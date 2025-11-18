Tesla et Elon Musk : innovations, véhicules et technologies à suivre

Tesla ne cesse d’innover, entre nouvelles voitures, avancées en intelligence artificielle, énergie solaire et services connectés. Voici un panorama des dernières actualités du 18 novembre et les liens pour approfondir chaque sujet sur Tesla Mag.
1. Elon Musk : projets personnels et IA
- Elon Musk souhaite écrire sa propre autobiographie, un regard inédit sur sa vision et ses accomplissements.
👉 Elon Musk souhaite écrire sa propre autobiographie
- Grok 4.1 de xAI : une avancée majeure dans l’IA moderne, promettant des outils plus performants pour Tesla et au-delà.
👉 Grok 4.1 de xAI : une avancée marquante dans l’IA moderne
- Elon Musk introduit des étiquettes de localisation pour les utilisateurs, renforçant la connectivité et le suivi des services Tesla.
👉 𝑥AI et Elon Musk introduisent des étiquettes de localisation pour les utilisateurs
2. Nouveaux véhicules et production
- Tesla dévoile le Model Y Ultra Rouge, alliant luxe et élégance, une édition spéciale qui marque un tournant dans le design.
👉 Nouveau Tesla Model Y Ultra Rouge : luxe et élégance inégalés
- La production du CyberCab s’accélère à Giga Texas, avec un assemblage modulaire innovant qui change tout.
👉 Tesla accélère la production du CyberCab à Giga Texas
👉 Tesla CyberCab : la vidéo qui montre comment l’assemblage modulaire change tout
- Le Cybertruck fait sensation en Chine avec une démonstration spectaculaire de ses capacités.
👉 Incroyable vidéo du Cybertruck de Tesla qui fait sensation en Chine
- Tesla Model Y : une semaine d’usage réel, retour d’expérience Reddit et analyse Tesla Mag.
👉 Tesla Model Y : une semaine d’usage réel
- Tesla Model X : astuces pour la recharge et optimisation de l’autonomie.
👉 Tesla Model X : nos astuces pour vous recharger
3. Énergie et infrastructures
- Le Powerwall Tesla s’affiche désormais dans les grandes surfaces pour faciliter l’accès à l’énergie solaire domestique.
👉 Le Tesla Powerwall s’affiche dans une grande surface
- Les superchargeurs Tesla s’ouvrent à d’autres opérateurs, accélérant l’adoption des véhicules électriques.
👉 Superchargeurs Tesla : l’ouverture à d’autres opérateurs s’accélère
- Les avantages de l’énergie solaire pour votre maison à Saint-Denis, La Réunion.
👉 Les avantages de l’énergie solaire pour votre maison
- Tesla atteint 2 500 stations de Superchargeurs en Norvège, renforçant sa présence européenne.
👉 Tesla atteint le jalon de 2 500 stations de Superchargeurs en Norvège
4. Accessoires et guides pratiques
- Essai complet du sac de voyage Tesla KJUST, pratique et design pour les trajets.
👉 Essai complet du sac de voyage Tesla KJUST
- Nouvelle mise à jour du Dashcam pour véhicules équipés Intel, une évolution très attendue.
👉 Nouvelle mise à jour du Dashcam sur les véhicules équipés Intel
5. Stratégie et tournants industriels
- Tesla franchit deux tournants majeurs qui pourraient redéfinir toute l’industrie automobile.
👉 Tesla : deux tournants majeurs qui pourraient redéfinir toute l’industrie
- Ouverture des robotaxis Tesla dans la Bay Area et à Austin, premier déploiement commercial.
👉 Tesla ouvre les portes de son service de robotaxi Bay Area et Austin
6. Black Friday et high-tech
- Amazon réduit le prix de la PS5 et de la TV TCL 65PF650, Tesla Mag propose également un guide d’achat Black Friday 2025 pour les produits high-tech et maison Tesla.
👉 Amazon réduit le prix de la PS5 avant le Black Friday
👉 Guide d’achat Black Friday 2025 : les meilleures affaires high-tech maison Tesla
👉 Amazon réduit le prix du TCL 65PF650 pour le Black Friday
👉 Décryptage : les offres du Black Friday Amazon à 75 %