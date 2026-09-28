Pour choisir un intégrateur de stockage par batteries, la marque des cellules compte moins que trois choses : l’usage que l’installation doit servir, la qualité du convertisseur et du logiciel qui la pilotent, et la capacité de l’intégrateur à obtenir le raccordement puis à assurer la maintenance. Voici les critères à vérifier, et les questions à poser avant de signer.

Écrêter sa pointe de consommation, consommer son solaire le soir plutôt que de le revendre à perte, sécuriser un site contre les coupures : de plus en plus d’entreprises françaises envisagent d’installer une batterie de stockage (BESS) sur leur site. Reste une question à laquelle la plupart des dirigeants n’ont pas de réponse toute faite : comment choisir l’intégrateur qui va concevoir et poser l’installation ?

Regarder au-delà de la marque de la batterie

Le classement mondial 2026 de Wood Mackenzie juge les intégrateurs sur dix critères — maturité technologique, R&D, sécurité, intégration verticale, résilience de la chaîne d’approvisionnement, ESG, solidité financière — précisément parce que la qualité d’une installation BESS ne se résume pas à la cellule de batterie qu’elle contient. Le boîtier de conversion de puissance (PCS), le système de gestion de l’énergie (EMS) qui pilote la charge et la décharge, et la qualité du raccordement au réseau pèsent tout autant sur la performance réelle du système que la marque inscrite sur le conteneur.

Les bonnes questions à poser

Avant de signer, un dirigeant a intérêt à faire préciser par l’intégrateur : quel usage prioritaire vise l’installation (écrêtage de pointe, autoconsommation, secours, ou une combinaison des trois) ; quelle puissance de raccordement le site peut réellement obtenir, et dans quel délai ; qui assure la maintenance et la supervision une fois l’installation livrée ; et sur quelles références similaires — taille, secteur, usage — l’intégrateur peut s’appuyer.

Critère Ce qu’il faut demander Pourquoi c’est important Usage prioritaire Écrêtage de pointe, autoconsommation du solaire, secours, ou une combinaison L’usage fixe le rapport entre puissance (kW) et énergie stockée (kWh), donc le prix Chimie des cellules LFP (lithium-fer-phosphate) ou NMC La chimie joue sur la sécurité, la durée de vie et le coût Sécurité Les essais et normes passés par le système, par exemple IEC 62619 et UL 9540A L’assureur les demandera, surtout pour une installation à l’intérieur Convertisseur (PCS) Le rendement aller-retour annoncé et mesuré Chaque point de rendement perdu est de l’énergie payée et non restituée Pilotage (EMS) Qui développe le logiciel, comment il est mis à jour, s’il peut valoriser la flexibilité C’est le logiciel qui décide quand charger et décharger Garantie Durée, nombre de cycles, capacité restante garantie en fin de période Une batterie perd de la capacité avec les cycles : la garantie doit le chiffrer Raccordement La puissance obtenue et le délai, par écrit C’est souvent le poste le plus long du projet Maintenance La supervision à distance, le délai d’intervention, les pièces en stock Une batterie arrêtée ne rapporte rien Critères à vérifier avant de choisir un intégrateur BESS. Tesla Mag.

Un marché français encore jeune, mais qui structure vite

Avec environ 1,46 GW de batteries en service fin 2025 et plus de 7 GW de projets dans les files d’attente de raccordement RTE, le marché français du stockage change d’échelle. Les intégrateurs capables de justifier d’une véritable expertise — plutôt que d’un simple assemblage de composants achetés sur étagère — sont encore peu nombreux à l’échelle d’un territoire donné.

Tesla Mag a ouvert une rubrique dédiée aux installateurs et intégrateurs de stockage : les entreprises qui portent un projet peuvent y décrire leurs besoins, et les professionnels du secteur y présenter ce qu’ils installent et sur quel territoire ils interviennent.

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un intégrateur BESS ?

C’est l’entreprise qui conçoit l’installation de stockage, choisit et assemble ses composants (batteries, convertisseur, logiciel de pilotage, protections), obtient le raccordement et assure souvent la maintenance. La marque des cellules n’est qu’un de ces composants.

Quelle différence entre puissance et capacité ?

La puissance, en kilowatts, dit combien d’énergie la batterie peut fournir à un instant donné : c’est elle qui écrête une pointe. La capacité, en kilowattheures, dit pendant combien de temps : c’est elle qui déplace la production solaire vers le soir. Les deux se dimensionnent séparément, selon l’usage.

Un intégrateur doit-il être indépendant des fabricants ?

Pas forcément. Un intégrateur lié à une marque connaît bien son matériel, un indépendant peut comparer plusieurs offres. Dans les deux cas, demandez des références d’installations comparables à la vôtre, en taille, en secteur et en usage.

Informations vérifiées le 25 septembre 2026. Les chiffres du marché français proviennent de notre article sur le classement Wood Mackenzie et le parc français de stockage.