En septembre 2026, une Tesla a été la voiture la plus vendue dans huit pays d’Europe. La Model Y termine en tête en France, pour le deuxième mois de suite, et aussi aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Suisse et en Irlande. En Espagne, c’est la Model 3 qui prend la première place du marché, ce qu’aucune voiture électrique n’avait encore réussi.

Les chiffres viennent des organismes qui publient les immatriculations dans chaque pays. Là où ils ne donnent pas de classement mensuel par modèle, nous l’avons calculé à partir de leurs cumuls, et nous le précisons.

En Espagne, la Model 3 devant la Seat Ibiza, une première

Avec 2 528 immatriculations, la Model 3 a été la voiture neuve la plus vendue d’Espagne en septembre, devant la Seat Ibiza (2 183) et la Dacia Sandero (2 157). C’est le classement de l’ANFAC, l’association des constructeurs espagnols, établi à partir du registre de la DGT. Sur un an, la Model 3 progresse de 28 %.

Tesla Europe parle d’une première pour une électrique. Nous avons repris les classements mensuels de l’ANFAC depuis 2018 : aucune voiture électrique n’avait jamais fini un mois en tête. La Model 3 s’en était approchée deux fois, deuxième en septembre 2024 puis en septembre 2025, chaque fois derrière la Dacia Sandero.

September milestones:



Model 3 = #1 registered vehicle in Spain – a first-ever for an EV leading Spanish registrations



Model Y = #1 in France pic.twitter.com/DL4gsKYTc3 — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) October 2, 2026

Le marché espagnol a progressé de 10,2 % en septembre, à 93 858 voitures. Les électriques en font 18,5 %, et la Model 3 compte à elle seule pour près d’une électrique sur sept. La Model Y, avec 1 205 immatriculations, est la deuxième électrique du pays.

En France, la Model Y reste la voiture la plus vendue, devant la Peugeot 208

En France, 8 183 Model Y ont été immatriculées en septembre, contre 7 860 Peugeot 208. La Model Y est donc la voiture la plus vendue du mois, toutes motorisations confondues, avec 323 unités d’avance. Derrière viennent la Renault Clio (6 302 en additionnant ses deux générations), la Renault 5 (5 224) et la Dacia Sandero (5 212).

C’est un calcul Tesla Mag. La PFA, la filière automobile française, ne publie pas de classement mensuel par modèle, seulement un top 100 depuis janvier, établi avec AAA Data. L’écart entre le cumul de fin septembre et celui de fin août donne le mois. La méthode retombe exactement sur les chiffres mensuels qu’AAA Data publie pour les électriques : 8 183 Model Y et 5 224 Renault 5. Tesla Europe l’écrit aussi : la Model Y est « n° 1 en France » en septembre.

Le même calcul donnait déjà la Model Y en tête en août, avec 4 622 immatriculations contre 4 241 pour la 208, comme nous l’écrivions quand elle est devenue la voiture la plus vendue de France. Sur un an, ses immatriculations de septembre progressent d’environ 69 %.

Le marché français a progressé de 11,6 %, à 156 629 voitures particulières, dont 42 % d’électriques. Le classement complet des électriques, où la Model Y devance la Renault 5 de près de 3 000 unités, est dans notre article sur la voiture électrique la plus vendue en septembre 2026.

Six autres pays où la Model Y finit en tête

Hors de France, la Model Y termine première du mois dans six pays dont les chiffres officiels sont déjà publiés. Aux Pays-Bas et au Danemark, Tesla signe même le doublé, la Model 3 prenant la deuxième place.

Pays Model Y en septembre Deuxième du classement Source Pays-Bas 2 078 Tesla Model 3 (1 087) BOVAG et RAI Danemark 1 226 Tesla Model 3 (1 073) Mobility Denmark Suède 2 330 Volvo XC60 (1 262) Mobility Sweden Norvège 4 810 Volvo EX30 (576) OFV Suisse environ 1 685 Mercedes GLC (environ 622) auto-schweiz, calcul Tesla Mag Irlande 744 MG4 (296) SIMI Immatriculations de voitures neuves en septembre 2026, toutes motorisations. Suisse : avec le Liechtenstein, chiffres calculés à partir des cumuls annuels.

La Model Y, voiture la plus vendue du mois dans sept pays d’Europe. Photo : Tesla

Norvège. La Model Y y prend un quart du marché à elle seule : 4 810 voitures sur 18 733, plus de huit fois le score du Volvo EX30, deuxième. Tesla redevient la première marque du pays, pour la première fois depuis juin, selon l’OFV.

Suède. Sur les terres de Volvo, la Model Y fait presque deux fois mieux que le XC60, et ses immatriculations progressent de 68 % sur un an.

Pays-Bas. La Model Y gagne 44 % sur un an. Le registre officiel du RDW donne le même ordre que BOVAG, à une ou deux voitures près.

Danemark. Tesla est la première marque du mois, avec 2 299 immatriculations. La Model Y recule sur un an (1 226 contre 1 957), mais la Model 3 a presque quadruplé, de 277 à 1 073.

Suisse. La Model Y passe aussi en tête du cumul de l’année, avec 4 233 immatriculations depuis janvier, devant le Mercedes GLC (3 712) et la Volkswagen Golf (3 671). Elle n’était que cinquième à la fin du mois d’août. auto-schweiz ne publiant pas de classement mensuel par modèle, le chiffre de septembre est tiré de ses cumuls.

Irlande. La SIMI, qui représente la filière automobile irlandaise, désigne la Model Y comme la voiture neuve la plus vendue du mois, avec 744 immatriculations, deux fois et demie plus que la MG4.

Au Royaume-Uni, la Model 3 électrique la plus vendue

Au Royaume-Uni, la Model 3 a été l’électrique la plus vendue de septembre et la deuxième voiture du marché, avec 9 929 immatriculations, derrière le Jaecoo 7 (10 814). La Model Y, cinquième toutes motorisations, est la deuxième électrique (5 946). Ce sont les chiffres de la SMMT, l’association des constructeurs britanniques, dans leur version mise à jour le 5 octobre.

Ailleurs en Europe

En Belgique, où seuls les chiffres par marque sont publiés, Tesla est la troisième marque de septembre avec 2 352 immatriculations, plus du double de l’an dernier (+129 %), derrière BMW et Mercedes. L’Allemagne, l’Italie, le Portugal et la Finlande n’avaient pas publié de classement par modèle au 4 octobre. Quant à l’Islande, parfois citée sur les réseaux sociaux, ses chiffres officiels de septembre n’étaient pas consultables à cette date.

Un trimestre qui se termine fort

Septembre clôt le troisième trimestre, et ces classements européens prolongent les chiffres mondiaux publiés par Tesla le 2 octobre : 486 532 voitures livrées sur le trimestre, son meilleur score depuis un an. Nous les détaillons dans notre article sur les livraisons Tesla du T3 2026.

Prochaine échéance le 6 octobre : le comité technique des véhicules à moteur, où siègent les États membres, se penche sur le FSD supervisé. Ce qu’il faudra pour que l’Europe dise oui est dans notre point pays par pays.

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Sources : ANFAC (Espagne, 1er octobre 2026) ; PFA et AAA Data (France, dossiers des 1er août, 1er septembre et 1er octobre 2026) ; BOVAG et RAI, registre RDW (Pays-Bas) ; Mobility Denmark ; Mobility Sweden ; OFV (Norvège) ; auto-schweiz (Suisse) ; SIMI (Irlande) ; SMMT (Royaume-Uni, chiffres mis à jour le 5 octobre) ; FEBIAC (Belgique).