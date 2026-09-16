2 227 031 voitures électriques et hybrides rechargeables sont immatriculées en France métropolitaine. Ce total, personne ne le décline publiquement commune par commune sur une carte. Nous le faisons à partir des données ouvertes, pour les 1 448 communes qui en comptent au moins 250, avec les Superchargeurs par-dessus. Votre ville y est probablement.

D’où viennent les chiffres

La source est l’Agence ORE, qui publie sous licence ouverte les immatriculations de voitures particulières par commune et par type de recharge, à partir des données AAA Data. Le relevé le plus récent porte sur le 30 septembre 2025. Nous avons retenu le champ des voitures particulières rechargeables, qui additionne les électriques à batterie et les hybrides rechargeables, et nous l’avons croisé avec la population municipale de l’Insee.

Aucune donnée personnelle n’entre dans ce calcul : ce sont des totaux par commune, publiés par l’État.

Paris en tête, et des surprises juste derrière

Paris arrive première avec 96 930 voitures rechargeables, arrondissements additionnés. Le classement qui suit est moins attendu : Poissy (31 298), Marseille (24 255), Noisy-le-Grand (17 330), Lyon (17 321), Montigny-le-Bretonneux (16 701), Rueil-Malmaison (13 895) et Toulouse (13 245).

Poissy deuxième ville de France de l’électrique, devant Marseille et Lyon ? Le chiffre est exact, et il n’a rien à voir avec les habitants de Poissy.

Pourquoi Lucciana compte plus de voitures que d’habitants

À Lucciana, en Haute-Corse, le fichier recense 8 328 voitures rechargeables pour 6 923 habitants. À Roissy-en-France, 4 707 pour 2 674 habitants. Personne ne s’est trompé de colonne.

Une voiture est comptée à l’adresse figurant sur sa carte grise, pas là où elle roule ni là où elle se recharge. Lucciana abrite l’aéroport de Bastia et ses agences de location. Roissy, l’aéroport Charles-de-Gaulle. Poissy, des sièges et des flottes. Chaque fois qu’une entreprise immatricule cent véhicules à son adresse, cent voitures s’ajoutent à cette commune, même si elles dorment à trois cents kilomètres de là.

L’effet vaut aussi entre voisines. Boulogne-Billancourt affiche 90 voitures rechargeables pour 1 000 habitants, Montreuil 16. Un écart de un à cinq entre deux villes de la même métropole, qui s’explique d’abord par la densité des sièges d’entreprise, et non par les habitudes des habitants.

À quoi sert cette carte, concrètement

Pour un propriétaire, c’est un repère local : savoir combien de voitures rechargeables roulent autour de chez soi aide à comprendre pourquoi la borne du centre-ville est saturée le samedi. Pour un installateur, c’est une carte de la demande. Pour une collectivité, c’est un point de départ, à condition de ne pas en faire une conclusion : ces chiffres disent où les voitures sont déclarées, jamais où elles se rechargent.

Nous avons ajouté les 249 Superchargeurs par-dessus, pour voir d’un coup d’œil où le réseau Tesla couvre le parc et où il reste des trous. C’est aujourd’hui le seul réseau dont l’implantation se lit clairement sur ce type de carte, parce qu’il a été déployé selon une logique de couverture nationale plutôt qu’au gré des appels d’offres locaux.

Et les propriétaires, dans tout ça

La carte porte une troisième couche : les membres de Mon Tesla Mag qui ont choisi d’afficher leur commune. Seule la commune apparaît, jamais le nom, jamais l’adresse, et uniquement si le membre l’a demandé.

Deux badges accompagnent cette couche. Membre fondateur pour les 300 premiers membres placés sur la carte. Pionnier pour le premier membre de chaque commune, avec son pseudonyme affiché sur la commune concernée. Plus de 34 000 communes françaises attendent encore leur pionnier.

Ce qui manque encore, et qu’on ne cache pas

Trois limites, assumées. Le relevé date de fin septembre 2025 : nous le mettrons à jour à chaque trimestre publié. Le champ mélange électriques et hybrides rechargeables, ce qui gonfle mécaniquement les communes où les flottes d’entreprise privilégient l’hybride. Et l’immatriculation ne dit rien du lieu de recharge, ce qui reste la donnée la plus utile et la seule que personne ne publie.

Ce dernier point n’est pas un détail de méthode. Les 109 territoires d’électrification retenus par le gouvernement doivent installer 15 000 bornes d’ici 2030. S’ils s’appuient sur les seules immatriculations, ils poseront des bornes à Lucciana et à Poissy.

Pour aller plus loin : notre guide complet de la recharge en France, le Model Y, voiture la plus vendue en France, et comment accueillir un Supercharger sur son terrain.

Ouvrez la carte et placez votre commune : c’est gratuit, ça prend trente secondes, et vous êtes peut-être le premier de votre ville. Vous installez des bornes ? Recevez les projets de votre département avec Tesla Mag Pro.