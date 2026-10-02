Tony Robbins et Elon Musk ont échangé cette semaine, selon le récit qu’en fait le célèbre coach américain. Dans un message publié le 1er octobre sur X, vu plus de 130 000 fois en quelques heures, il résume la vision que lui a exposée le patron de SpaceX et de Tesla : des satellites qui apportent internet partout, l’énergie solaire captée dans l’espace et des centres de données installés hors de la Terre.

Ce que Tony Robbins a écrit sur Elon Musk

J’ai eu le privilège de parler avec Elon Musk cette semaine. Il m’a fait part de sa vision : des satellites qui apportent internet dans chaque recoin du monde, des fusées qui captent l’énergie solaire dans l’espace et la renvoient vers la Terre, et même des centres de données déplacés hors de la planète. Cette vision est extraordinaire. Mais ce qui distingue Elon et son équipe, c’est leur façon d’exécuter : ils trouvent un moyen d’y arriver. Tony Robbins, sur X, le 1er octobre 2026

Tony Robbins ne dit pas où a eu lieu l’échange. La photo qui accompagne son message le montre en train de serrer la main d’Elon Musk, dans le décor du lancement d’America.gov, le 29 septembre à Washington. Le coach y a ouvert l’événement et présenté le président Donald Trump, comme il l’a raconté le soir même sur X. Elon Musk y est intervenu l’après-midi, aux côtés de Jensen Huang, le patron de Nvidia, le jour même où il signait l’accord de la Maison-Blanche sur la superintelligence.

Internet partout : Starlink, déjà une réalité

La première idée citée par Tony Robbins est celle qui existe déjà. Starlink, le réseau de satellites de SpaceX, fournit internet aux particuliers, aux entreprises, aux navires et aux avions, y compris en France, et Tesla l’intègre jusque dans son Cybercab. Nous suivons son actualité dans notre rubrique Starlink.

Le soleil dans l’espace, les data centers en orbite

Les deux autres idées touchent aux projets les plus ambitieux de Musk. SpaceX, qui a absorbé xAI en février 2026, veut installer de la puissance de calcul en orbite, alimentée par l’énergie solaire : c’est l’objet du projet que nous avions détaillé en juin, un million de satellites dédiés à l’intelligence artificielle. Sur la scène d’America.gov, Musk a aussi évoqué l’objectif de SpaceX, « avec Tesla », de produire 200 gigawatts de panneaux solaires par an.

Sur l’énergie « renvoyée vers la Terre », Tony Robbins résume à sa façon : à notre connaissance, les projets que SpaceX a présentés publiquement portent sur des satellites de calcul alimentés par le soleil, pas sur une centrale qui transmettrait de l’électricité au sol.

L’exécution, le point qui impressionne Tony Robbins

Tony Robbins insiste sur un point : Musk et ses équipes trouvent un moyen de faire ce qu’ils annoncent. La semaine lui donne des arguments. Le 28 septembre, Starship a réussi son premier vol orbital et déployé 26 satellites Starlink de nouvelle génération. Le 30, le Pentagone confiait à Musk la codirection de Project Meridian, une étude sur les technologies de défense du futur.

Toute l’actualité d’Elon Musk est à suivre dans notre rubrique Elon Musk.

Sources : messages de Tony Robbins sur X du 29 septembre et du 1er octobre 2026 ; Maison-Blanche, vidéo du lancement d’America.gov.