rejouent Toy Story avec répliques cultes et mouvements de lèvres. Autre phénomène de l’année, K-pop Demon Hunters débarque en rayon avec la Peluche Tigre Derpy Bondissant de 45 cm, yeux phosphorescents inclus. Pokémon fête ses 30 ans avec le Pikachu Puppetronic de Real FX, aux côtés d’autres animaux interactifs comme Maman Éléphant et ses bébés ou le bébé koala de Little Live Pets.

Figurine interactive Ultimate Woody, Toy Story. Crédit : Smyths Toys

Pikachu Puppetronic Real FX, pour les 30 ans de Pokémon. Crédit : Smyths Toys

Action, construction et jeu sans écran

Côté jeu d’action, la voiture télécommandée Titan Crawler et l’arène motorisée Beyblade X Beystadium Double Xtreme visent les affrontements entre amis. Les collectionneurs et les adultes qui achètent pour eux-mêmes — un segment que Smyths Toys dit voir croître fortement — trouveront leur compte avec le LEGO Technic Mercedes-Benz Unimog U 5023 et sa grue.

Voiture télécommandée Titan Crawler 1/8. Crédit : Smyths Toys

Beyblade X, arène motorisée Beystadium Double Xtreme. Crédit : Smyths Toys

LEGO Technic Mercedes-Benz Unimog U 5023 avec grue. Crédit : Smyths Toys

À l’inverse, le jeu sans écran fait un retour marqué : le Robot Dessinateur et le coffret de slime Gui-Gui – Salish visent les activités créatives, pendant que Rump Race, UNO Show ‘Em No Mercy Extrême ou le nouveau double tapis de danse Bluetooth ciblent les soirées en famille. Porté par la Coupe du monde de l’été dernier, l’équipement de football progresse aussi, avec l’entraîneur interactif Kick-About.

Double tapis de danse Bluetooth. Crédit : Smyths Toys

Kick-About, entraîneur de football interactif. Crédit : Smyths Toys

Ce qu’il faut retenir pour Noël 2026

Licences de l’année — Toy Story, K-pop Demon Hunters, Pat’ Patrouille, Pokémon (30 ans).

— Toy Story, K-pop Demon Hunters, Pat’ Patrouille, Pokémon (30 ans). Jouets interactifs — Pikachu Real FX, Maman Éléphant, Kiki le Koala.

— Pikachu Real FX, Maman Éléphant, Kiki le Koala. Créer sans écran — robot dessinateur, activités manuelles et slime.

— robot dessinateur, activités manuelles et slime. Jeux en famille — Rump Race, UNO Show ‘Em No Mercy Extrême, tapis de danse Bluetooth.

— Rump Race, UNO Show ‘Em No Mercy Extrême, tapis de danse Bluetooth. Football — équipements et entraîneurs interactifs, dans la lignée de la Coupe du monde.

— équipements et entraîneurs interactifs, dans la lignée de la Coupe du monde. Kidults et collectionneurs — un segment de clientèle en forte croissance chez Smyths Toys.

— un segment de clientèle en forte croissance chez Smyths Toys. Bon rapport qualité-prix — les gammes maison Play Factory, Big Steps, Ivy & Lily, Crafty Co, World’s Softest Plush, Our Generation.

— les gammes maison Play Factory, Big Steps, Ivy & Lily, Crafty Co, World’s Softest Plush, Our Generation. Petits cadeaux — une sélection pensée pour les chaussettes de Noël.

Le catalogue de Noël est disponible gratuitement à partir du 25 septembre dans les plus de 50 magasins Smyths Toys en France et en ligne, avec un outil de recherche de cadeaux par âge, centre d’intérêt ou budget. Livraison gratuite dès 29 € d’achat et retrait en magasin possible en une heure.