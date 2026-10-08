Sophie Adenot doit retrouver la Terre ce jeudi 8 octobre 2026 à 17 h 34, heure de Paris. L’astronaute française de l’Agence spatiale européenne (ESA) rentre de la Station spatiale internationale avec l’équipage Crew-12, à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX. L’amerrissage est prévu au large de la Californie. Voici l’horaire minute par minute, et comment le suivre en direct.

À quelle heure Sophie Adenot revient-elle sur Terre ?

Le programme publié par l’ESA, en heure de Paris :

16 h 20 : début de la retransmission en direct ;

: début de la retransmission en direct ; 16 h 46 : allumage des moteurs de Dragon pour quitter l’orbite ;

: allumage des moteurs de Dragon pour quitter l’orbite ; 17 h 34 : amerrissage au large de la Californie.

La NASA annonce le même horaire : 11 h 34 à l’heure de la côte est des États-Unis. L’ESA précise que tous les horaires peuvent changer, la météo sur la zone d’amerrissage décidant du feu vert final.

La capsule a quitté la station la veille, le mercredi 7 octobre vers 14 h 05, heure de Paris, en se détachant du module Harmony.

Deux retransmissions officielles :

l’ESA , sur ESA Web TV et sa chaîne YouTube, à partir de 16 h 20 ;

, sur ESA Web TV et sa chaîne YouTube, à partir de 16 h 20 ; la NASA, sur nasa.gov/live, à partir de 16 h 20 également, jusqu’à la récupération de l’équipage.

Qui rentre avec elle

L’équipage Crew-12 compte quatre personnes : les astronautes de la NASA Jessica Meir et Jack Hathaway, Sophie Adenot pour l’ESA et le cosmonaute russe Andreï Fediaïev.

Huit mois dans l’espace et un record européen

Sophie Adenot avait décollé le 13 février 2026. Elle rentre après 237 jours, près de huit mois, pour sa première mission, baptisée εpsilon. Selon l’ESA :

elle a établi le 3 septembre 2026 un record européen de 200 jours consécutifs à bord de la station ;

de 200 jours consécutifs à bord de la station ; elle a réalisé trois sorties dans l’espace en quatorze jours, soit 19 heures et 42 minutes de travail à l’extérieur.

Après l’amerrissage, elle rejoindra le Centre des astronautes européens de l’ESA, à Cologne, en Allemagne, pour sa réadaptation.

Crew Dragon, la capsule qui ramène les équipages

Le retour se fait comme le départ : avec SpaceX. Dragon assure les rotations des équipages de la NASA vers la station : Crew-12 était la douzième mission opérationnelle de ce programme. La relève est déjà en place : l’équipage Crew-13 a décollé le 1er octobre, comme nous l’avions suivi dans notre article sur le décollage de Crew-13.

Nous mettrons cet article à jour après l’amerrissage.

Sources : ESA, « Watch Sophie Adenot return to Earth », 6 octobre 2026 ; NASA, blog de la Station spatiale internationale, 7 octobre 2026.