250 000 miles, soit près de 402 000 km, parcourus en moins de cinq ans. Batterie et moteurs d’origine. Une seule pièce tombée en panne sur toute la période : le haut-parleur extérieur du bouclier avant. Le bilan de cette Model 3 circule depuis quelques jours, et il tombe au moment précis où l’acheteur français d’une électrique d’occasion doit prouver que sa batterie tient encore 80 % de sa capacité.

Ce que dit vraiment le compteur

La voiture, une Model 3 de 2021, a roulé environ 240 km par jour en moyenne. Sur cette distance, elle a consommé six trains de pneus, plusieurs jeux de balais d’essuie-glace et quelques bagues de suspension. Rien d’autre. Pas de moteur, pas de batterie, pas de boîte, pas d’embrayage, pas de courroie de distribution, pas de vidange.

La panne unique mérite d’être nommée pour ce qu’elle est : un haut-parleur extérieur, l’équipement qui produit le son d’avertissement à basse vitesse. Un composant à quelques dizaines d’euros, sans effet sur la conduite.

La batterie à 84 %, et ce que ça représente

C’est le chiffre qui compte. Après 402 000 km, la batterie d’origine conserve 84 % de sa capacité initiale. En conditions réelles, par une belle journée d’été, la voiture annonce encore environ 457 km sur une charge complète.

Autrement dit, la dégradation s’établit autour de 16 % sur une distance que la plupart des automobilistes français ne parcourent pas en quinze ans. Le kilométrage annuel moyen d’une voiture particulière en France tourne autour de 12 000 km : à ce rythme, il faudrait plus de trente ans pour atteindre ce compteur.

La courbe est d’ailleurs la partie la plus intéressante du dossier. La dégradation d’une batterie lithium-ion est rapide sur les premiers milliers de kilomètres, puis se stabilise et devient très lente. C’est pour cela qu’une voiture à 400 000 km peut afficher 84 %, quand une autre à 50 000 km affiche déjà 93 %.

Pourquoi ce cas tombe au bon moment pour les acheteurs français

Depuis le 1er septembre, la prime CEE pour l’achat d’une électrique d’occasion impose un état de santé de batterie supérieur à 80 %. Le seuil a été présenté comme une protection de l’acheteur. Il agit en réalité comme un filtre : une voiture qui passe la barre est éligible, une voiture qui la rate perd d’un coup une partie de sa valeur de revente.

Ce cas montre qu’une Model 3 correctement utilisée passe ce seuil très largement, même à des kilométrages extrêmes. Pour le marché de l’occasion, c’est un argument mesurable, pas une promesse de constructeur. Et ce sont précisément les Model 3 et Model Y, les électriques les plus nombreuses sur le marché français de seconde main, qui en profitent.

Attention à la conversion qui traîne partout

Une précision nécessaire, parce que l’erreur circule déjà dans plusieurs reprises françaises : il s’agit bien de 250 000 miles, pas de 250 000 km. Plusieurs articles ont repris le chiffre américain sans le convertir, ce qui divise la performance par 1,6 et lui retire tout son intérêt. La distance réelle est de l’ordre de 402 000 km.

Autre confusion à éviter : ce cas n’est pas celui, plus ancien, d’une Model 3 australienne à 410 000 km dont la batterie affichait 88 à 90 % et dont seuls les silentblocs de moteur avaient été remplacés. Deux voitures différentes, deux bilans convergents.

Ce qu’il faut en retenir avant d’acheter d’occasion

Un cas isolé ne fait pas une statistique, et les habitudes de recharge pèsent lourd dans le résultat final : la limite de charge quotidienne, la fréquence de passage à la borne rapide, le climat, le temps passé à batterie très basse ou à 100 %. Deux Model 3 au même kilométrage peuvent se retrouver à plusieurs points d’écart.

Ce que ce bilan invalide, en revanche, c’est l’idée d’une batterie à remplacer vers 150 000 km, qui reste l’argument le plus répandu contre l’électrique d’occasion. Sur ce point, les données de terrain s’accumulent dans le même sens depuis trois ans.

Nous lançons un appel à témoignages : si vous roulez en Tesla avec plus de 200 000 km au compteur, votre relevé d’état de santé nous intéresse. Nous publierons les résultats français, chiffres à l’appui.

Pour aller plus loin : la prime CEE pour les électriques d’occasion et les Tesla éligibles, les 7 pièges à éviter avant de signer, le témoignage sans filtre d’un propriétaire de Model Y et combien coûte réellement une Tesla d’occasion.

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