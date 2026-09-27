Ce témoignage nous a été adressé par un lecteur de Tesla Mag. Propos recueillis par Armand Taieb.

Il roulait 35 000 km par an en Mitsubishi Outlander hybride rechargeable, au superéthanol E85, le carburant le moins cher à la pompe. Depuis le 6 mai, ce lecteur de Segré-en-Anjou Bleu, dans le Maine-et-Loire, conduit une Tesla Model Y : 17 201 km plus tard, sa recharge lui a coûté 663 €. Nous avons refait les calculs à partir de ses chiffres.

Son témoignage

« Depuis l’achat de ma Tesla Model Y, le 6 mai 2026, j’ai parcouru 17 201 km, pour un coût de recharge de 663 €. Avec mon précédent véhicule, un Mitsubishi Outlander hybride rechargeable roulant à l’éthanol, je faisais 35 000 km par an en consommant 11 litres aux 100 km. À 90 centimes le litre en moyenne, cela représentait 3 465 € par an, soit environ 290 € par mois. »

3,85 € aux 100 km, contre 9,90 € à l’éthanol

Ramené aux 100 kilomètres, le coût de recharge de sa Tesla Model Y est de 3,85 €, contre 9,90 € pour l’éthanol de son Outlander, à 11 litres et 0,90 € le litre : 61 % de moins (calculs Tesla Mag).

Tesla Model Y (depuis mai 2026) Outlander PHEV à l’éthanol (avant) Énergie aux 100 km 3,85 € 9,90 € Distance par mois environ 3 700 km environ 2 900 km Dépense par mois environ 140 € environ 290 € Dépense pour 35 000 km environ 1 350 € 3 465 € Calculs Tesla Mag à partir des chiffres de notre lecteur. Coût de l’énergie seulement.

Il roule pourtant davantage qu’avant, et dépense deux fois moins. Sur un an, l’économie dépasse 2 100 € à kilométrage égal, et approcherait 2 700 € à son rythme actuel, près de 45 000 km par an.

Où il recharge : 7 % seulement à la maison

Ses statistiques de recharge, qu’il nous a transmises, réservent une surprise : ce résultat ne doit rien à une borne à domicile. Sur les 2 869 kWh rechargés depuis mai, 44 % viennent des Superchargeurs, 34 % d’autres bornes, 15 % de son lieu de travail et 7 % seulement de chez lui.

Les statistiques de recharge de sa Tesla Model Y, dans l’application Tesla, le 25 septembre 2026. Photo : lecteur de Tesla Mag.

Son électricité lui revient en moyenne à 0,23 € le kWh, pour une consommation proche de 17 kWh aux 100 km, pertes de recharge comprises (calculs Tesla Mag, sur les 668 € affichés le jour de la capture). Un conducteur qui recharge surtout chez lui, en heures creuses, peut descendre plus bas encore.

Même face à l’E85, le carburant le moins cher

Ce lecteur partait d’une situation favorable : le superéthanol E85 coûtait en moyenne 0,895 € le litre le 25 septembre 2026, contre 2,165 € pour le SP95-E10 et 2,398 € pour le gazole (moyennes calculées par Tesla Mag à partir des prix déclarés par les stations-service au ministère de l’Économie). Même en tenant compte de la surconsommation liée à l’E85, l’écart serait bien plus large face à une voiture essence ou diesel.

Ce que ce calcul ne compte pas

Il s’agit du seul coût de l’énergie : l’achat, l’assurance, l’entretien et la revente n’y entrent pas. Notre comparateur du coût sur cinq ans, Tesla contre thermique les intègre. Côté recharge, les prix varient d’un réseau à l’autre, comme le montre notre comparateur des tarifs de recharge, et la recharge pilotée à domicile peut encore faire baisser la note. Pour équiper votre maison d’une borne, notre annuaire vous aide à trouver un installateur près de chez vous.

Calculer le coût de recharge de votre Tesla

Dans l’application Tesla, les statistiques de recharge donnent le coût total et les kWh rechargés. Divisez ce coût par les kilomètres parcourus sur la même période, puis multipliez par 100 : vous obtenez votre coût aux 100 km. Pour votre ancienne voiture, multipliez sa consommation aux 100 km par le prix moyen du litre.

Et vous, combien vous coûte votre recharge ?

Ce témoignage ouvre notre dossier sur le vrai coût de la recharge. Vous roulez en Tesla ? Enregistrez votre véhicule sur Mon Tesla Mag, puis écrivez-nous à contact@tesla-mag.com avec votre kilométrage, votre coût de recharge et votre voiture précédente. Comme notre lecteur, vous relirez votre témoignage avant publication et choisirez comment être cité.

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