Tesla a lancé le 6 octobre 2026, vers 20 h 20 heure de Paris, le déploiement de la mise à jour 2026.38.3. La nouveauté la plus visible est le mode Halloween, annoncé une semaine plus tôt par une courte vidéo. La version apporte aussi deux fonctions déjà présentées par Tesla : Emergency Drive Away et Powershare. Voici ce que contient la mise à jour, et ce qui concerne vraiment les propriétaires en France.

Ce que fait le mode Halloween

Tesla a détaillé le mode Halloween dans un message publié sur son compte X le 6 octobre. Selon la marque, il transforme la voiture en « maison hantée sur roues » :

la Tesla dessinée sur l’écran central porte un costume de fantôme ;

; l’option « Trick or Treat » joue des sons inquiétants et fait clignoter les phares quand quelqu’un s’approche de la voiture ;

joue des sons inquiétants et fait clignoter les phares quand quelqu’un s’approche de la voiture ; un nouveau light show , de nouveaux habillages de la voiture à l’écran et un nouveau son de verrouillage ;

, de nouveaux habillages de la voiture à l’écran et un nouveau son de verrouillage ; un Photobooth aux couleurs d’Halloween ;

depuis l’application, on peut parler à travers le haut-parleur extérieur : la voiture répète la phrase avec une voix déformée.

Tesla conclut son message sur une note d’humour : les « effets secondaires » peuvent inclure « une certaine notoriété dans le quartier ».

Les premières vidéos publiées par des propriétaires américains montrent aussi un thème Halloween dans l’affichage de conduite : les piétons y apparaissent en squelettes. Tesla ne l’a pas mentionné dans son annonce.

Emergency Drive Away et Powershare : deux fonctions réservées aux États-Unis pour l’instant

Dans le même fil, Tesla rattache deux autres fonctions à la 2026.38.3.

Emergency Drive Away permet de passer en Drive alors que la voiture est encore branchée à un Superchargeur, en cas de danger. Tesla Charging l’avait présentée début octobre, avec trois réserves : la fonction ne marche que sur les Superchargeurs des États-Unis « pour l’instant », elle abîme la voiture et la borne, et un usage abusif sera sanctionné. Nous avons détaillé ces conditions dans notre article sur Emergency Drive Away.

Powershare Home Backup fait de la voiture une batterie de secours pour la maison, avec un Powerwall 3. Selon Tesla, une Model 3 ou une Model Y prolonge l’autonomie de la maison jusqu’à deux jours pendant une coupure. L’offre concerne les voitures commandées aux États-Unis et à Porto Rico à partir du 1er octobre 2026. Notre article sur Powershare fait le point sur ce qu’il faudrait pour que la fonction arrive en France.

Et en France ?

Tesla n’a pas publié de calendrier par pays. Comme pour chaque version, le déploiement se fait par vagues : Tesla parle d’un premier groupe de propriétaires.

Le 7 octobre au soir, aucun membre de Mon Tesla Mag n’avait signalé la 2026.38.3 sur sa voiture. Rien n’indique qu’elle soit réservée aux États-Unis, mais rien ne confirme non plus son arrivée en Europe à cette date.

Si elle arrive chez nous, le mode Halloween devrait être la partie utilisable. Emergency Drive Away et Powershare, eux, restent limités aux États-Unis tant que Tesla n’annonce rien d’autre.

Vous l’avez reçue ? Signalez votre version dans Mon Tesla Mag. C’est ce qui nous permet de publier la date d’arrivée en France et les modèles concernés.

Une version qui suit la 2026.38

La 2026.38.3 est une version intermédiaire de la mise à jour 2026.38, diffusée depuis le 30 septembre. Celle-ci apportait surtout de nouveaux visuels et les plans de certains Superchargeurs aux anciennes Tesla. Un membre de Tesla Mag l’a reçue début octobre sur un Model X de 2016.

Le mode Halloween, lui, avait été annoncé dans la nuit du 1er au 2 octobre par une vidéo de onze secondes, « Halloween is coming ». Nous l’avions décrite dans notre article sur la vidéo d’Halloween.

Sources : messages de Tesla sur X du 6 octobre 2026 (mode Halloween, Emergency Drive Away, Powershare Home Backup) ; messages de Tesla Charging de début octobre 2026 ; signalements des membres de Mon Tesla Mag au 7 octobre 2026.